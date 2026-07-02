Katil İsrail Meclisi'nden ezan sesini hedef alan tasarıya onay

Tasarının yasalaşabilmesi için önce ilgili komisyonda görüşülüp, ardından İsrail Meclisi'nde yapılacak üç oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

İsrail Meclisi'ndeki ön oylamada 36'ya karşı 50 oy ile geçen ve tarihi Filistin topraklarında ezan sesini susturmayı amaçlayan tasarıya göre, İsrail Çevre Bakanlığı'ndan izin alınmadan camilerde hoparlör sistemlerinin çalıştırılması yasaklanacak, İsrail polisine camilere girme ve kısıtlamalara uyulmaması durumunda para cezası uygulama yetkisi verilecek.

İsrail basını, bu durumun kararın tamamıyla bakanlığın inisiyatifine bırakıldığı anlamına geldiği yorumunu yaptı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) koalisyon ortağı Şas Partisi'nin de dini bir parti olmasına karşın tasarıya destek vermesini eleştiren Birleşik Arap Listesi (RAAM), tasarıyı ırkçı ve din karşıtı olarak tanımladı.



Tasarıyı sunan milletvekili Fogel, "konunun siyasi değil, halk sağlığı meselesi olduğu" iddiasında bulundu.