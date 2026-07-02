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Katil İsrail Meclisi'nden ezan sesini hedef alan tasarıya onay

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İsrail'in işgali altındaki tarihi Filistin toprakları ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ezan sesini susturmayı amaçlayan yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail Meclisi'nin ezan sesini susturmayı amaçlayan yasa tasarısını onaylamasını "bir yasama terörü" olarak nitelendirdi.

Katil İsrail Meclisi'nden ezan sesini hedef alan tasarıya onay 1

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden milletvekili Zvika Fogel tarafından sunulan yasa tasarısı meclisteki ön oylamadan milletvekillerinin 36 "hayır" oyuna karşı, 50 "evet" oyuyla onaylandı.

İŞGALCİ İSRAİL'DEN 'EZANI SUSTURMA' TASARISI
Katil İsrail Meclisi'nden ezan sesini hedef alan tasarıya onay 2

Tasarının yasalaşabilmesi için önce ilgili komisyonda görüşülüp, ardından İsrail Meclisi'nde yapılacak üç oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Katil İsrail Meclisi'nden ezan sesini hedef alan tasarıya onay 3

İsrail Meclisi'ndeki ön oylamada 36'ya karşı 50 oy ile geçen ve tarihi Filistin topraklarında ezan sesini susturmayı amaçlayan tasarıya göre, İsrail Çevre Bakanlığı'ndan izin alınmadan camilerde hoparlör sistemlerinin çalıştırılması yasaklanacak, İsrail polisine camilere girme ve kısıtlamalara uyulmaması durumunda para cezası uygulama yetkisi verilecek.

Katil İsrail Meclisi'nden ezan sesini hedef alan tasarıya onay 4

İsrail Çevre Bakanlığı'nın ezanın hoparlörden okunmasına hangi kriterlerle izin vereceğine ilişkin detayın yer almadığı tasarıda, gürültünün şiddeti, hoparlör sistemine takılan gürültü azaltma önlemleri, caminin konumu ve yerleşim bölgelerine yakınlığının göz önünde bulundurulacağı belirtildi.

Katil İsrail Meclisi'nden ezan sesini hedef alan tasarıya onay 5

İsrail basını, bu durumun kararın tamamıyla bakanlığın inisiyatifine bırakıldığı anlamına geldiği yorumunu yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) koalisyon ortağı Şas Partisi'nin de dini bir parti olmasına karşın tasarıya destek vermesini eleştiren Birleşik Arap Listesi (RAAM), tasarıyı ırkçı ve din karşıtı olarak tanımladı.

Tasarıyı sunan milletvekili Fogel, "konunun siyasi değil, halk sağlığı meselesi olduğu" iddiasında bulundu.

Katil İsrail Meclisi'nden ezan sesini hedef alan tasarıya onay 6

FİLİSTİN ULUSAL KONSEYİ: İSRAİL'İN EZANI SUSTURMAYA YÖNELİK TASARIYI ONAYLAMASI YASAMA TERÖRÜDÜR

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail işgali altındaki tarihi Filistin toprakları ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ezan sesini susturmayı amaçlayan yasa tasarısının İsrail Meclisi'nde ön oylamadan geçmesine tepki gösterdi.

Katil İsrail Meclisi'nden ezan sesini hedef alan tasarıya onay 7

Söz konusu yasa tasarısının onaylanmasının aslında İsrail'in "ırkçı bir rejim" olduğunu gözler önüne serdiğine dikkati çeken Fettah, İsrail Meclisi'nin de dini ve kültürel zulmü dayatmak için yasama araçlarını kullandığını vurguladı.

Tel Aviv yönetiminin söz konusu yasa tasarısıyla çoğulculuk ve hoşgörü değerlerini baltaladığını belirten Fettah, şunları kaydetti:

Katil İsrail Meclisi'nden ezan sesini hedef alan tasarıya onay 8

"İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçen yasa tasarısı, İslam kutsallarına karşı atılmış bir adım olduğu gibi Filistin Arap kimliğini silmeyi hedefleyen bir yasama terörüdür. Ezan sesinin hedef alınması, uluslararası medeni ve siyasi haklar hukukuna ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine aykırı tehlikeli bir adımdır."

Katil İsrail Meclisi'nden ezan sesini hedef alan tasarıya onay 9

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fettuh, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun İsrail ihlallerine karşı acil harekete geçmesi talebinde bulundu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden milletvekili Zvika Fogel tarafından sunulan yasa tasarısının meclisteki ön oylamadan milletvekillerinin 36 "hayır" oyuna karşı, 50 "evet" oyuyla onaylandığı bildirilmişti.

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