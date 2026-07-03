İdlibi, Şam'da genel güvenlik durumunu tahkim etmek, halkın huzurunu korumak ve istikrar düzeyini en üst seviyeye çıkarmak adına ilgili tüm birimlerle çalışmaların kesintisiz olarak günlük bazda ve tam bir kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi, başkent Şam'da ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. İdlibi, saldırının basit yöntemlerle hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiğini belirtti. Bazı karanlık odakların ve tarafların bölgede oluşan istikrarı baltalamak ve güvenlik ortamını kasıtlı olarak sarsmak istediğine dikkat çeken İdlibi, saldırının faillerinin peşini bırakmayacaklarını vurguladı. Vali İdlibi, gelecekteki süreçte genişletilecek olan soruşturmaların saldırının arkasındaki tüm bağları ve yeni ipuçlarını gün yüzüne çıkaracağını ifade etti. İdlibi, Suriyelilerin kanıyla oynayan ve ülke topraklarında kaos oluşturmaya çalışan her bir unsurun hak ettiği cezayı en ağır şekilde çekeceğini söyledi.

Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren kafenin girişinde yaşanan patlama ile ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlama nedeniyle kafenin hasar gördüğü ve çevrede yaralıların bulunduğu görüldü.

"Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın, birlik ve beraberliğini muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır. Türkiye, bu süreçte Suriye'yle dayanışmasını sürdürecektir."

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Şam'ın Hicaz bölgesinde 2 Temmuz'da gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırının güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.

Türkiye, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen ve can kayıplarına neden olan saldırıyı sert sözlerle kınadı. Dışişleri Bakanlığı, saldırının Suriye'de istikrar ve güvenliği hedef aldığını belirterek, Türkiye'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceğini vurguladı.

Suriye Sağlık Bakanlığı Ambulans ve Acil Durum Yönetimi'nden yapılan açıklamada, olayda yaralananların sayısının 20'ye yükseldiği kaydedildi.

Fotoğraf-AA

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kardeş ve komşu ülke Suriye'de yaşanan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa, Suriye halkına ve hükümetine başsağlığı diliyorum. Terör eylemi yapanlar ve bunun arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur."

Suriye halkının tüm unsurları ile teröre karşı birlik içinde olacağına inandığını vurgulayan Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, büyük bedeller ödeyerek bugünlere gelmiş Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

SALDIRIYA BİR KINAMA DA DURAN'DAN

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Duran, masum sivilleri hedef alan hain terör saldırısını en güçlü şekilde lanetlediğini belirterek, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Duran'ın açıklamaları şöyle: "Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen hain terör saldırısını en güçlü şekilde lanetliyorum. Masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; kardeş Suriye halkına ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Terörün, Suriye'de yeniden tesis edilmeye çalışılan güven ve istikrar ortamını hedef aldığı açıktır. Kardeş Suriye halkının birlik ve beraberliği ile bu tür alçak saldırıları boşa çıkaracağına, ülkenin huzur, güvenlik ve kalkınma yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdüreceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine destek olmaya devam edecektir."

A PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SURİYE'NİN YANINDAYIZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye'nin egemenliğini ve birliğini hedef alan saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin egemenliğini ve birliğini hedef alan saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız. Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.