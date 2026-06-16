Dışişleri Bakanı Fidan Rusya'da: Mutabakat imzaya başarıyla kavuşmalı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'da mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in provokasyonların önlenmesi gerektiğini söyleyen Fidan ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın eksizlik uygulanması gerektiğini ifade etti. Anlaşmayla bölgenin ve dünyanın nefes aldığını söyleyen Fidan Türkiye'nin inisiyatif almaktan geri durmayacağının da altını çizdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'da mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Fidan'ın açıklamaları:
"UKRAYNA SAVAŞI BARIŞÇIL YOLLARLA SONA ERMELİ"
Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından tekrar Moskova'da bulunmaktan memnuniyet duymaktayım. Değerli mevkidaşım Sergey ile sürekli telefon iletişimi içerisindeydik. Bugün de önemli konuları masaya yatırdık. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler karşılıklı güvene dayanmaktadır. İkili işbirliğimiz olumlu seyrini muhafaza etmekte. Birçok konu başlığında görüşme fırsatımız da oldu. Beşinci yılına giren Ukrayna'daki savaşın barışçıl yollarla sona erdirilmesi konusunda arzumuzu ilettik.
"DİPLOMASİ MASASINA DÖNÜLMELİ"
Önümüzdeki günlerde müzakere turlarına ev sahipliği yapma konusunda hazır olduğumuzu aktardım. Ülkemizin temel önceliği Rusya ile Ukrayna'nın diplomasi masasına dönmesidir. Taraflar mutabık kaldıkları takdirde müzakerelerin nasıl ilerletileceğini ele almaya hazırız.
"İSRAİL'İN SABOTAJLARINA DİKKAT"
Savaşın coğrafi olarak yayılması tehlikesi endişe vericidir. Son dönemde ülkemizin Karadeniz'deki çıkarlarına halel getirebilecek eylemlerin engellenmesi beklentimizi de değerli meslektaşıma ilettim.
Nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte İsrail'in olası sabotaj girişimlerinden kaçınılması elzemdir. Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi serbest ve kesintisiz geçişe açık tutulması hayati önemde.