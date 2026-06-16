Dışişleri Bakanı Fidan Rusya'da: Mutabakat imzaya başarıyla kavuşmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'da mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in provokasyonların önlenmesi gerektiğini söyleyen Fidan ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın eksizlik uygulanması gerektiğini ifade etti. Anlaşmayla bölgenin ve dünyanın nefes aldığını söyleyen Fidan Türkiye'nin inisiyatif almaktan geri durmayacağının da altını çizdi.