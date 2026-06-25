Zelenskiy'den 40 günlük operasyon talimatı! Rusya'ya yeni baskı hamlesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Rusya'yı savaşı sonlandırmaya zorlamak amacıyla hazırlanan 40 günlük "etki operasyonunu" onayladığını açıkladı. Cephede tansiyonu daha da yükseltecek açıklamasında Zelenskiy, Moskova'ya açık mesaj vererek, "Saldırgan devleti savaşı sonlandırmaya zorlamak amacıyla SBU'nun 40 günlük etki operasyonunu onayladım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yeni bir dönemin sinyalini verdi. Başkent Kiev'de Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Geçici Başkanı Yevgeni Khmara ile bir araya gelen Zelenskiy, Rusya'ya yönelik planlanan operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyrine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Geçici Başkanı Yevgeni Khmara ile başkent Kiev'de bir araya geldiğini bildirdi. Görüşmede, SBU'ya bağlı birimlerin Rusya'ya yönelik orta ve uzun menzilli operasyonlarının değerlendirildiğini aktaran Zelenskiy, son aylarda farklı türlerde insansız hava araçlarının kullanımıyla cephe hattındaki pozisyonların korunmasında SBU'nun yüksek performans sergilediğini vurguladı.

Zelenskiy, bu kapsamda Rusya'ya yönelik muhtemel yeni saldırılara dikkat çekerek, "Saldırgan devleti savaşı sonlandırmaya zorlamak amacıyla SBU'nun 40 günlük etki operasyonunu onayladım" ifadelerini kullandı.