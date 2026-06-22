Rusya'da benzin ve motorine kota getirildi!

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın akaryakıt piyasasında istikrarın korunmasına yönelik tedbir planı hazırlanması için talimat verdiği bildirildi.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Novak, akaryakıt piyasasındaki durumun ele alındığı toplantıda, ilgili kurumların iç piyasada akaryakıt arzına ilişkin dengeli bir eylem planı hazırlamasını istedi.