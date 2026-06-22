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Rusya'da benzin ve motorine kota getirildi!

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Rusya'da benzin ve motorine kota getirildi!

Ukrayna’nın Rus petrol rafinerilerine düzenlediği İHA saldırıları, Rusya iç piyasasında akaryakıt krizine yol açtı. Hükümet istikrar planı için düğmeye basarken, stratejik bölgelerde araç başına benzin satışına kota getirildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın akaryakıt piyasasında istikrarın korunmasına yönelik tedbir planı hazırlanması için talimat verdiği bildirildi.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Novak, akaryakıt piyasasındaki durumun ele alındığı toplantıda, ilgili kurumların iç piyasada akaryakıt arzına ilişkin dengeli bir eylem planı hazırlamasını istedi.

Rusya'da benzin ve motorine kota getirildi! - 1

Rusya Federal Rekabet Servisine de sektördeki fiyatları kesintisiz takip etmesi ve gerektiğinde hızla önlem alması talimatı verilirken toplantıda, petrol ürünlerinde gerekçesiz fiyat artışlarının önlenmesi ve rekabet mevzuatı ihlallerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Bölgelere petrol ürünü tedarikinin ve mevcut stok seviyelerinin de ele alındığı toplantıda, akaryakıt piyasasındaki durumun sürekli kontrol altında tutulduğu kaydedildi.

Rusya'da benzin ve motorine kota getirildi! - 2

KREMLİN SÖZCÜSÜ PESKOV'DAN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da akaryakıt arzındaki sorunlar konusunda hükümetin gerekli tedbirleri aldığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yakında temas kurmayı planladığını dile getiren Peskov, görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Minsk'e yönelik açıklamaları dahil çeşitli konuların ele alınacağını belirtti.

Rusya'da benzin ve motorine kota getirildi! - 3

İngiltere'de İşçi Partisi liderliğinden istifa eden Başbakan Keir Starmer'ın Rusya-İngiltere ilişkilerinin "sıfır seviyesinde" tutulmasını desteklediğini ifade eden Peskov, İngiliz siyasetinde ikili ilişkilere farklı yaklaşacak bir ismin yakın dönemde öne çıkmasının zor göründüğü değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'daki akaryakıt durumuna ilişkin Peskov, "Akaryakıt fiyatlarının serbestleştirilmesi dahil hükümet konu üzerinde çalışıyor, ilgili görüşmeler yürütülüyor ve gerekli tedbirler alınıyor." dedi.

Yasa dışı ilhak edilen Kırım'daki akaryakıt durumuna da değinen Peskov, halka yakıt tedarikinin yeniden sağlanması için yoğun çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Rusya'da benzin ve motorine kota getirildi! - 4

SARATOV BÖLGESİNDE KISITLAMA

Rusya'nın Saratov bölgesinde artan talep nedeniyle bireysel müşterilere benzin satışında kısıtlamaya gidildiği bildirildi.

Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, akaryakıt üreticileri, tedarikçileri ve bölgesel hükümet yetkilileriyle benzin piyasasındaki durumu değerlendirdiklerini belirtti.

Son günlerde tüm benzin türlerine yönelik yüksek talebin, lojistik zincirleri üzerinde ek yük oluşturduğunu aktaran Busargin, istasyonlarda gerçek ihtiyacın üzerinde yakıt alındığını ifade etti.

Busargin, bölgesel operasyon merkezinin, "23-30 Haziran'da bireysel müşterilere araç başına en fazla 30 litre benzin satılması" yönünde geçici sınırlama kararı aldığını açıkladı.

Rusya'da benzin ve motorine kota getirildi! - 5

OMSK BÖLGESİNDE DE BENZER TARİFE

Rusya'nın Omsk bölgesinde yapay yoğunluk ve spekülasyonun önlenmesi amacıyla benzin ve motorin satışına kısıtlama getirildiği bildirildi.

Omsk Valisi Vitaliy Hotsenko, bölgedeki akaryakıt piyasasına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.

Akaryakıt istasyonlarında yapay yoğunluk ve spekülasyonu önlemeyi amaçladıklarını belirten Hotsenko, bölge sakinlerinden yalnızca doğrulanmış ve resmi kaynaklara itibar etmelerini istedi.

Rusya'da benzin ve motorine kota getirildi! - 6

Hotsenko, istasyonlarda araç başına benzin satışının 40 litre, motorin satışının ise 80 litreyle sınırlandırıldığını kaydetti.

Şehirler arası yollardaki istasyonlarda motorin satış sınırının 200 litre olarak uygulanacağını aktaran Hotsenko, sıvılaştırılmış petrol gazı satışında kısıtlamaya gidilmediğini belirtti.

Son dönemde Moskova dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde akaryakıt satışlarına kısıtlamalar giderek yaygınlaşıyor.

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