Rusya'da benzin ve motorine kota getirildi!
Ukrayna’nın Rus petrol rafinerilerine düzenlediği İHA saldırıları, Rusya iç piyasasında akaryakıt krizine yol açtı. Hükümet istikrar planı için düğmeye basarken, stratejik bölgelerde araç başına benzin satışına kota getirildi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın akaryakıt piyasasında istikrarın korunmasına yönelik tedbir planı hazırlanması için talimat verdiği bildirildi.
Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Novak, akaryakıt piyasasındaki durumun ele alındığı toplantıda, ilgili kurumların iç piyasada akaryakıt arzına ilişkin dengeli bir eylem planı hazırlamasını istedi.
Rusya Federal Rekabet Servisine de sektördeki fiyatları kesintisiz takip etmesi ve gerektiğinde hızla önlem alması talimatı verilirken toplantıda, petrol ürünlerinde gerekçesiz fiyat artışlarının önlenmesi ve rekabet mevzuatı ihlallerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Bölgelere petrol ürünü tedarikinin ve mevcut stok seviyelerinin de ele alındığı toplantıda, akaryakıt piyasasındaki durumun sürekli kontrol altında tutulduğu kaydedildi.
KREMLİN SÖZCÜSÜ PESKOV'DAN AÇIKLAMA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da akaryakıt arzındaki sorunlar konusunda hükümetin gerekli tedbirleri aldığını söyledi.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yakında temas kurmayı planladığını dile getiren Peskov, görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Minsk'e yönelik açıklamaları dahil çeşitli konuların ele alınacağını belirtti.