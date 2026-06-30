ABD ve İran arasında Doha bilmecesi: Trump “İran görüşmek istedi” dedi, Tahran yalanladı
Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından ABD ile İran arasında diplomasi trafiği hız kazandı. ABD, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Özel Temsilci Steve Witkoff'un Doha'ya gideceğini açıklarken, Başkan Donald Trump "İran görüşme talep etti" dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei ise iki ülke arasında planlanmış bir görüşme bulunmadığını savunarak, Katar'a gidecek İranlı teknik heyetin ABD'li yetkililerin seyahatiyle ilgisi olmadığını açıkladı.
Orta Doğu'da son 24 saatte diplomasi trafiği ve askeri hareketlilik aynı anda hız kazandı. ABD, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Özel Temsilci Steve Witkoff'un Katar'ın başkenti Doha'ya gideceğini açıklarken, Başkan Donald Trump "İran görüşme talep etti" dedi. Tahran yönetimi ise planlanmış bir ABD görüşmesi olmadığını savunarak, Katar'a gidecek İranlı teknik heyetin ABD'li yetkililerin seyahatiyle ilgisi bulunmadığını açıkladı.
ABD CEPHESİ: Washington, Doha'da üst düzey temas trafiğine hazırlanıyor. ABD'li yetkililer, Rubio ve Witkoff'un Katar'a gideceğini duyururken, Trump görüşmenin İran'ın talebiyle yapılacağını söyledi. ABD yönetimi, anlaşmanın korunması için diplomatik kanalları açık tutmak isterken, yeni saldırılar halinde askeri seçeneğin masada olduğu mesajını da sürdürüyor.
İRAN CEPHESİ: Tahran yönetimi ise ABD ile planlanmış bir görüşme olduğu iddialarını reddediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, bu hafta Katar'a teknik bir heyetin gideceğini ancak bu ziyaretin ABD'li yetkililerin seyahatiyle bağlantılı olmadığını savundu. İran, Körfez'deki son saldırıların ardından olası yeni ihlallere sert karşılık verileceği mesajını da yineliyor.
Körfez'de karşılıklı saldırıların ardından gerilim sürerken, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ve geçici mutabakatın geleceği bölgenin en kritik başlıkları arasında yer alıyor.
İŞTE ORTA DOĞU'DAN ANBEAN YAŞANANLAR
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ABD VE İRAN DOHA'DA GÖRÜŞECEK Mİ?
Körfez bölgesinde karşılıklı düzenlenen yeni saldırıların ardından ABD'li temsilcilerin üst düzey barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya hareket ettiği bildirildi. Tahran yönetimi ise iki ülke arasında planlanmış bir görüşme olmadığını açıkladı.
Beyaz Saray yetkilileri, ABD'yi temsil etmek üzere Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un Doha'ya seyahat edeceğini duyurdu.
Donald Trump da sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran bir görüşme talep etti. Toplantı yarın Doha'da gerçekleştirilecek" ifadesine yer verdi.
İRAN İDDİALARI REDDETTİ
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei ise önümüzdeki günlerde İran ile ABD arasında herhangi bir görüşme planlanmadığını söyledi.
Baghaei, İranlı teknik bir heyetin bu hafta Katar'ı ziyaret edeceğini ancak bu ziyaretin ABD'li yetkililerin ülkeye yapacağı seyahatle hiçbir ilgisi bulunmadığını savundu.
İki ülke, yaklaşık iki hafta önce dört aydır süren savaşı sonlandırmak amacıyla imzalanan geçici anlaşmayı birbirlerinin ihlal ettiğini ileri sürüyor.
Son günlerde Körfez'de karşılıklı saldırıların arttığı görülüyor. İran pazar günü yaptığı açıklamada, deniz ve hava kuvvetlerinin Kuveyt ile Bahreyn'deki ABD askeri noktalarını hedef alan ortak füze ve insansız hava aracı operasyonu düzenlediğini duyurmuş ve yeni ihlallere sert yanıt verileceği uyarısında bulunmuştu.
TASLAK ANLAŞMA KORUNMAYA ÇALIŞILIYOR
Bölgedeki çatışmalar, bir ayı aşkın süredir dünya genelinde enerji krizine yol açan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini ve küresel petrol arzını doğrudan etkiliyor.
İmzalanan geçici anlaşma çerçevesinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu seyreltmesi, ABD'nin ise yaptırımları hafifleterek taraflara nihai bir anlaşmaya varmak için 60 gün süre tanıması öngörülüyordu.
İşçi Partisi hükümetinin bu süreçteki politikaları muhalefet tarafından eleştirilirken, ABD yönetimi anlaşmanın yürürlükte kalması için diplomatik kanalları açık tutmak istiyor.
Doha'da yapılması öngörülen teknik görüşmelerin, tarafları yeniden müzakere masasına döndürme çabalarının bir parçası olduğu belirtiliyor.
PEZEŞKİYAN: "ABD ANLAŞMAYA UYARSA BİZ DE UYARIZ"
İran ile ABD arasında Katar'ın başkenti Doha'da yapılması beklenen görüşmeler için geri sayım sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda uzlaşmanın iki taraflı bir süreç olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "Eğer Amerikan tarafı anlaşmaya bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz" dedi.
Pezeşkiyan, "Mantıksız sözlere ve içi boş tehditlere karşı yaklaşımımız, karar verme sürecimizde akılcılığa ve insan onuruna dayanmak, harekete geçme zamanı geldiğinde ise kararlı ve korkusuz bir savunma sergilemektir" ifadelerini kullandı.
UMMAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI DEĞERLENDİRMESİ
Resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'da bulunan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Monte Carlo Uluslararası Radyosu'na Hürmüz Boğazı'ndan geçişler, denizcilik hizmetleriyle ilgili mekanizmalar ve İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Busaidi, küresel ekonomi ve bölge ülkeleri için önemli bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'nın güvenli ve herkese açık kalmasını istediklerini kaydetti.
Umman ile İran arasındaki mevcut diyalogun, yapılacak anlaşmaların uluslararası hukuk kurallarıyla tutarlı olması gerekliliğine dayandığını açıklayan Busaidi, Umman'ın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne bağlı olduğunu ve boğazdaki yeni düzenlemelerin uluslararası meşruiyet çerçevesinden sapmaması gerektiğini vurguladı.
"ÜCRETLENDİRİLMESİNİ DESTEKLEMİYORUZ"
Boğazdan geçişlerin ücretlendirilmesiyle ilgili tartışmalara da değinen Busaidi, Umman olarak bunu desteklemediklerini belirterek, ancak seyrüsefer güvenliğini artırma, acil durumlara hazırlık ve kirlilikle mücadele gibi denizcilik hizmetleriyle ilgili mekanizmaların değerlendirilebileceğini kaydetti.
Busaidi, bu konudaki herhangi bir düzenlemenin boğazı kullanan ülke ve şirketlerle istişare ederek yapılacağını dile getirdi.
Ülkesinin, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptının uygulanmasını ve tansiyonun düşürülmesini desteklediğini aktaran Busaidi, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler arasında da bu konuda mutabakat bulunduğunu bildirdi.
Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer yönetimi için İran ile Umman arasında Ortak Hürmüz Komitesi kurulmuş ve bu komite ilk toplantısını dün Umman'da yapmıştı.