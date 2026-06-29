AB'den Türkiye mesajı: Türkiye ile diyalog her zamankinden daha önemli
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in eylemleri ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözümü giderek daha zor hale getirdiğini belirterek, Türkiye'nin bölgesel güvenlik, göç ve savunma alanlarında stratejik öneme sahip bir ortak olduğunu söyledi. Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi için ise "Her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten öyle." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı'na 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği Türkiye ziyareti öncesinde değerlendirmelerde bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye'nin jeopolitik gelişmelerde üstlendiği kritik role dikkat çekti.
Kallas, Türkiye'nin göç, bölgesel istikrar ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda Avrupa Birliği için stratejik öneme sahip bir ortak olduğunu ifade etti.
Türkiye ziyaretine, AB'nin genişleme ve göçten sorumlu komiserleriyle birlikte geleceğini belirten Kallas, bunun nedeninin Türkiye'nin birçok jeopolitik konuda merkezi bir konuma sahip olması olduğunu söyledi.
NATO ZİRVESİ 'GERÇEKTEN TARİHİ' OLACAK! AB'DEN TÜRKİYE'YE DİKKAT ÇEKEN ÖVGÜ
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nin "gerçekten tarihi" nitelikte olacağını söyledi. Kallas ayrıca, Türkiye'nin NATO içinde "son derece önemli bir konuma" sahip olduğunu vurgulayarak, ittifakın ikinci büyük ordusuna sahip olduğuna dikkat çekti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin sıradan bir zirve olmayacağını belirtti.
Kallas, "Türkiye'deki NATO Zirvesi gerçekten tarihi bir zirve olacak." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE NATO İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ"
Türkiye'nin NATO içerisindeki konumuna da dikkat çeken Kallas, Ankara'nın ittifak açısından kritik bir rol üstlendiğini söyledi.
Kallas, Türkiye'nin NATO içinde "son derece önemli bir konuma" sahip olduğunu belirterek, ülkenin ittifakın ikinci büyük ordusuna sahip olduğunun altını çizdi.
AB'nin üst düzey diplomatı, Türkiye'nin savunma kapasitesi ve bölgesel güvenlikte oynadığı rolün NATO açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.
"TÜRKİYE ORTA DOĞU VE KAFKASYA'DA ÖNEMLİ BİR AKTÖR"
Türkiye'nin Orta Doğu ve Kafkasya'da önemli bir rol oynadığını vurgulayan Kallas, bağlantısallık projeleri ve bölgesel meselelerde de Ankara'nın vazgeçilmez bir ortak olduğunu dile getirdi.
"Orta Doğu'da yaşananlara baktığımızda Türkiye'nin burada da önemli bir rolü var." diyen Kallas, ziyaretlerinin amacının "Birlikte neler yapabiliriz?" sorusuna yanıt aramak olduğunu kaydetti.
NATO ZİRVESİ MESAJI: "BİRLİK HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ"
Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne de değinen Kallas, ittifakın kritik bir dönemden geçtiğini belirtti.
Her NATO zirvesinin tarihi olarak nitelendirildiğini ancak mevcut dönemin gerçekten farklı olduğunu ifade eden Kallas, transatlantik ilişkilerde yaşanan gerilimlere işaret etti.
Kallas, "En önemli konu birlik mesajı vermek. Bu sadece ittifak için değil, rakiplerimize karşı da büyük önem taşıyor." dedi.
"AYRI BİR AVRUPA ORDUSU GERÇEKÇİ DEĞİL"
Savunma alanında Avrupa'nın daha fazla yatırım yapması ve koordinasyonunu artırması gerektiğini söyleyen Kallas, ayrı bir Avrupa ordusu kurulması yönündeki önerilere ise sıcak bakmadığını belirtti.
AB üyesi ülkelerin zaten kendi ulusal ordularına sahip olduğunu hatırlatan Kallas, bunların NATO'nun savunma yapısının bir parçası olduğunu ifade etti.
"Her AB ülkesinin ikinci bir ordu kurup bunu Avrupa'nın komutasına vermesi mümkün değil." diyen Kallas, tehditlerin bölgesel olduğuna ve buna verilecek yanıtın da bölgesel olması gerektiğine dikkat çekti.
UKRAYNA SAVAŞINDAN ÇIKARILAN DERSLER
Kallas, NATO gündeminde savunma üretiminin artırılması, caydırıcılığın güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya daha fazla nasıl destek verilebileceği konularının bulunduğunu söyledi.
Özellikle insansız hava araçları ve bunlara karşı geliştirilen savunma sistemleri konusunda Ukrayna'dan öğrenilecek çok şey olduğunu belirten Kallas, Avrupa ülkelerinin ortak savunma tedarik projelerine yönelmesinin önemine vurgu yaptı.
"TÜRKİYE NATO'NUN İKİNCİ EN BÜYÜK ORDUSUNA SAHİP"
Türkiye'nin NATO içerisindeki yerine de değinen Kallas, "Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip. Aynı zamanda çok güçlü bir savunma sanayii bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Avrupa güvenliği ve bölgesel istikrar açısından son derece önemli bir konumda olduğunu belirten Kallas, Kafkasya'daki gelişmeler başta olmak üzere birçok konuda Ankara ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
KIBRIS KONUSU DA GÜNDEMDE
Kallas, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde Kıbrıs meselesinin de önemli başlıklardan biri olmaya devam ettiğini ifade etti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflar arasında diyaloğu geliştirme çabalarını desteklediklerini belirten Kallas, "Barışçıl bir çözüme ulaşılması halinde birçok sorunun önünün açılacağını düşünüyorum." dedi.
"İSRAİL'İN YERLEŞİM POLİTİKASI İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ ZORLAŞTIRIYOR"
Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kallas, Avrupa Birliği'nin hem Filistin halkını hem de iki devletli çözümü güçlü şekilde desteklemeye devam ettiğini söyledi.
İsrail'in yerleşim faaliyetleri ve yerleşimcilerin eylemlerinin iki devletli çözümü giderek imkânsız hale getirdiğini belirten Kallas, "Gördüğümüz kadarıyla şiddet yanlısı yerleşimciler ve yerleşim faaliyetleri iki devletli çözümün hayata geçirilmesini giderek imkânsız hale getiriyor." ifadelerini kullandı.
AB'nin bu konudaki endişelerini İsrail'e sürekli ilettiğini belirten Kallas, görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
"ELEŞTİRİYİ KABUL ETMEMEK DOĞRU YAKLAŞIM DEĞİL"
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın kendisiyle görüşmeyeceği yönündeki haberlerin sorulması üzerine Kallas, diyaloğun her zaman gerekli olduğunu söyledi.
"Bu zor bir konu. Ancak eleştiriyi kabul edememek doğru bir yaklaşım değil." diyen Kallas, endişeleri dile getirmenin ve Avrupa Birliği'nin sesini duyurmasının en doğru yolunun diyalog olduğunu ifade etti.
"TÜRKİYE İLE DİYALOG HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ"
Uluslararası ortamın her geçen gün daha karmaşık hale geldiğini belirten Kallas, bu nedenle Türkiye gibi bölgesel aktörlerle yakın iş birliğinin öneminin arttığını söyledi.
Bölgesel istikrarın korunmasının temel önceliklerden biri olduğunu ifade eden Kallas, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin bu nedenle büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.