AB'den Türkiye mesajı: Türkiye ile diyalog her zamankinden daha önemli

Anadolu Ajansı'na 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği Türkiye ziyareti öncesinde değerlendirmelerde bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye'nin jeopolitik gelişmelerde üstlendiği kritik role dikkat çekti.

Kallas, Türkiye'nin göç, bölgesel istikrar ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda Avrupa Birliği için stratejik öneme sahip bir ortak olduğunu ifade etti.

Türkiye ziyaretine, AB'nin genişleme ve göçten sorumlu komiserleriyle birlikte geleceğini belirten Kallas, bunun nedeninin Türkiye'nin birçok jeopolitik konuda merkezi bir konuma sahip olması olduğunu söyledi.

NATO ZİRVESİ 'GERÇEKTEN TARİHİ' OLACAK! AB'DEN TÜRKİYE'YE DİKKAT ÇEKEN ÖVGÜ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nin "gerçekten tarihi" nitelikte olacağını söyledi. Kallas ayrıca, Türkiye'nin NATO içinde "son derece önemli bir konuma" sahip olduğunu vurgulayarak, ittifakın ikinci büyük ordusuna sahip olduğuna dikkat çekti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin sıradan bir zirve olmayacağını belirtti.

Kallas, "Türkiye'deki NATO Zirvesi gerçekten tarihi bir zirve olacak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE NATO İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ"

Türkiye'nin NATO içerisindeki konumuna da dikkat çeken Kallas, Ankara'nın ittifak açısından kritik bir rol üstlendiğini söyledi.

Kallas, Türkiye'nin NATO içinde "son derece önemli bir konuma" sahip olduğunu belirterek, ülkenin ittifakın ikinci büyük ordusuna sahip olduğunun altını çizdi.

AB'nin üst düzey diplomatı, Türkiye'nin savunma kapasitesi ve bölgesel güvenlikte oynadığı rolün NATO açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

"TÜRKİYE ORTA DOĞU VE KAFKASYA'DA ÖNEMLİ BİR AKTÖR"

Türkiye'nin Orta Doğu ve Kafkasya'da önemli bir rol oynadığını vurgulayan Kallas, bağlantısallık projeleri ve bölgesel meselelerde de Ankara'nın vazgeçilmez bir ortak olduğunu dile getirdi.

"Orta Doğu'da yaşananlara baktığımızda Türkiye'nin burada da önemli bir rolü var." diyen Kallas, ziyaretlerinin amacının "Birlikte neler yapabiliriz?" sorusuna yanıt aramak olduğunu kaydetti.