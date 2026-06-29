New York Belediye Başkanı Mamdani, sapkın LGBT yürüyüşüne katıldı
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin, sapık LGBT destekçilerinin sözde "Onur Ayı" kapsamında düzenlediği yürüyüşe katılması ABD'de geniş yankı uyandırdı. Kendisini Müslüman olarak tanımlayan Mamdani'nin yürüyüşte verdiği görüntüler sosyal medyada yoğun tartışmalara neden olurken, çok sayıda kullanıcı tepkisini dile getirdi.
ABD'nin New York kentinde sapık LGBT destekçileri tarafından geleneksek aile yapısını hedef alan sözde "Onur Ayı" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüşe katılan isimler arasında kendisini Müslülman olarak tanımlayan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de yer aldı. Mamdani'nin etkinlik boyunca sapık LGBT destekçileriyle birlikte yürümesi ve vatandaşları selamlaması, tepkilere yol açtı.
"NEW YORKLU LGBT'LİLER İÇİN SAVAŞIYOR" PANKARTI DİKKAT ÇEKTİ
Yürüyüş sırasında elinde "New Yorklu LGBT'liler için savaşıyor" yazılı pankart taşıyan Mamdani'nin görüntüleri kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş şekilde paylaşıldı.
Etkinlikten kaydedilen görüntüler milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, belediye başkanının yürüyüşe katılması farklı kesimlerden yorumlara neden oldu.
OY UĞRUNA SAPIKLARLA EL ELE!
Mamdani'nin yürüyüşte yer alması özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaları beraberinde getirdi. Geleneksel aile yapısını savunan bazı kullanıcılar belediye başkanının etkinliğe katılımını eleştirirken, bazıları ise bunun siyasi destek ve oy kazanma amacı taşıdığını öne sürdü.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu yürüyüşü yapanlar pek zeki değil ama onların oyuna ihtiyacı var." yorumunu yaptı.
"BU ADAM MÜSLÜMAN DEĞİL Mİ?" TEPKİLERİ
Sosyal medyada öne çıkan yorumlardan birinde ise bir kullanıcı, "Çok rahatsız edici. Bu adam Müslüman değil mi? Bir de belediye başkanı... Bu gerçekten şaşırtıcı." ifadelerini kullandı.
Paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından yeniden paylaşılırken, Mamdani'nin yürüyüşe katılması ABD kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.