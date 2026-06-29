New York Belediye Başkanı Mamdani, sapkın LGBT yürüyüşüne katıldı

Etkinlikten kaydedilen görüntüler milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, belediye başkanının yürüyüşe katılması farklı kesimlerden yorumlara neden oldu.

Yürüyüşe katılan isimler arasında kendisini Müslülman olarak tanımlayan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de yer aldı. Mamdani'nin etkinlik boyunca sapık LGBT destekçileriyle birlikte yürümesi ve vatandaşları selamlaması, tepkilere yol açtı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani (REUTERS)

OY UĞRUNA SAPIKLARLA EL ELE!

Mamdani'nin yürüyüşte yer alması özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaları beraberinde getirdi. Geleneksel aile yapısını savunan bazı kullanıcılar belediye başkanının etkinliğe katılımını eleştirirken, bazıları ise bunun siyasi destek ve oy kazanma amacı taşıdığını öne sürdü.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu yürüyüşü yapanlar pek zeki değil ama onların oyuna ihtiyacı var." yorumunu yaptı.

"BU ADAM MÜSLÜMAN DEĞİL Mİ?" TEPKİLERİ

Sosyal medyada öne çıkan yorumlardan birinde ise bir kullanıcı, "Çok rahatsız edici. Bu adam Müslüman değil mi? Bir de belediye başkanı... Bu gerçekten şaşırtıcı." ifadelerini kullandı.

Paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından yeniden paylaşılırken, Mamdani'nin yürüyüşe katılması ABD kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.