Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, 2024 yılı sonunda Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, güvenlik, ekonomi ve ticaret alanlarında iş birliğinin artırılması ile bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, 2024 yılı sonunda Beşşar Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Şam'a gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret kapsamında pazartesi günü Suriye'ye geldi.

Irak Dışişleri Bakanlığı'nın resmi haber ajansı INA tarafından yayımlanan açıklamasında, Hüseyin'in ziyaretinin Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin daveti üzerine gerçekleştiği belirtildi.

GÜNDEMDE İKİLİ İLİŞKİLER VE ORTAK İŞ BİRLİĞİ VAR

Açıklamaya göre Fuad Hüseyin, ziyareti kapsamında Suriyeli üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmelerde Irak ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, siyasi, güvenlik, ekonomik ve ticari alanlarda ortak iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

BÖLGESEL GELİŞMELER DE MASADA OLACAK

Irak Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirileceğini bildirdi.

Tarafların ortak sorunlar karşısında koordinasyon ve istişarenin güçlendirilmesi ile bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesine yönelik çabaları da masaya yatırması bekleniyor.