Avrupa’da siyasi kriz derinleşiyor: Ekonomik sorunlar liderleri vurdu
ABD ile Avrupa arasında artan gerilim, NATO içindeki çatlaklar, ekonomik krizler ve yükselen aşırı sağ dalgası Avrupa siyasetini derinden sarsıyor. Almanya’da Başbakan Friedrich Merz’in koltuğu tartışılırken, İngiltere’de Başbakan Keir Starmer üzerindeki istifa baskısı büyüyor. Yunanistan’da ise eski Başbakan Alexis Çipras yeni partisiyle yeniden sahneye çıktı.
A Haber ekranlarında gündeme taşınan son gelişmeler, Avrupa'da merkez siyasetin ciddi bir kriz yaşadığını ortaya koydu.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, son yerel seçimlerde İşçi Partisi'nin ağır kayıplar yaşamasının ardından parti içinden yoğun baskı görmeye başladı. İngiliz basınına göre İşçi Partisi yüzlerce yerel meclis koltuğunu kaybederken, Nigel Farage liderliğindeki Reform UK'nin yükselişi Londra siyasetinde büyük sarsıntı yarattı.
The Guardian ve Reuters'ın aktardığına göre bazı İşçi Partili milletvekilleri Starmer'ın bir yıl içinde görevi bırakmasını isterken, parti içinde liderlik tartışmaları açık şekilde konuşulmaya başlandı.
"STARMER GİDİYOR MU?" SORUSU LONDRA'YI KARIŞTIRDI
İngiliz medyasına yansıyan kulislerde 50'den fazla Labour milletvekilinin Starmer'ın istifasını istediği öne sürüldü. Bazı kaynaklar bu sayının 70'i aştığını yazarken, parti içinde Wes Streeting, Angela Rayner ve Andy Burnham gibi isimlerin olası liderlik yarışında öne çıktığı belirtiliyor.
Yerel seçimlerde yaşanan ağır kayıpların ardından Starmer'ın popülaritesinin ciddi şekilde düştüğü belirtilirken, YouGov anketlerinde Başbakan'ın net onay oranının eksi 40'ların altına gerilediği aktarıldı.
Buna rağmen Starmer, "Görevi bırakmayacağım" mesajı vererek koltuğunu korumaya çalışıyor.
ALMANYA'DA MERZ ALARMI! CDU'DA LİDERLİK TARTIŞMASI
Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da da Başbakan Friedrich Merz üzerindeki baskı giderek büyüyor. Özellikle ekonomik durgunluk, enerji maliyetleri ve aşırı sağcı AfD'nin yükselişi sonrası CDU içinde rahatsızlığın arttığı belirtiliyor.
Alman Bild gazetesi, CDU kulislerinde Merz'in yerine geçebilecek isimlerin konuşulmaya başlandığını yazdı. Parti içinde bazı üst düzey isimlerin olası lider değişimine hazırlandığı iddia edilirken, Merz'in istifasının artık "güçlü bir ihtimal" olarak değerlendirildiği öne sürüldü.
AŞIRI SAĞ YÜKSELİYOR
Özellikle göç krizi, yüksek enflasyon ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin oylarını artırması, merkez siyaseti baskı altına aldı. Uzmanlara göre Berlin yönetimi hem ekonomik kriz hem de toplumsal kutuplaşma nedeniyle son yılların en kırılgan dönemlerinden birini yaşıyor.