Avrupa’da siyasi kriz derinleşiyor: Ekonomik sorunlar liderleri vurdu

Avrupa'daki siyasi hareketliliğin bir diğer adresi ise Yunanistan oldu. Eski Başbakan Aleksis Çipras, yıllar sonra yeni partisiyle siyasete dönüş yaptı. SYRIZA'dan ayrılan Çipras'ın kurduğu partinin adı "Yunan Sol İttifakı" anlamına gelen ELAS oldu.

Yunanistan eski başbakanı Aleksis Çipras (İHA)

ELAS İSMİ YUNANİSTAN'I KARIŞTIRDI

Yeni partinin adı ise ülkede ayrı bir tartışma başlattı. Çünkü ELAS ismi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgaline karşı savaşan komünist direniş örgütünü çağrıştırıyor. Bu nedenle hem iktidar hem de muhalefetten tepki geldi.

Ancak Çipras'ın geri dönüşü, uzun süredir parçalı halde bulunan Yunan solunu yeniden toparlama girişimi olarak değerlendiriliyor.

AVRUPA'DA YENİ DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

Uzmanlara göre Avrupa'da merkez siyaset ciddi bir güven kaybı yaşıyor. İngiltere'de Starmer, Almanya'da Merz baskı altında kalırken; Fransa'dan Hollanda'ya kadar birçok ülkede aşırı sağ partilerin yükselişi sürüyor.

ABD ile Avrupa arasındaki savunma ve ekonomi eksenli gerilimlerin de kıta siyasetindeki kırılganlığı artırdığı belirtilirken, Avrupa'nın önümüzdeki dönemde çok daha sert siyasi mücadelelere sahne olabileceği yorumları yapılıyor.