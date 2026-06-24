Rapor: Almanya'da günde ortalama 11 Müslüman karşıtı vaka meydana geliyor

Dünyaya insan hakları, özgürlük ve demokrasi dersi vermeye çalışan Almanya’nın kendi karnesi her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Ülkede yayımlanan son rapor, Müslümanların Almanya’da neredeyse her gün sistematik hakaret, ayrımcılık, tehdit ve şiddetle karşı karşıya kaldığını ortaya koydu.

Almanya'da faaliyet gösteren İslam ve Müslüman Düşmanlığı Karşıtı İttifakının (CLAIM) hazırladığı raporda, ülkede 2025'te Müslüman karşıtı 4 bin 96 vaka kaydedildiği ifade edildi.



Böylelikle günde ortalama 11 Müslüman karşıtı vakanın meydana geldiğine işaret edilen raporda, ülkedeki danışmanlık ve bildirim merkezlerine Müslümanlara karşı ayrımcılık, hakaret, tehdit, mala zarar verme ve şiddet gibi vakaların bildirildiği aktarıldı.



Bildirilmeyen daha fazla vakanın olduğu varsayımında bulunulan raporda, 2024'te 3 bin 80 Müslüman karşıtı vakanın tespit edildiği anımsatıldı.



Olayların yüzde 61,1'inin "sözlü saldırılar" olarak kayda geçtiğine dikkati çekilen raporda, bunu, yüzde 21,5 ile "ayrımcılık", yüzde 17,4 ile de yaralama, mala zarar verme, kundaklama ve diğer şiddet vakalarını içeren "yaralayıcı davranışların" takip ettiği belirtildi.

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Raporda, 2025'te Müslüman karşıtı olaylarda 2 kişinin öldürüldüğüne, 4 kişinin ağır yaralandığına ve 5 kundaklama vakası olduğuna işaret edildi.



Söz konusu olayların önemli bölümünün kadınlara karşı yapıldığı vurgulanan raporda, 2025'te camilere yönelik 61 saldırı düzenlendiğinin bildirildiği aktarıldı.



"BU RAKAMLAR BUZ DAĞININ SADECE GÖRÜNEN KISMI"



CLAIM'in yöneticisi Rima Hanano, raporun tanıtıldığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede 2025'te kaydedilen Müslüman karşıtı 4 bin 96 vakanın, insanların günde 11 Müslüman karşıtı sözlü saldırıya, ayrımcılığa ve hatta ağır fiziksel saldırıya maruz kaldığı anlamına geldiğini söyledi.



"Aynı zamanda bu rakamlar buz dağının sadece görünen kısmı." ifadesini kullanan Hanano, pek çok mağdurun sonuçlarından korktuğu ya da ciddiye alınmayacağından endişe duyduğu için bildirimde bulunmadığını kaydetti.



"VAKALAR GİDEREK DAHA AĞIR VE ŞİDDELİ HALE GELİYOR"



Hanano, 2025'te 2 kişinin Müslüman karşıtı ırkçılık nedeniyle öldürüldüğüne işaret ederek "Endişe verici olan, belgelediğimiz vakaların giderek daha ağır ve şiddetli hale gelmesi ve fiziksel yaralanmaların artmasıdır." dedi.