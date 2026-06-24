Sıcaklık alarmı! DSÖ'den korkutan tablo: 500 bin kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti

Aşırı sıcak hava dalgaları dünyanın birçok bölgesinde yaşamı olumsuz etkilerken, DSÖ'den endişe verici açıklamalar geldi. Haftalık basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sıcaklık artışlarının artık küresel sağlık açısından en büyük tehditlerden biri haline geldiğini söyledi.

"HER YIL YARIM MİLYON CAN ALIYOR"

Ghebreyesus, sıcak hava dalgalarının yol açtığı ölümlere dikkat çekerek, "Aşırı sıcaklar, her yıl küresel olarak yaklaşık yarım milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor ancak bu ölümlerin çoğu önlenebilir" dedi.

Yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar, çocuklar, hamile kadınlar ve açık alanda çalışanların en büyük risk altında olduğuna işaret eden Ghebreyesus, sosyal açıdan dezavantajlı grupların da sıcak hava dalgalarından daha fazla etkilendiğini vurguladı.