Sıcaklık alarmı! DSÖ'den korkutan tablo: 500 bin kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa ve Kuzey Yarımküre'yi etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgalarına ilişkin çarpıcı bir uyarıda bulundu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, her yıl dünya genelinde yaklaşık 500 bin kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Kurum, önümüzdeki aylarda sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerine çıkabileceği uyarısını yaparken, iklim krizinin insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti.
Aşırı sıcak hava dalgaları dünyanın birçok bölgesinde yaşamı olumsuz etkilerken, DSÖ'den endişe verici açıklamalar geldi. Haftalık basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sıcaklık artışlarının artık küresel sağlık açısından en büyük tehditlerden biri haline geldiğini söyledi.
"HER YIL YARIM MİLYON CAN ALIYOR"
Ghebreyesus, sıcak hava dalgalarının yol açtığı ölümlere dikkat çekerek, "Aşırı sıcaklar, her yıl küresel olarak yaklaşık yarım milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor ancak bu ölümlerin çoğu önlenebilir" dedi.
Yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar, çocuklar, hamile kadınlar ve açık alanda çalışanların en büyük risk altında olduğuna işaret eden Ghebreyesus, sosyal açıdan dezavantajlı grupların da sıcak hava dalgalarından daha fazla etkilendiğini vurguladı.
FIFA İLE ORTAK ÖNLEM PLANI
DSÖ'nün, büyük organizasyonlarda yaşanabilecek sağlık risklerine karşı harekete geçtiğini belirten Ghebreyesus, FIFA Dünya Kupası için özel çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.
Ghebreyesus, "Farkındalığı artırmak, erken uyarı sistemleri kurmak, güvenli içme suyuna erişimi iyileştirmek ve soğutma stratejileri geliştirmek için FIFA ve ev sahibi ülkelerle işbirliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.