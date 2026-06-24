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Sıcaklık alarmı! DSÖ'den korkutan tablo: 500 bin kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Sıcaklık alarmı! DSÖ'den korkutan tablo: 500 bin kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa ve Kuzey Yarımküre'yi etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgalarına ilişkin çarpıcı bir uyarıda bulundu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, her yıl dünya genelinde yaklaşık 500 bin kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Kurum, önümüzdeki aylarda sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerine çıkabileceği uyarısını yaparken, iklim krizinin insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

Aşırı sıcak hava dalgaları dünyanın birçok bölgesinde yaşamı olumsuz etkilerken, DSÖ'den endişe verici açıklamalar geldi. Haftalık basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sıcaklık artışlarının artık küresel sağlık açısından en büyük tehditlerden biri haline geldiğini söyledi.

Sıcaklık alarmı! DSÖ'den korkutan tablo: 500 bin kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti - 1

"HER YIL YARIM MİLYON CAN ALIYOR"

Ghebreyesus, sıcak hava dalgalarının yol açtığı ölümlere dikkat çekerek, "Aşırı sıcaklar, her yıl küresel olarak yaklaşık yarım milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor ancak bu ölümlerin çoğu önlenebilir" dedi.

Yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar, çocuklar, hamile kadınlar ve açık alanda çalışanların en büyük risk altında olduğuna işaret eden Ghebreyesus, sosyal açıdan dezavantajlı grupların da sıcak hava dalgalarından daha fazla etkilendiğini vurguladı.

Sıcaklık alarmı! DSÖ'den korkutan tablo: 500 bin kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti - 2

FIFA İLE ORTAK ÖNLEM PLANI

DSÖ'nün, büyük organizasyonlarda yaşanabilecek sağlık risklerine karşı harekete geçtiğini belirten Ghebreyesus, FIFA Dünya Kupası için özel çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Ghebreyesus, "Farkındalığı artırmak, erken uyarı sistemleri kurmak, güvenli içme suyuna erişimi iyileştirmek ve soğutma stratejileri geliştirmek için FIFA ve ev sahibi ülkelerle işbirliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıcaklık alarmı! DSÖ'den korkutan tablo: 500 bin kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti - 3

"ÖNÜMÜZDEKİ 6 AY ÇOK KRİTİK"

DSÖ Risk Azaltma, İnsani Yardım Operasyonları ve İklim Değişikliği Birim Başkanı Teresa Zakaria da sıcaklık artışlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Zakaria, "Şu anda Avrupa'da gördüklerimiz ve deneyimlediklerimiz çok endişe verici" diyerek alarm verdi.

Önümüzdeki 6 aylık dönemin kritik olduğuna dikkat çeken Zakaria, bazı bölgelerde sıcaklıkların yılın aynı dönemine ait ortalamaların yüzde 80 üzerine çıkabileceğini belirterek, "Karşı karşıya olduğumuz tablo son derece endişe vericidir" dedi.

Sıcaklık alarmı! DSÖ'den korkutan tablo: 500 bin kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti - 4

EBOLA CEPHESİNDE DE ALARM VERİLDİ

DSÖ toplantısında yalnızca sıcak hava dalgaları değil, Ebola salgını da gündeme geldi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde salgının hızla yayıldığını belirten Ghebreyesus, şu ana kadar 1094 doğrulanmış vaka ve 277 ölüm bildirildiğini açıkladı.

Ghebreyesus, "Elde ettiğimiz iyi ilerlemeye rağmen hala büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Salgın, müdahalenin önüne geçmeye devam ediyor. Salgın hızla yayılmaya devam ediyor" sözleriyle tehlikenin sürdüğünü vurguladı.

Uganda'da da yeni vakaların görüldüğünü belirten DSÖ, Fransa'da Kongo'dan dönen bir sağlık çalışanında Ebola virüsünün tespit edildiğini ancak dünya genelindeki risk seviyesinin düşük kalmaya devam ettiğini bildirdi.

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