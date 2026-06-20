İspanya Başbakanı'nın eşi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı

İspanya'da bir mahkeme, Başbakan Pedro Sánchez'in eşi Begoña Gómez'in yolsuzluk suçlamalarıyla jüri önünde yargılanmasına karar verirken, hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirdi.

Cumartesi günü yayımlanan mahkeme kararına göre, davaya bakan Yargıç Juan Carlos Peinado, Gómez'in pasaportunu teslim etmesini ve dava sonuçlanıncaya kadar ayda iki kez mahkemeye giderek imza vermesini kararlaştırdı.

Mahkeme ayrıca, Gómez'in ülkeyi terk etme yasağına uymasını sağlamak amacıyla tüm sınır kapıları ile sivil ve askeri havaalanlarına gerekli talimatların gönderileceğini bildirdi.

Siyasi açıdan büyük yankı uyandırması beklenen davanın ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı.

PASAPORTUNA EL KONULDU

Yargıç Peinado, nisan ayında Gómez hakkında zimmete para geçirme, nüfuz ticareti, ticari faaliyetlerde yolsuzluk ve kamu kaynaklarını usulsüz kullanma suçlamalarıyla resmi dava açmıştı.

Soruşturma, Nisan 2024'te Gómez'in Başbakan Sánchez'in eşi olmasından kaynaklanan konumunu kişisel çıkar sağlamak amacıyla kullanıp kullanmadığını belirlemek için başlatılmıştı. Hem Gómez hem de Sánchez suçlamaları reddediyor.

SUÇLAMALARIN MERKEZİNDE ÜNİVERSİTE PROJESİ VAR

Davanın merkezinde, Madrid Complutense Üniversitesi'nde Gómez'in eş yöneticiliğini yaptığı bir akademik kürsünün kurulması ve yönetimi ile kamu kaynaklarının ve kişisel bağlantıların özel çıkarlar doğrultusunda kullanıldığı iddiaları yer alıyor.

Begoña Gómez, hakkındaki tüm suçlamaları sürekli olarak reddetti.

SÁNCHEZ: HÜKÜMETİMİZE KARŞI SİYASİ OPERASYON

Başbakan Sánchez ise eşine yönelik iddiaların, sağ görüşlü çevrelerin hükümetini zayıflatma girişimi olduğunu savundu. Muhalefet partileri ise Sánchez'i istifaya çağırıyor.

Dava, aşırı sağ bağlantıları olduğu belirtilen bir yolsuzlukla mücadele grubunun yaptığı suç duyurusuyla başlamıştı.

KOALİSYON HÜKÜMETİ ÜZERİNDE BASKI ARTIYOR

Söz konusu dosya, Sosyalist lider Sánchez'in ailesini ve eski yakın çalışma arkadaşlarını da içine alan bir dizi yolsuzluk soruşturmasından biri olarak öne çıkarken, azınlık koalisyon hükümeti üzerindeki siyasi baskıyı da artırıyor.