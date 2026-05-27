Gazze konusunda Avrupa’nın en sert sesiydi! İspanya Başbakanı Sanchez'in partisine yolsuzluk iddiası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in liderliğindeki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), son dönemde art arda gelen yolsuzluk soruşturmalarıyla sarsılıyor. İspanyol polisi, parti genel merkezine girerek belge ve sözleşmelere el koyarken, operasyonların zamanlaması ülkede yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Özellikle Gazze soykırımı konusunda Avrupa'daki en sert çıkışları yapan liderlerden biri olarak öne çıkan Sanchez hükümetine yönelik baskının artması dikkat çekti.

İspanya yönetimi son aylarda İsrail'in Gazze saldırılarına karşı en net tavır alan Avrupa ülkelerinden biri olmuş, Filistin devletini resmen tanıma kararıyla da Tel Aviv yönetiminin sert tepkisini çekmişti.

POLİS PARTİ GENEL MERKEZİNE GİRDİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, polis ekipleri iktidardaki Sosyalist Parti'nin Madrid'deki genel merkezinde arama yaptı. Operasyonda bazı sözleşmeler ve mali belgelerin incelendiği belirtildi.

İspanya Başbabakı Pedro Sanchez'in partisinin genel merkezine polis baskını anları (REUTERS)

Soruşturmanın merkezinde ise eski parti üyesi Leire Diez bulunuyor. İspanyol medyasında "tesisatçı" lakabıyla anılan Diez'in, perde arkasında siyasi operasyonlar yürüttüğü iddia ediliyor.

"KARALAMA KAMPANYASI" İDDİASI

Soruşturma dosyasında; yolsuzluk soruşturmalarını yürüten hakimler, savcılar ve bazı devlet görevlilerine yönelik dezenformasyon faaliyetleri yürütüldüğü iddiaları yer alıyor.

İspanyol medyasına göre savcılar, parti bağlantılı bazı ödemelerin sahte faturalar üzerinden gerçekleştirildiğinden ve bu kaynakların medya operasyonlarında kullanılmış olabileceğinden şüpheleniyor.

İspanya Başbabakı Pedro Sanchez'in partisinin genel merkezine polis baskını anları (REUTERS)

Dosyada suç örgütü kurma, rüşvet, nüfuz ticareti, resmi belgede sahtecilik ve kamu kaynaklarını kötüye kullanma gibi ağır suçlamalar bulunuyor.

GAZZE ÇIKIŞLARI SONRASI BASKI ARTTI

Pedro Sanchez hükümeti, Gazze soykırımının başlamasından bu yana Avrupa'da katil İsrail'e karşı en sert eleştirileri yönelten yönetimlerden biri oldu.

Sanchez, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını birçok kez uluslararası hukuk ve insan hakları açısından eleştirirken, Filistin devletinin tanınması için Avrupa'ya çağrıda bulunmuştu. Madrid yönetimi ayrıca Uluslararası Adalet Divanı süreçlerine destek vermiş ve İsrail'e silah satışlarının gözden geçirilmesini istemişti.

Fotoğrafta İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in (solda), 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları durumundan sorumlu Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Francesca Albanese ile görüştüğü görülüyor. Sanchez, Albanese'ye "Sivil Liyakat Nişanı" takdim etti. (AFP)

Bu süreçte İsrail hükümeti İspanya'ya sert tepki göstermiş, diplomatik krizler yaşanmıştı. Bazı İsrailli yetkililer Sanchez hükümetini "İsrail karşıtı kampanya yürütmekle" suçlamıştı.

TRUMP CEPHESİNDEN DE SERT MESAJLAR

ABD'de Donald Trump'a yakın çevreler de Sanchez yönetimini hedef alan açıklamalar yapmıştı. Özellikle NATO harcamaları, Gazze politikası ve Filistin'e verilen destek nedeniyle Madrid yönetimi Washington'daki bazı çevrelerin eleştirilerine maruz kalmıştı.

İspanyol basınında ve muhalefet çevrelerinde ise son operasyonların zamanlamasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Bazı yorumcular, hükümete yönelik baskının yalnızca iç siyasetten ibaret olmadığını savunuyor.

ESKİ BAŞBAKAN DA SORUŞTURMADA

Öte yandan soruşturmalar yalnızca mevcut parti yönetimiyle sınırlı değil. Eski Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero hakkında da COVID-19 döneminde bir hava yolu şirketine verilen devlet desteği nedeniyle yolsuzluk soruşturması yürütülüyor.

İspanya Başbabakı Pedro Sanchez'in partisinin genel merkezine polis baskını anları (REUTERS)

İspanya Ulusal Mahkemesi, Zapatero'nun kamu kurumları üzerindeki siyasi etkisini ekonomik çıkar amacıyla kullanan bir yapıyla bağlantılı olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

MUHALEFETTEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Ülkede art arda gelen operasyonlar siyasi tansiyonu yükseltirken, ana muhalefet lideri Alberto Nunez Feijoo yeniden erken seçim çağrısı yaptı.

Muhalefet, Sanchez hükümetinin ağır bir siyasi kriz içinde olduğunu savunurken; hükümet cephesi ise iddiaların siyasi amaçlarla büyütüldüğünü öne sürüyor.

