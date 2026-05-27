İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in liderliğindeki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), son dönemde art arda gelen yolsuzluk soruşturmalarıyla sarsılıyor. İspanyol polisi, parti genel merkezine girerek belge ve sözleşmelere el koyarken, operasyonların zamanlaması ülkede yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Özellikle Gazze soykırımı konusunda Avrupa'daki en sert çıkışları yapan liderlerden biri olarak öne çıkan Sanchez hükümetine yönelik baskının artması dikkat çekti. İspanya yönetimi son aylarda İsrail'in Gazze saldırılarına karşı en net tavır alan Avrupa ülkelerinden biri olmuş, Filistin devletini resmen tanıma kararıyla da Tel Aviv yönetiminin sert tepkisini çekmişti. POLİS PARTİ GENEL MERKEZİNE GİRDİ İspanyol basınında yer alan haberlere göre, polis ekipleri iktidardaki Sosyalist Parti'nin Madrid'deki genel merkezinde arama yaptı. Operasyonda bazı sözleşmeler ve mali belgelerin incelendiği belirtildi.

İspanya Başbabakı Pedro Sanchez'in partisinin genel merkezine polis baskını anları (REUTERS) Soruşturmanın merkezinde ise eski parti üyesi Leire Diez bulunuyor. İspanyol medyasında "tesisatçı" lakabıyla anılan Diez'in, perde arkasında siyasi operasyonlar yürüttüğü iddia ediliyor. "KARALAMA KAMPANYASI" İDDİASI Soruşturma dosyasında; yolsuzluk soruşturmalarını yürüten hakimler, savcılar ve bazı devlet görevlilerine yönelik dezenformasyon faaliyetleri yürütüldüğü iddiaları yer alıyor. İspanyol medyasına göre savcılar, parti bağlantılı bazı ödemelerin sahte faturalar üzerinden gerçekleştirildiğinden ve bu kaynakların medya operasyonlarında kullanılmış olabileceğinden şüpheleniyor.