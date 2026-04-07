Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü: Herkes barışı sahiplenmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

"İSPANYA'NIN DURUŞU MEMNUNİYET VERİCİ"

Erdoğan Türkiye ve İspanya'nın savunma başta olmak üzere her alanda sergiledikleri dayanışmanın halklarımız tarafından da memnuniyetle karşılandığını ve ilişkilerin daha ileri taşınmasını hedeflediklerini belirtti.

"İRAN İÇİN HERKES BARIŞI SAHİPLENMELİ"

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin İran'ın topyekün yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesini tasvip etmedikleri gibi İran'ın kardeş bölge ülkelerine yönelik tutumunu da doğru bulmadığını, vicdan sahibi herkesin barışı sahiplenmesi ve diplomasiye odaklanması gerektiğini ifade etti.

"BÖLGE BARIŞA HASRET KALABİLİR"

Erdoğan, İsrail'in Gazze'de ve diğer yerlerdeki hukuk tanımazlığının önüne geçilmemesi durumunda, bölgenin barışa hasret kalmaya devam edeceğini de belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için müzakerelerin yeniden canlandırılmasının ve barış odaklı temasları uluslararası camianın daha ciddi şekilde ele almasının mühim olduğunu ifade etti.