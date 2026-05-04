Sanchez'in uçağı sabotaja mı uğradı? Uzman isimden canlı yayında kritik tespit: Büyük bir operasyondan söz ediyoruz!

Esenboğa Havalimanı'na gerçekleşen zorunlu inişi teknik açıdan değerlendiren Pilot Ahmet İzgi, "Öncelikle geçmiş olsun İspanya Başbakanı'na. Bu bir acil iniş deklarasyonu sonrası yapılan bir iniş. Biz buna 'precaution' diyoruz, yani önleme inişi diyoruz. Muhtemelen bir teknik arıza meydana gelmiştir. Bu teknik arızanın sonucunda pilotlar bulundukları hava sahasında en yakın havaalanına, uluslararası mümkünse havaalanına iniş yapmak isterler ve bunu telsizle pilotlar aşağıya inecekleri havaalanına bildirirler" ifadelerini kullandı.



HAVADA ACİL DURUM SENARYOLARI VE PİLOT KARARI



Uçuş esnasında pilotları acil inişe zorlayan faktörleri sıralayan İzgi, "Bir motor arızası, motorda yangın çıkması, kabin içinde duman ortaya çıkması, hidrolik sistemde bir arıza, 'fatal' diyebileceğimiz ölümcül arızalarda; bir yolcunun kalp krizi geçirmesi, bilincini kaybetmesi veya diğer yolculara saldırması gibi bu tip durumlarda pilot en yakın havaalanına iniş kararı verir. Bu çok doğru bir harekettir. Bu kararı verdikten sonra da bütün gerekli önlemleri uçak içinde pilotlar alır. Kemerler bağlanır, koltuklar dik duruma getirilir, motorda yangın varsa muhakkak söndürülür" sözleriyle aktardı.