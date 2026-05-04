Sanchez'in uçağı sabotaja mı uğradı? Uzman isimden canlı yayında kritik tespit: Büyük bir operasyondan söz ediyoruz!
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i Ermenistan’ın başkenti Erivan’a götüren uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı’na acil iniş yapması, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sanchez’in uçaklarının kısa süre içinde iki kez arıza yapması ‘sabotaj’ ihtimallerini akıllara getirirken, konunun teknik ve güvenlik boyutlarını Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, A Haber ekranlarında masaya yatırdı. Ankara’da geçirilen gecenin ardından Sanchez Türkiye’den ayrılsa da, yaşananların bir tesadüf olup olmadığı sorusu gizemini koruyor.
Esenboğa Havalimanı'na gerçekleşen zorunlu inişi teknik açıdan değerlendiren Pilot Ahmet İzgi, "Öncelikle geçmiş olsun İspanya Başbakanı'na. Bu bir acil iniş deklarasyonu sonrası yapılan bir iniş. Biz buna 'precaution' diyoruz, yani önleme inişi diyoruz. Muhtemelen bir teknik arıza meydana gelmiştir. Bu teknik arızanın sonucunda pilotlar bulundukları hava sahasında en yakın havaalanına, uluslararası mümkünse havaalanına iniş yapmak isterler ve bunu telsizle pilotlar aşağıya inecekleri havaalanına bildirirler" ifadelerini kullandı.
HAVADA ACİL DURUM SENARYOLARI VE PİLOT KARARI
Uçuş esnasında pilotları acil inişe zorlayan faktörleri sıralayan İzgi, "Bir motor arızası, motorda yangın çıkması, kabin içinde duman ortaya çıkması, hidrolik sistemde bir arıza, 'fatal' diyebileceğimiz ölümcül arızalarda; bir yolcunun kalp krizi geçirmesi, bilincini kaybetmesi veya diğer yolculara saldırması gibi bu tip durumlarda pilot en yakın havaalanına iniş kararı verir. Bu çok doğru bir harekettir. Bu kararı verdikten sonra da bütün gerekli önlemleri uçak içinde pilotlar alır. Kemerler bağlanır, koltuklar dik duruma getirilir, motorda yangın varsa muhakkak söndürülür" sözleriyle aktardı.
ESENBOĞA'DA İTFAİYE VE AMBULANSLAR TEYAKKUZDA
Acil iniş deklarasyonu sonrası yerdeki hazırlık sürecini anlatan Ahmet İzgi, "Havaalanında alınan tedbirler başlar. Bunlardan hemen önce itfaiye aranır. O havaalanına yaklaşan diğer uçaklar 'divert' edilir, başka havaalanlarına yönlendirilir. O artık o havaalanı o uçağın inişine tahsis edilir. Piste girmeden yangın söndürme araçları, arazözler belli mesafelerde beklerler. İçerideki yolcu sayısına göre ambulans sayısı belirlenir, Sağlık Bakanlığı'na haber verilir. Büyük bir operasyondan söz ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
SANCHEZ'İN UÇAKLARI MERCEK ALTINDA: ARIZA YAPMASI KOLAY DEĞİL
Başbakan Sanchez'in kullandığı uçak tiplerinin güvenilirliğine dikkat çeken İzgi, "A310 Airbus yapımı, çok profesyonel bir uçak. Ama sonuçta hepsini insan yapıyor. Binlerce, yüz binlerce mekanik parça, elektrik, elektronik parça birbirleriyle uyumlu çalışıyor. Uçaklarda bizim 'redundancy' dediğimiz bir sistem vardır, yedeklidir her şey. Sanchez'in kullandığı diğer uçak olan Falcon ise havacılık business jet camiasında en üst seviyede olan uçaklardan bir tanesidir. Sanchez'in Falcon'u ile ilgili çok fazla elimizde bilgi yok ama bu uçaklar böyle kolay kolay arıza yapabilecek uçaklar değil" şeklinde konuştu.
SİYASİ DURUŞ VE SABOTAJ ŞÜPHESİ
Sanchez'in Gazze konusundaki net tavrının altını çizen İzgi, "Sanchez dik duruşunu sergileyen, birçok Arap ülkesinin yapamadığı şeyi tek başına yapan, karşı gelen, katliam yapan bir ülkeye 'siz katliam yapabiliyorsunuz' diyebilen bir Başbakandır" ifadeleriyle, teknik arıza dışındaki olasılıklara ve Başbakan'ın bölgesel konulardaki rolüne dikkat çekerek sözlerini noktaladı.