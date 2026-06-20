Trump'tan Meloni'ye sert çıkış: "Şimdi yeniden arkadaş olmak istiyor, teşekkürler ama hayır"
ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ABD'nin İran'a karşı elde ettiği askeri başarının ardından siyasi çıkarları için kendisiyle ilişkileri yeniden düzeltmeye çalıştığını öne sürdü.
Trump'ın cumartesi günü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar, G7 Zirvesi sonrasında iki lider arasında ortaya çıkan diplomatik gerilimi daha da derinleştirdi.
"BENİMLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN ISRAR ETTİ"
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Meloni'nin Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek için defalarca talepte bulunduğunu iddia etti.
"İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa'daki G7 toplantısı sırasında benimle fotoğraf çektirmek için tekrar tekrar talepte bulundu." ifadelerini kullanan Trump, Meloni'nin İtalya'daki popülaritesinin düştüğünü öne sürdü.
"İRAN'IN NÜKLEER SİLAH EDİNMESİNİ ENGELLEME KONUSUNDA ABD'Yİ REDDETTİ"
Trump paylaşımında, Meloni'nin İran'ın nükleer silah elde etmesini veya geliştirmesini engellemeye yönelik ABD politikalarına destek vermediğini savundu.
ABD Başkanı, "İtalya'daki popülaritesi kötü gidiyor olabilir. Bunun nedeni, İran'ın nükleer silah edinmesini veya geliştirmesini engelleme konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ni geri çevirmesi olabilir." dedi.
Trump ayrıca aynı tutumu NATO'nun da sergilediğini öne sürdü.