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Trump'tan Meloni'ye sert çıkış: "Şimdi yeniden arkadaş olmak istiyor, teşekkürler ama hayır"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trump'tan Meloni'ye sert çıkış: "Şimdi yeniden arkadaş olmak istiyor, teşekkürler ama hayır"

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ABD'nin İran'a karşı elde ettiği askeri başarının ardından siyasi çıkarları için kendisiyle ilişkileri yeniden düzeltmeye çalıştığını öne sürdü.

Trump'ın cumartesi günü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar, G7 Zirvesi sonrasında iki lider arasında ortaya çıkan diplomatik gerilimi daha da derinleştirdi.

"BENİMLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN ISRAR ETTİ"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Meloni'nin Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek için defalarca talepte bulunduğunu iddia etti.

Trump'tan Meloni'ye sert çıkış: "Şimdi yeniden arkadaş olmak istiyor, teşekkürler ama hayır" - 1

"İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa'daki G7 toplantısı sırasında benimle fotoğraf çektirmek için tekrar tekrar talepte bulundu." ifadelerini kullanan Trump, Meloni'nin İtalya'daki popülaritesinin düştüğünü öne sürdü.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAH EDİNMESİNİ ENGELLEME KONUSUNDA ABD'Yİ REDDETTİ"

Trump paylaşımında, Meloni'nin İran'ın nükleer silah elde etmesini veya geliştirmesini engellemeye yönelik ABD politikalarına destek vermediğini savundu.

Trump'tan Meloni'ye sert çıkış: "Şimdi yeniden arkadaş olmak istiyor, teşekkürler ama hayır" - 2

ABD Başkanı, "İtalya'daki popülaritesi kötü gidiyor olabilir. Bunun nedeni, İran'ın nükleer silah edinmesini veya geliştirmesini engelleme konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ni geri çevirmesi olabilir." dedi.

Trump ayrıca aynı tutumu NATO'nun da sergilediğini öne sürdü.

Trump'tan Meloni'ye sert çıkış: "Şimdi yeniden arkadaş olmak istiyor, teşekkürler ama hayır" - 3

"İTALYA ÜSLERİNİ KULLANMAMIZA İZİN VERMEDİ"

Trump, Meloni yönetimini ABD'nin askeri operasyonları açısından gerekli olan havaalanları ve pistlerin kullanımına izin vermemekle de suçladı.

"İtalya, pistlerini ve iniş alanlarını kullanmamıza izin vermedi. Bu durum ciddi bir lojistik zorluk yarattı." ifadelerini kullanan Trump, buna rağmen ABD'nin İtalya ve diğer NATO müttefiklerinin savunması için her yıl yüz milyarlarca dolar harcadığını ileri sürdü.

Trump'tan Meloni'ye sert çıkış: "Şimdi yeniden arkadaş olmak istiyor, teşekkürler ama hayır" - 4

"ŞİMDİ YENİDEN ARKADAŞ OLMAK İSTİYOR"

Trump açıklamasının sonunda, ABD'nin İran'ı askeri olarak mağlup ettiğini savunarak Meloni'nin şimdi yeniden yakın ilişki kurmak istediğini öne sürdü.

Trump, "Şimdi ABD İran'ı askeri olarak mağlup ettikten sonra, anketlerdeki desteğini artırmak için yeniden arkadaş olmak istiyor. Teşekkürler ama hayır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın sözleri, G7 Zirvesi sonrasında Washington ile Roma arasında yaşanan görüş ayrılıklarının kamuoyu önünde daha görünür hale geldiğine işaret ediyor.

Trump'tan Meloni'ye sert çıkış: "Şimdi yeniden arkadaş olmak istiyor, teşekkürler ama hayır" - 5

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki gerilim, G7 Zirvesi'nin ardından kamuoyuna yansıyan açıklamalarla başladı. Trump, İtalyan basınına verdiği demeçte Meloni'nin zirve sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek için "yalvardığını" öne sürdü. Meloni ise bu iddiayı sert bir dille reddederek açıklamaları "gerçek dışı ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Roma yönetimi de Trump'ın sözlerine tepki gösterdi. İtalyan diplomatik kaynakları ve hükümet yetkilileri, iki lider arasında zirve boyunca olağan diplomatik temasların gerçekleştiğini, Trump'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Krizin büyümesi üzerine İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin Washington'a yapmayı planladığı diplomatik temasları ertelediği ve iki ülke arasındaki siyasi gerilimin daha da tırmanmaması için görüşme takviminde değişikliğe gidildiği bildirildi.

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