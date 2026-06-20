Trump'tan Meloni'ye sert çıkış: "Şimdi yeniden arkadaş olmak istiyor, teşekkürler ama hayır"

"İtalya, pistlerini ve iniş alanlarını kullanmamıza izin vermedi. Bu durum ciddi bir lojistik zorluk yarattı." ifadelerini kullanan Trump, buna rağmen ABD'nin İtalya ve diğer NATO müttefiklerinin savunması için her yıl yüz milyarlarca dolar harcadığını ileri sürdü.

Trump, Meloni yönetimini ABD'nin askeri operasyonları açısından gerekli olan havaalanları ve pistlerin kullanımına izin vermemekle de suçladı.

Trump'ın sözleri, G7 Zirvesi sonrasında Washington ile Roma arasında yaşanan görüş ayrılıklarının kamuoyu önünde daha görünür hale geldiğine işaret ediyor.

Trump, "Şimdi ABD İran'ı askeri olarak mağlup ettikten sonra, anketlerdeki desteğini artırmak için yeniden arkadaş olmak istiyor. Teşekkürler ama hayır." ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasının sonunda, ABD'nin İran'ı askeri olarak mağlup ettiğini savunarak Meloni'nin şimdi yeniden yakın ilişki kurmak istediğini öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki gerilim, G7 Zirvesi'nin ardından kamuoyuna yansıyan açıklamalarla başladı. Trump, İtalyan basınına verdiği demeçte Meloni'nin zirve sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek için "yalvardığını" öne sürdü. Meloni ise bu iddiayı sert bir dille reddederek açıklamaları "gerçek dışı ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Roma yönetimi de Trump'ın sözlerine tepki gösterdi. İtalyan diplomatik kaynakları ve hükümet yetkilileri, iki lider arasında zirve boyunca olağan diplomatik temasların gerçekleştiğini, Trump'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Krizin büyümesi üzerine İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin Washington'a yapmayı planladığı diplomatik temasları ertelediği ve iki ülke arasındaki siyasi gerilimin daha da tırmanmaması için görüşme takviminde değişikliğe gidildiği bildirildi.