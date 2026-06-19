Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Lübnan'da izlediği saldırı politikasının uzun vadede kendi çıkarlarına zarar verdiğini belirterek, bu politikanın bölgede öfke ve şiddeti körüklediğini söyledi.

Macron, France 2 televizyonuna verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik "sorumluluk duygusu göstermeli" çağrısında haklı olduğunu ifade etti.

İsrail'in güvenliğinin komşu toprakların işgal edilmesiyle sağlanamayacağını vurgulayan Macron, "Netanyahu'nun Gazze'de, Batı Şeria'da ve Güney Lübnan'da sürdürdüğü strateji, uzun vadede İsrail'in çıkarlarına aykırıdır. Çünkü bu yaklaşım bölgedeki tüm halklar arasında öfkeyi ve şiddeti besliyor." dedi.

Macron ayrıca, kısa süre önce imzalanan İran barış anlaşmasının Lübnan açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

"LÜBNAN İÇİN ULUSLARARASI TOPLUMU SEFERBER EDECEĞİZ"

Uluslararası toplumun çok kısa süre içinde Lübnan ordusunun ülke topraklarında yeniden tam kontrol sağlamasına yardımcı olmak için harekete geçirileceğini söyleyen Macron, "Lübnan ordusunun kendi topraklarında kontrolü yeniden tesis etmesine destek olmak için uluslararası toplumu hızla seferber edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran ile yapılan anlaşmaya rağmen savaşın etkilerinin tamamen sona ermediğini belirten Macron, ancak yeni bir iş birliği ve diyalog dönemine girildiğini vurguladı.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ BOMBARDIMANLA GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ"

Macron, "Özellikle tırmanma riski bulunan durumlarda anlaşma yapmak her zaman savaştan daha iyidir. Bu durumda da böyleydi." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız lider, rejim değişikliğinin askeri saldırılarla sağlanamayacağını belirterek, "Rejim değişikliği bombardımanlarla gerçekleştirilemez." dedi.