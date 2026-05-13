Brigitte Macron'un attığı tokadın arkasında İranlı oyuncu Farahani mi var?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron arasında Vietnam ziyareti sırasında yaşanan ve dünya gündemine oturan “tokat” görüntüleri yeniden tartışma yarattı. Fransız basınında ortaya atılan yeni iddialar, Elysee Sarayı’nın aylardır “şakalaşma” diyerek geçiştirmeye çalıştığı görüntülerin perde arkasına ilişkin yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Fransız dergisi Paris Match gazetecilerinden Florian Tardif'in açıklamaları Paris kulislerini karıştırdı. RTL radyosunda konuşan Tardif, Vietnam'daki başkanlık uçağında yaşanan olayın "basit bir samimiyet anı değil, ciddi bir çift tartışması" olduğunu öne sürdü. "O GÖRÜNTÜLERDE ASLINDA KAVGA VARDI" İDDİASI Mayıs 2025'te Vietnam'da çekilen görüntülerde Brigitte Macron'un, başkanlık uçağının kapısı açıldığı sırada iki eliyle Emmanuel Macron'un yüzüne sert şekilde müdahale ettiği görülmüştü. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılmış, dünya basınında "Brigitte Macron eşine tokat mı attı?" tartışmaları başlamıştı.

Foto: Arşiv Macron ise o dönemde olayın büyütüldüğünü savunarak bunun yalnızca "bir samimiyet anı" olduğunu söylemişti. Ancak Paris Match yazarı Florian Tardif şimdi çok daha farklı bir tablo çiziyor. RTL yayınında konuşan gazeteci, "Bu aslında bir çift tartışmasıydı" diyerek Elysee'nin olayın gerçek boyutunu gizlemeye çalıştığını öne sürdü.