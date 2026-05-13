Brigitte Macron'un attığı tokadın arkasında İranlı oyuncu Farahani mi var?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron arasında Vietnam ziyareti sırasında yaşanan ve dünya gündemine oturan “tokat” görüntüleri yeniden tartışma yarattı. Fransız basınında ortaya atılan yeni iddialar, Elysee Sarayı’nın aylardır “şakalaşma” diyerek geçiştirmeye çalıştığı görüntülerin perde arkasına ilişkin yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Fransız dergisi Paris Match gazetecilerinden Florian Tardif'in açıklamaları Paris kulislerini karıştırdı. RTL radyosunda konuşan Tardif, Vietnam'daki başkanlık uçağında yaşanan olayın "basit bir samimiyet anı değil, ciddi bir çift tartışması" olduğunu öne sürdü.

"O GÖRÜNTÜLERDE ASLINDA KAVGA VARDI" İDDİASI

Mayıs 2025'te Vietnam'da çekilen görüntülerde Brigitte Macron'un, başkanlık uçağının kapısı açıldığı sırada iki eliyle Emmanuel Macron'un yüzüne sert şekilde müdahale ettiği görülmüştü.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılmış, dünya basınında "Brigitte Macron eşine tokat mı attı?" tartışmaları başlamıştı.

Macron ise o dönemde olayın büyütüldüğünü savunarak bunun yalnızca "bir samimiyet anı" olduğunu söylemişti.

Ancak Paris Match yazarı Florian Tardif şimdi çok daha farklı bir tablo çiziyor.

RTL yayınında konuşan gazeteci, "Bu aslında bir çift tartışmasıydı" diyerek Elysee'nin olayın gerçek boyutunu gizlemeye çalıştığını öne sürdü.

İDDİANIN MERKEZİNDE İRANLI OYUNCU VAR

Fransız gazetecinin en dikkat çeken iddiası ise tartışmanın nedenine ilişkin oldu.

Tardif, Brigitte Macron'un, Emmanuel Macron'un telefonunda İran asıllı Fransız oyuncu Golshifteh Farahani'den gelen mesajları gördüğünü öne sürdü.

Gazeteciye göre Macron ile Farahani arasında "birkaç ay süren platonik bir yakınlık" vardı.

Tardif, Macron'un oyuncuya "Sizi çok güzel buluyorum" gibi mesajlar gönderdiğini iddia ederek, Paris kulislerinde uzun süredir konuşulan söylentilerin "gerçek olduğunu" savundu.

ELYSEE'NİN "MÜKEMMEL ÇİFT" ÇABASI MI?

Florian Tardif, Elysee Sarayı'nın olayın ardından şeffaf davranmadığını da öne sürdü.

Gazeteciye göre Macron ekibi, görüntülerin ardından "mükemmel çift" imajını korumaya çalıştı ancak bu strateji ters tepti.

Tardif, "Aslında normal bir çift olduklarını gösterebilirlerdi. Ama kusursuz görünmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Fransız basınında ise son günlerde "Elysee'de kriz havası" yorumları dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYA MACRON'LA DALGA GEÇTİ

Tokat görüntülerinin yeniden gündeme gelmesi sonrası sosyal medyada Macron'a yönelik alaycı paylaşımlar da arttı.

Özellikle Fransa karşıtı hesaplar ve aşırı sağ çevreler görüntüleri yeniden dolaşıma sokarken, Macron'un "uçakta fırça yiyen lider" yorumlarıyla tiye alındığı görüldü.

Görüntüler yalnızca Avrupa'da değil ABD'de de gündem olmuştu.

TRUMP BİLE DALGA GEÇMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump da daha önce görüntüler üzerinden Macron'u hedef almıştı.

Beyaz Saray'ın kısa süreliğine yayımladığı bir videoda Trump'ın, Macron için "Hâlâ çenesine aldığı darbenin etkisinden çıkmaya çalışıyor" dediği aktarılmıştı.

Trump ayrıca, "Karısı ona son derece kötü davranıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Macron ise bu sözlere sert tepki göstererek Trump'ın açıklamalarını "ne zarif ne de bir devlet başkanına yakışır" sözleriyle eleştirmişti.

ELYSEE'DEN SESSİZLİK

Fransız basınında geniş yankı uyandıran yeni iddialar sonrası Elysee Sarayı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak Paris Match yazarı Florian Tardif'in açıklamaları, zaten uzun süredir kamuoyunda konuşulan "uçaktaki tokat" tartışmasını yeniden Fransa gündeminin ilk sıralarına taşıdı.

