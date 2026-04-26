CANLI YAYIN

Macron'dan Yunanistan'a mesaj: Türklere karşı yanındayız

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Atina’da yaptığı açıklamada Türkiye’ye yönelik ifadeler kullandı. Macron, olası bir durumda Yunanistan’ın yanında olacaklarını belirterek “Fransa-Yunanistan ittifakı budur” dedi. Olaya ilişkin detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin anlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Atina'da yaptığı açıklamada Türkiye'yi hedef aldı.

FRANSA'DAN YUNANİSTAN'A TÜRKİYE MESAJI

Macron Türkiye'den gelebilecek olası bir b durumunda Yunanistan'ın yanında olacaklarını söyledi. Öte yandan Macron "Burada olacağız. Fransa-Yunanistan ittifakı budur" diyerek devam etti.

A Haber Muhabiri İlhan Tahsin Macron'un sözlerine ilişkin canlı yayında konuştu.

MACRON'DAN AÇIK TEHDİT VE "BONJOUR" MESAJI

Macron'un Yunanistan ziyaretinin yankılarını aktaran İlhan Tahsin, "Macron'un Güney Kıbrıs ziyaretinin ardından gerçekleştirdiği Atina ziyareti, Miçotakis'i oldukça etkilemiş görünüyor. Macron, bugün halka hitaben Fransızca 'Bonjour' yani günaydın başlığıyla bir yazı yayınladı. Ancak bu selamlamanın arkasında tehlikeli ifadeler var. Macron, 'Egemenliğiniz tehdit edilirse gereğini yapın, biz sizin yanınızda olacağız' diyerek ayağının tozuyla fitili ateşledi." sözleriyle durumu özetledi.

KİRLİ İTTİFAKIN PERDE ARKASI: SİLAH TİCARETİ

Yapılan anlaşmaların aslında bir satış stratejisi olduğunu vurgulayan İlhan Tahsin, "Belki Fransa şu an bizim yanımızda gibi kendisini gösteriyor ancak Macron'un elindeki dosyaya bir bakın. Burada Rafale savaş uçakları ve Belharra fırkateynleri var. Askeri ve teknolojik alanda yapılan 5+1 ve 9 ayrı anlaşma, aslında Yunan halkının alın terini Fransa'ya akıtmak demektir." ifadelerini kullandı. Tahsin, Miçotakis hükümetinin bu durumu bir "seviye atlama" olarak pazarladığını ancak gerçeğin çok farklı olduğunu dile getirdi.

DOĞU AKDENİZ'DE PROVOKASYON SÜRÜYOR

Macron'un Doğu Akdeniz politikasını eleştiren İlhan Tahsin, "Miçotakis hükümeti Macron'un verdiği havayla bir başarı hikayesi yazmaya çalışıyor. Ancak Batı karşılıksız hiçbir şey vermez. Macron şu anda Atina'ya Yunan halkının parasını almaya geldi. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kurulan bu ittifakın önümüzdeki günlerde nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz." sözleriyle aktardı. Tahsin, Macron'un bölgedeki provokatif tutumunun Yunanistan'ı daha büyük bir ekonomik yükün altına soktuğuna dikkat çekti.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın