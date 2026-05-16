Macron’dan Afrika itirafı: Türkiye geldi Fransa devri bitti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Afrika çıkışı dünya gündemine oturdu. Yıllardır Afrika’daki sömürge düzeniyle eleştirilen Paris yönetimi, artık eski gücünü kaybettiğini bizzat Macron’un ağzından kabul etti. Türkiye’nin Afrika’daki yükselişi, yatırımları ve diplomatik hamleleri Fransız hegemonyasını sarsarken, A Haber’de konuşan Sabah Gazetesi Yazarı Berjan Tutar, “Afrika’da yeni dönemin adı Türkiye” değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrika'daki Fransız etkisinin sona erdiğine yönelik sözleri dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. A Haber'e konuşan Sabah Gazetesi Yazarı Berjan Tutar, Türkiye'nin Afrika'da attığı diplomatik ve stratejik adımların Fransa başta olmak üzere Batılı ülkelerin kıtadaki hegemonyasını sarstığını söyledi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ise Türkiye'nin Afrika açılımıyla birlikte kıtada büyük bir diplomatik güç haline geldiğini vurguladı. MACRON'DAN TARİHİ İTİRAF Afrika ziyaretinde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yıllardır kıtada sürdürülen Fransız etkisinin artık çöktüğünü açık sözlerle kabul etti. Macron, "Fransa 25 yıldır Afrika'da sarsılıyor ve bu normal. Türkler geldi, Çinliler ve Amerikalılar geldi. 'Biz Fransızız, bize her kapı açılır' devri bitti" sözleriyle Fransa'nın kıtadaki güç kaybını itiraf etti. Konuşması sırasında salondaki gürültüye de tepki gösteren Macron, "Çok uzun süre boyunca çok fazla insan Fransız olmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyordu. 'Biz Fransızız, her şey bize açıktır' diyorlardı ama artık bu bitti" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Paris'in Afrika'daki sömürge düzeninin artık işlememeye başladığının en net göstergelerinden biri olarak değerlendirildi.

Afrika ziyaretinde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yıllardır kıtada sürdürülen Fransız etkisinin artık çöktüğünü açık sözlerle kabul etti. (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) AFRİKA LİDERİNDEN MACRON'UN YÜZÜNE SÖMÜRGECİLİK TEPKİSİ Zirvede dikkat çeken bir başka gelişme ise Afrikalı bir liderin Macron'un hemen yanında yaptığı çıkış oldu. Söz konusu lider, Fransa'nın yıllardır kıtaya sömürge anlayışıyla yaklaştığını belirterek, "Buraya Fransızlar sürekli bir sömürge amacıyla geldiler, bu artık olmayacak" ifadelerini kullandı. Macron'un bu sözleri gülerek karşılaması ise Fransa'nın artık sahadaki gerçekliği kabul etmek zorunda kaldığı şeklinde yorumlandı. "TÜRKİYE FRANSA'YI AFRİKA'DA GERİLETTİ" Sabah Gazetesi Yazarı Berjan Tutar, Türkiye'nin yalnızca Afrika'da değil Orta Doğu'da da Fransa'yı ciddi biçimde gerilettiğini söyledi. Tutar, "Sadece Afrika'da değil, Orta Doğu'da da Fransa, Suriye olsun, Lübnan'da olsun orada da Türkiye Fransa'yı geriletti. Hatta bir dönem NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demesinin arkasında o vardı. Türkiye'nin Libya'da gerçekleştirdiği bir ezber bozan bir hamle vardı." sözleriyle bölgedeki güç değişimine dikkat çekti.