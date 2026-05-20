CANLI | Donald Trump: Netanyahu ne dersem onu yapacak
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İsrail ile İran konusunda hemfikir olduklarının altını çizerken "Netanyahu ne dersem onu yapacak" dedi. Öte yandan Trump yaşayan en büyük başkan olduğunu söylerken İran'ın bir an önce Hürmüz'ü açması gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan yeni saldırının Körfez ülkelerinin talebi üzerine ertelendiğini açıkladı ancak aynı zamanda Tahran'a "2-3 gün" süre verdiklerini belirterek anlaşma sağlanamazsa çok ağır saldırılar düzenleyebileceklerini söyledi. İran ise Pakistan üzerinden ABD'ye yeni bir teklif iletti. Teklifte yaptırımların kaldırılması, dondurulan İran fonlarının serbest bırakılması, ablukanın sona ermesi ve ABD güçlerinin İran'a yakın bölgelerden çekilmesi gibi maddeler yer aldı. Donald Trump, son açıklamasında savaşın birkaç gün içerisinde sona erebileceğini de savundu.
Washington cephesi ise İran'ın teklifini şu aşamada "yetersiz" görüyor.
Aynı gün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pekin'de bir araya geldi. Şi, Orta Doğu'daki durumun "kritik bir dönemeçte" olduğunu söyleyerek tüm çatışmaların derhal sona ermesi çağrısı yaptı.
"NETANYAHU NE DERSEM ONU YAPACAK"
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada "Netanyahu ne dersem onu yapacak" dedi.
İşte Trump'ın mesajları:
Hürmüz Boğazı'nı derhal açmamız gerekiyor. Acelem yok, daha az kişinin ölmesini tercih ederim.
HÜRMÜZ'DEN 26 GEMİ GEÇTİ
İran, Hürmüz Boğazı’ndan son 24 saatte aralarında petrol tankeri, konteyner ve ticari gemi olmak üzere 26 geminin geçtiğini duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili bilgi verdi.
Son 24 saatte, petrol tankeri, konteyner ve ticari gemiler olmak üzere 26 geminin İran silahlı kuvvetlerinin izini ve koordinasyonunda Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptığı belirtildi.
İran devlet televizyonu da 5 süper tankerin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmak için İran ordusundan izin aldığını duyurmuştu.
İRAN'DAN MÜZAKEREDEN AYRILDIKLARI İDDİALARINA YALANLAMA
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Şemsayi, Kalibaf'ın ABD ile müzakere heyetindeki görevine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şemsayi, Kalibaf'ın müzakere heyeti başkanlığı görevinden ayrıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Şemsayi ayrıca, Kalibaf'ın, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın önerisi ve ülke lideri Mücteba Hamaney'in onayıyla Çin Özel Temsilcisi olarak da görevlendirildiğini hatırlattı.