CANLI | Donald Trump: Netanyahu ne dersem onu yapacak

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İsrail ile İran konusunda hemfikir olduklarının altını çizerken "Netanyahu ne dersem onu yapacak" dedi. Öte yandan Trump yaşayan en büyük başkan olduğunu söylerken İran'ın bir an önce Hürmüz'ü açması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan yeni saldırının Körfez ülkelerinin talebi üzerine ertelendiğini açıkladı ancak aynı zamanda Tahran'a "2-3 gün" süre verdiklerini belirterek anlaşma sağlanamazsa çok ağır saldırılar düzenleyebileceklerini söyledi. İran ise Pakistan üzerinden ABD'ye yeni bir teklif iletti. Teklifte yaptırımların kaldırılması, dondurulan İran fonlarının serbest bırakılması, ablukanın sona ermesi ve ABD güçlerinin İran'a yakın bölgelerden çekilmesi gibi maddeler yer aldı. Donald Trump, son açıklamasında savaşın birkaç gün içerisinde sona erebileceğini de savundu.

Washington cephesi ise İran'ın teklifini şu aşamada "yetersiz" görüyor.

Aynı gün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pekin'de bir araya geldi. Şi, Orta Doğu'daki durumun "kritik bir dönemeçte" olduğunu söyleyerek tüm çatışmaların derhal sona ermesi çağrısı yaptı.

İŞTE ORTA DOĞU'DAN ANBEAN YAŞANAN GELİŞMELER