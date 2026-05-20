CANLI | Donald Trump: Netanyahu ne dersem onu yapacak

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İsrail ile İran konusunda hemfikir olduklarının altını çizerken "Netanyahu ne dersem onu yapacak" dedi. Öte yandan Trump yaşayan en büyük başkan olduğunu söylerken İran'ın bir an önce Hürmüz'ü açması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan yeni saldırının Körfez ülkelerinin talebi üzerine ertelendiğini açıkladı ancak aynı zamanda Tahran'a "2-3 gün" süre verdiklerini belirterek anlaşma sağlanamazsa çok ağır saldırılar düzenleyebileceklerini söyledi. İran ise Pakistan üzerinden ABD'ye yeni bir teklif iletti. Teklifte yaptırımların kaldırılması, dondurulan İran fonlarının serbest bırakılması, ablukanın sona ermesi ve ABD güçlerinin İran'a yakın bölgelerden çekilmesi gibi maddeler yer aldı. Donald Trump, son açıklamasında savaşın birkaç gün içerisinde sona erebileceğini de savundu.

Washington cephesi ise İran'ın teklifini şu aşamada "yetersiz" görüyor.

Aynı gün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pekin'de bir araya geldi. Şi, Orta Doğu'daki durumun "kritik bir dönemeçte" olduğunu söyleyerek tüm çatışmaların derhal sona ermesi çağrısı yaptı.

İŞTE ORTA DOĞU'DAN ANBEAN YAŞANAN GELİŞMELER

CANLI ANLATIM

16:42

"NETANYAHU NE DERSEM ONU YAPACAK"

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada "Netanyahu ne dersem onu yapacak" dedi.

İşte Trump'ın mesajları: 

Hürmüz Boğazı'nı derhal açmamız gerekiyor. Acelem yok, daha az kişinin ölmesini tercih ederim.

 

 

16:19

HÜRMÜZ'DEN 26 GEMİ GEÇTİ

İran, Hürmüz Boğazı’ndan son 24 saatte aralarında petrol tankeri, konteyner ve ticari gemi olmak üzere 26 geminin geçtiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili bilgi verdi.

Son 24 saatte, petrol tankeri, konteyner ve ticari gemiler olmak üzere 26 geminin İran silahlı kuvvetlerinin izini ve koordinasyonunda Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptığı belirtildi.

İran devlet televizyonu da 5 süper tankerin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmak için İran ordusundan izin aldığını duyurmuştu.

13:32

İRAN'DAN MÜZAKEREDEN AYRILDIKLARI İDDİALARINA YALANLAMA

 İran Meclisi İletişim Başkanı İman Şemsayi, "Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın müzakere heyeti başkanlığından ayrıldığı" yönündeki iddiaları yalanladı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Şemsayi, Kalibaf'ın ABD ile müzakere heyetindeki görevine ilişkin açıklamalarda bulundu.


Şemsayi, Kalibaf'ın müzakere heyeti başkanlığı görevinden ayrıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Şemsayi ayrıca, Kalibaf'ın, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın önerisi ve ülke lideri Mücteba Hamaney'in onayıyla Çin Özel Temsilcisi olarak da görevlendirildiğini hatırlattı.
12:40

PAKİSTAN’DAN TAHRAN’A KRİTİK TRAFİK! BİR HAFTADA İKİNCİ ZİYARET

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Tahran’a gitti. İran’ın resmi haber ajansı IRNA, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Nakvi’nin İranlı yetkililerle temaslarda bulunmak üzere Tahran’a hareket ettiğini duyurdu.

Bu ziyaret, Pakistanlı bakanın bir haftadan kısa süre içinde İran’a gerçekleştirdiği ikinci ziyaret oldu.

İRAN’IN ÜST DÜZEY İSİMLERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Muhsin Nakvi, son günlerde gerçekleştirdiği önceki Tahran ziyaretinde:

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan,

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi,

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf,

İçişleri Bakanı İskender Momeni ile bir araya gelmişti.

GÜNDEMDE ABD-İRAN SAVAŞI VAR

Ziyaretin, Pakistan’ın İran ile ABD arasındaki savaşı sona erdirecek bir anlaşma sağlanması için yürüttüğü arabuluculuk girişimleri kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

11:04

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU: DÜŞMAN SALDIRISI TEKRARLANIRSA SAVAŞ BÖLGENİN ÖTESİNE UZANIR

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkeye yönelik olası bir saldırı durumuna ilişkin, "Düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır" uyarısında bulundu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, muhtemel bir savaş durumuna ilişkin bildiri yayımladı.

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına karşı tüm kapasitesini kullanmadığı belirtilen açıklamada, "Düşman saldırısının tekrarlanmasıyla birlikte, savaş bölgenin ötesine uzanacak ve hayal dahi edemeyeceğiniz yerlerde ezici darbelerimizle sizi toprağa gömecek." ifadelerine yer verildi.

Devrim Muhafızları, "İran'ın gücünün sanal mecralarda değil savaş meydanında" görüleceği değerlendirmesinde bulundu.

08:03

ABD SENATOSU TRUMP’A DUR DEDİ

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonlarını sınırlandırabilecek kritik bir adım attı. Senato’da yapılan oylamada, Trump’ın İran’a karşı askeri güç kullanımını Kongre onayına bağlamayı amaçlayan “savaş yetkileri” tasarısının resmi olarak görüşülmesinin önü açıldı. Karar, Washington’da İran’la savaşın büyümesinden duyulan rahatsızlığın giderek arttığı şeklinde yorumlandı.

TRUMP ARTIK TEK BAŞINA KARAR VEREMEYEBİLİR

Tasarıya göre Trump yönetiminin İran’a yönelik geniş çaplı askeri operasyonlar gerçekleştirebilmesi için Kongre’den onay alması gerekebilecek.

Yani ABD Başkanı’nın İran’a karşı savaş ya da uzun süreli askeri müdahale kararı alırken Kongre’yi devre dışı bırakmasının önüne geçilmek isteniyor.

ABD Senatosu Genel Kurulu’nda yapılan ilk kritik prosedür oylamasında:

50 senatör “evet”,

47 senatör ise “hayır” oyu kullandı.

Bu sonuçla birlikte tasarı ilk kez Senato Genel Kurulu’nda resmi olarak görüşülebilecek aşamaya geldi.

CUMHURİYETÇİLERDEN TRUMP’A BEKLENMEDİK HAMLE

Oylamanın en dikkat çekici noktalarından biri ise bazı Cumhuriyetçi senatörlerin Trump yönetimine karşı oy kullanması oldu.

Cumhuriyetçi senatörler:

Rand Paul,

Susan Collins,

Lisa Murkowski

önceki oylamalarda olduğu gibi yine tasarıya destek verdi.

Bu kez farklı olarak Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy de “evet” oyu kullanarak Trump’a karşı çıkan isimler arasına katıldı.

Öte yandan Demokrat Senatör John Fetterman ise önceki oylamalarda olduğu gibi tasarıya karşı çıkan tek Demokrat senatör oldu.

SENATO’DA İLK ENGEL AŞILDI AMA SÜREÇ BİTMEDİ

Tasarı henüz yasalaşmış değil.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da ilk prosedür engelini geçen tasarının tamamen kabul edilmesi için iki ayrı oylamadan daha geçmesi gerekebilir.

Bunun ardından benzer içerikteki tasarının Temsilciler Meclisi’nde de kabul edilmesi gerekiyor.

ABD medyasına konuşan bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, İran savaş yetkileriyle ilgili benzer bir tasarının bugün meclis gündemine gelmesini beklediklerini açıkladı.

TASARI KABUL EDİLİRSE NE OLACAK?

Tasarı hem Senato’dan hem de Temsilciler Meclisi’nden geçerse Beyaz Saray’a gönderilecek.

Bu durumda Donald Trump’ın önüne iki seçenek çıkacak:

Tasarıyı imzalamak,

Ya da veto etmek.

Washington kulislerinde Trump’ın tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

WASHINGTON’DA “İRAN SAVAŞI” ÇATLAĞI

Tasarı henüz yasalaşmasa da, ABD Kongresi’nde özellikle Cumhuriyetçiler arasında İran’la savaşın uzamasına yönelik ciddi rahatsızlık oluştuğu yorumları yapılıyor.

Bazı senatörlerin:

ABD’nin uzun süreli yeni bir Orta Doğu savaşına sürüklenmesinden, İran krizinin büyümesinden, Amerikan askerlerinin doğrudan savaşın içine çekilmesinden endişe duyduğu belirtiliyor.

1973 YASASI NEDEN ÖNEMLİ?

Tasarı, ABD’de 1973 yılında kabul edilen “Savaş Yetkileri Yasası”na dayanıyor.

Söz konusu yasa ABD Başkanının başka bir ülkeye savaş başlatmadan önce Kongre’ye bilgi vermesini, Kongre onayı olmadan uzun süreli askeri operasyon yürütmemesini öngörüyor.

Aynı yasa ayrıca Kongre’nin onay vermediği bir çatışmada ABD askerlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini zorunlu kılıyor.

Bu nedenle Senato’daki son oylama, yalnızca İran krizine ilişkin değil, aynı zamanda Trump’ın savaş yetkileri konusunda da Washington’daki güç mücadelesinin yeni cephesi olarak değerlendiriliyor.

