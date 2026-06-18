İran'la anlaşmadan rahatsız olan siyonistlere ABD'den rest: 9 milyonluk ülkesiniz

ABD-İran Orta DoğU'da 107 günlük savaşın ardından anlaşmaya vardı.

Tüm dünyanın özellikle Orta Doğu'nun rahat bir nefes aldığı anlaşmadan İsrail oldukça rahatsız oldu. Ancak İsrail'in bu rahatsızlığına ABD kanadından dikkat çeken bir tepki geldi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, New York Times (NYT) gazetesine verdiği podcast mülakatında ABD'ye yönelik İsrail'deki eleştirilere tepki gösterdi.

VANCE'DEN İSRAİL'E: PANİK HAVASI ANLAMSIZ Vance, "İsrail'deki tüm bu panik havasını tuhaf buluyorum çünkü bence bu, güvensizlikten kaynaklanıyor. Halbuki Amerika, o bölgenin güvenini kazanmıştır." değerlendirmesini yaptı.

BEN-GVİR VE SMOTRİCH'İ HEDEF ALDI: HER SORUNU ÖLDÜREREK ÇÖZEMEZSİNİZ

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezazel Smotrich'i isim vererek sert sözlerle eleştiren Vance, "Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi anlaşmaya saldıran kişiler var. Sanırım onlara vereceğim yanıt şudur: Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız." ifadelerini kullandı.