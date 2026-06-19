Times Meydanı'nda panik! Silah sesleri New York'u ayağa kaldırdı

New York Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi. Yetkililer, reşit olmayan bir şüphelinin gözaltına alındığını ve olay yerinde bir silahın ele geçirildiğini duyurdu.

Kentte büyük yankı uyandıran olayla ilgili inceleme devam ediyor.

DÜNYANIN GÖZÜ BU NOKTADA: TIMES MEYDANI'NDA KAOS

New York'un simge noktası Times Meydanı'nda silah seslerinin yükselmesiyle birlikte büyük bir panik dalgası yayıldı. Olay anına ilişkin görüntülerin ekrana yansıdığı dakikalarda, meydandaki kalabalığın can havliyle sağa sola kaçıştığı görüldü. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını belirten sunucu, "New York'ta silah sesleri bir kez daha yükseliyor. Times Meydanı'nda silah sesleri yükselmiş. O görüntüler, evet ekrana geliyor şu anda. Olayla ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruluyor. Herhangi bir yaralının olup olmadığı, şüphelilerin gözaltına alınıp alınmadığıyla ilgili de net bir açıklama yok ama işte New York'taki o ünlü meydanda o tekrar silah sesleri üzerine kaçışmalar başladı. Acaba bir şüpheli üzerine polisin genellikle ihbar atışı mı?" sorusuyla bölgedeki belirsizliğe dikkat çekti.

NBA ŞAMPİYONLUĞU VE SOKAKTAKİ ŞİDDET SARMALI

Sıcak bölgedeki gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, "Şu an Amerika'nın akım medyası da oraya dikkatlerini çevirmiş vaziyette. Bugün malum işte New York'ta Kings, NBA şampiyonluğu nedeniyle son günlerde tabii Times Square Meydanı'nda ve çevresinde kutlamalar vardı" sözleriyle olayın arka planına dair önemli bir detayı paylaştı. Şehirde son günlerde gerilimin zaten yüksek olduğunu hatırlatan Sapmaz, "Bazı şiddet olayları yaşanmıştı. Geçmiş günlerde de tutuklamalar, yangınlar, başka olaylar yaşanmıştı. Bugünkü her ne kadar bugünkü olayların direkt bununla bir bağlantısı olup olmadığı yönünde de şu anda henüz net bilgileri yok" ifadelerini kullanarak, bölgedeki kronikleşen güvenlik sorununa vurgu yaptı.

42. CADDE'DE SICAK TEMAS: SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Olayın tam olarak nerede ve ne zaman gerçekleştiğine dair teknik detayları paylaşan İrfan Sapmaz, "Saat 16.00 civarında Times Meydanı'nda silah sesleri duyuldu. Ve işte 42. Cadde o meşhur Broadway dediğimiz 42. Cadde civarında meydana geldi" bilgisini verdi. New York polisinin (NYPD) olay yerine anında müdahale ettiğinin altını çizen Sapmaz, "Tabii New York Polisi anında müdahale etti ve bazı kişiler gözaltına alındı ve bir silah ele geçirildi bu arada. O açıdan şu an itibariyle kontrol etmeye çalışıyor" şeklinde konuşarak emniyet güçlerinin bölgedeki son durumunu aktardı.

ATEŞ HATTINDA YAĞMA TEHLİKESİ: MARKETLER HEDEFTE

Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür asayiş olaylarının ardından yaşanan rutin tehlikelere dikkat çeken İrfan Sapmaz, "Ama tabii New York'ta biz bu görüntüleri görmeye çok alışığız Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu tip olaylardan küçük bir olay olunca anında işte özellikle de yağmalamalar başlıyor. Dikkat ederseniz işin insanları marketlere giriyor, camlar kırılıyor, içeride soygunlar başlıyor. O açıdan da şu an itibariyle bunun nereye gideceğini tabii henüz kestirmek zor" diyerek, olayın bir toplumsal kaosa evrilme riskine işaret etti.

SUÇ DOSYASI KABARIK GRUPLAR SAHNEDE

Kaos ortamından istifade etmeye çalışan gruplara yönelik çarpıcı bir analizde bulunan İrfan Sapmaz, "Şimdi bu çok normaldir, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tip olayları bekleyen insanlar var özellikle, suç dosyası kabarık olan özellikle de sokaklarda yaşayan birçok işte evsizler, homeless dediğimiz bizim. Onlar anında tabii harekete geçiyorlar" sözleriyle sokaktaki tehlikeli dinamiği deşifre etti. Bölgeye iyi niyetle gelenlerin dahi bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirten Sapmaz, "Bu nedenle diğer tarafta normal herhangi bir konuda diyelim ki işte NBA şampiyonluğu ya da Dünya Kupası şampiyonluğu için bölgeye gelen, New York'ta bulunan insanlar normal bazı şeyleri protesto etse bile o anda bundan istifade edip saldırıya geçenler var" ifadelerini kullanarak New York'un göbeğindeki dehşet verici atmosferi tüm detaylarıyla özetledi.