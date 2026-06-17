G7 zirvesine damga vuran anlar: Açık kalan mikrofonlar, dedikodular ve Trump

Trump'ın Brigitte Macron ile uzun süre tokalaşması ve görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması, zirvenin en çok paylaşılan anlarından biri oldu.

Zirvenin dikkat çeken görüntülerinden biri de Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron ile gerçekleştirdiği karşılama sırasında yaşandı.

Sosyal medyada "ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi'nde gerçekte erkek olduğu iddia edilen Brigitte Macron ile bir erkekle tokalaşır gibi selamlaştı." yorumları yapıldı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, zirve kapsamında Trump'a üzerinde adının yazılı olduğu Almanya Milli Takımı forması hediye etti.

"BU KADAR ZENGİN OLUNCA SESİNİ YÜKSELTMEYE GEREK DUYMUYOR"

Trump'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmede yaşanan diyalog da salonda gülüşmelere neden oldu.

'BUNUN SESİNİ DUYAN VAR MI?'

Zirve kapsamında gerçekleşen görüşmede, Al Nahyan'ın nispeten düşük ses tonuyla konuşması üzerine Trump'ın salondaki atmosferi değiştiren bir çıkış yaptığı aktarıldı. ABD Başkanı'nın, "Bunun sesini duyan var mı?" diyerek salona dönmesi dikkat çekti.