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G7 zirvesine damga vuran anlar: Açık kalan mikrofonlar, dedikodular ve Trump

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde Ukrayna savaşı, İran ile varılan mutabakat ve Orta Doğu'daki gelişmeler masaya yatırılırken, zirve salonlarının dışında yaşanan anlar da dünya basınında geniş yer buldu.

G7 zirvesine damga vuran anlar: Açık kalan mikrofonlar, dedikodular ve Trump 1

Liderler arasındaki görüşmelerden açık kalan mikrofonlara, dikkat çeken jestlerden esprili diyaloglara kadar birçok olay zirvenin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

G7'YE O ANLAR DAMGA VURDU
G7 zirvesine damga vuran anlar: Açık kalan mikrofonlar, dedikodular ve Trump 2

MACRON VE ZELENSKİY'NİN TRUMP KONUŞMASI MİKROFONA YAKALANDI

Zirvenin en çok konuşulan olaylarından biri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında geçen ve mikrofonlara yansıyan diyalog oldu.

G7 zirvesine damga vuran anlar: Açık kalan mikrofonlar, dedikodular ve Trump 3

Kameralara yansıyan görüntülerde Macron'un Zelenskiy'ye, ABD Başkanı Donald Trump ile bir gün önce "zor bir görüşme" gerçekleştirdiğini söylediği duyuldu. Macron ayrıca Zelenskiy'ye Trump ile ikili görüşme ayarlanıp ayarlanmadığını sordu. Zelenskiy'nin olumsuz yanıt vermesi üzerine Macron'un, "Tamam, bunu ben ayarlayacağım" dediği aktarıldı.

G7 zirvesine damga vuran anlar: Açık kalan mikrofonlar, dedikodular ve Trump 4

TRUMP, MACRON VE ZELENSKİY AYNI KAREDE

Mikrofon olayının ardından Trump, Macron ve Zelenskiy zirve kapsamında bir araya geldi. Üç lider daha sonra G7 oturumuna birlikte katıldı.

Daha sonra Trump, Zelenski ve Macron zirveye katılmak için salona geldi. Macron ve Trump önden ilerledi, Zelenski ise arkada kaldı. Bunun üzerine üç lider arasında soğuk rüzgarlar esti yorumları yapıldı.

G7 zirvesine damga vuran anlar: Açık kalan mikrofonlar, dedikodular ve Trump 5

Bu görüşme, Trump ile Zelenskiy arasında son aylardaki ilk yüz yüze temaslardan biri olarak kayıtlara geçti. Görüşmede Ukrayna savaşı, hava savunma sistemleri ve Rusya'ya yönelik baskının artırılması konularının ele alındığı bildirildi.

G7 zirvesine damga vuran anlar: Açık kalan mikrofonlar, dedikodular ve Trump 6

TRUMP'TAN BRIGITTE MACRON'A UZUN TOKALAŞMA

Zirvenin dikkat çeken görüntülerinden biri de Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron ile gerçekleştirdiği karşılama sırasında yaşandı.

Trump'ın Brigitte Macron ile uzun süre tokalaşması ve görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması, zirvenin en çok paylaşılan anlarından biri oldu.

G7 zirvesine damga vuran anlar: Açık kalan mikrofonlar, dedikodular ve Trump 7

Sosyal medyada "ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi'nde gerçekte erkek olduğu iddia edilen Brigitte Macron ile bir erkekle tokalaşır gibi selamlaştı." yorumları yapıldı.

G7 zirvesine damga vuran anlar: Açık kalan mikrofonlar, dedikodular ve Trump 8

ALMANYA'DAN TRUMP'A FORMA HEDİYESİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, zirve kapsamında Trump'a üzerinde adının yazılı olduğu Almanya Milli Takımı forması hediye etti.

Liderlerin hediyeleşme anları da zirvenin resmi gündemi dışında öne çıkan görüntüler arasında yer aldı.

G7 zirvesine damga vuran anlar: Açık kalan mikrofonlar, dedikodular ve Trump 9

"BU KADAR ZENGİN OLUNCA SESİNİ YÜKSELTMEYE GEREK DUYMUYOR"

Trump'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmede yaşanan diyalog da salonda gülüşmelere neden oldu.

'BUNUN SESİNİ DUYAN VAR MI?'

Zirve kapsamında gerçekleşen görüşmede, Al Nahyan'ın nispeten düşük ses tonuyla konuşması üzerine Trump'ın salondaki atmosferi değiştiren bir çıkış yaptığı aktarıldı. ABD Başkanı'nın, "Bunun sesini duyan var mı?" diyerek salona dönmesi dikkat çekti.

G7 zirvesine damga vuran anlar: Açık kalan mikrofonlar, dedikodular ve Trump 10

Nahyan'ın oldukça kısık sesle konuşmasının ardından Trump, gazetecilere dönerek, "Az önce kendi kendime, 'Acaba kimse onu duyabiliyor mu?' diye düşündüm. Ama insan bu kadar zengin olunca sesini yükseltmeye gerek duymayacak kadar kendine güveni oluyor." ifadelerini kullandı.

G7 zirvesine damga vuran anlar: Açık kalan mikrofonlar, dedikodular ve Trump 11

TRUMP'TAN MUHABİRE: "SENİ FİLMDE OYNATABİLİRİM"

Trump'ın basın mensuplarıyla sohbeti sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir gazeteciye yönelik sözleri de dikkat çekti.

Gazeteciyi işaret eden Trump, "Yakışıklı bir adam. Onu şu anda bir filmde oynatabilirim." diyerek salondakileri güldürdü.

G7 zirvesine damga vuran anlar: Açık kalan mikrofonlar, dedikodular ve Trump 12

EVIAN'DA OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK

Bu yılki G7 Zirvesi için Evian kentinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Şehir merkezine girişler sınırlandırılırken, zirve alanı geniş güvenlik çemberleriyle korundu. Basın merkezi dahi zirvenin düzenlendiği bölgenin kilometrelerce uzağında kuruldu.

G7 zirvesine damga vuran anlar: Açık kalan mikrofonlar, dedikodular ve Trump 13

15-17 Haziran tarihleri arasında düzenlenen zirvede liderler Ukrayna savaşı, İran ile yapılan anlaşma, Orta Doğu'daki gelişmeler ve küresel ekonomi başlıklarını ele aldı.

G7 zirvesine damga vuran anlar: Açık kalan mikrofonlar, dedikodular ve Trump 14

G7 NEDİR?

G7 (Yediler Grubu), dünyanın en büyük gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerini bir araya getiren gayriresmî bir uluslararası platformdur.

G7 zirvesine damga vuran anlar: Açık kalan mikrofonlar, dedikodular ve Trump 15

Grup; ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşurken, Avrupa Birliği de zirvelere daimi katılımcı olarak iştirak ediyor.

G7 zirvesine damga vuran anlar: Açık kalan mikrofonlar, dedikodular ve Trump 16

İlk kez 1975 yılında küresel ekonomik sorunları ele almak amacıyla kurulan G7, zamanla uluslararası güvenlik, iklim değişikliği, enerji arzı, ticaret, teknoloji ve bölgesel krizler gibi birçok başlığın görüşüldüğü önemli bir diplomatik platforma dönüştü.

G7 zirvesine damga vuran anlar: Açık kalan mikrofonlar, dedikodular ve Trump 17

G7 kararları hukuki bağlayıcılık taşımasa da, üye ülkelerin küresel ekonomi ve siyasetteki ağırlığı nedeniyle zirvelerde alınan kararlar ve verilen mesajlar dünya gündemini doğrudan etkileyebiliyor.

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