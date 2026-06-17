G7 zirvesine damga vuran anlar: Açık kalan mikrofonlar, dedikodular ve Trump
Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde Ukrayna savaşı, İran ile varılan mutabakat ve Orta Doğu'daki gelişmeler masaya yatırılırken, zirve salonlarının dışında yaşanan anlar da dünya basınında geniş yer buldu.
Liderler arasındaki görüşmelerden açık kalan mikrofonlara, dikkat çeken jestlerden esprili diyaloglara kadar birçok olay zirvenin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.
MACRON VE ZELENSKİY'NİN TRUMP KONUŞMASI MİKROFONA YAKALANDI
Zirvenin en çok konuşulan olaylarından biri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında geçen ve mikrofonlara yansıyan diyalog oldu.
Kameralara yansıyan görüntülerde Macron'un Zelenskiy'ye, ABD Başkanı Donald Trump ile bir gün önce "zor bir görüşme" gerçekleştirdiğini söylediği duyuldu. Macron ayrıca Zelenskiy'ye Trump ile ikili görüşme ayarlanıp ayarlanmadığını sordu. Zelenskiy'nin olumsuz yanıt vermesi üzerine Macron'un, "Tamam, bunu ben ayarlayacağım" dediği aktarıldı.
TRUMP, MACRON VE ZELENSKİY AYNI KAREDE
Mikrofon olayının ardından Trump, Macron ve Zelenskiy zirve kapsamında bir araya geldi. Üç lider daha sonra G7 oturumuna birlikte katıldı.
Daha sonra Trump, Zelenski ve Macron zirveye katılmak için salona geldi. Macron ve Trump önden ilerledi, Zelenski ise arkada kaldı. Bunun üzerine üç lider arasında soğuk rüzgarlar esti yorumları yapıldı.
Bu görüşme, Trump ile Zelenskiy arasında son aylardaki ilk yüz yüze temaslardan biri olarak kayıtlara geçti. Görüşmede Ukrayna savaşı, hava savunma sistemleri ve Rusya'ya yönelik baskının artırılması konularının ele alındığı bildirildi.