CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Mücteba Hamaney ABD ve İsrail saldırısından nasıl kurtuldu? Ses kaydı ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

The Telegraph gazetesinin yayımladığı özel habere göre, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıda sadece dakikalarla hayatta kaldı. Sızdırılan ve doğrulanan bir ses kaydı, saldırının perde arkasına dair çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı.

Haberde yer alan bilgilere göre, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in de hayatını kaybettiği saldırıda, liderlik kompleksi doğrudan hedef alındı. Ancak Mücteba Hamaney'in saldırı anında kısa süreliğine bahçeye çıkması, onun ölümden kurtulmasını sağladı.

SANİYELERLE KURTULUŞ: "BAHÇEDEYDİ, FÜZE O ANDA GELDİ"

Sızdırılan ses kaydında konuşan Mazaher Hosseini, saldırı anını şu sözlerle anlattı:

"Tanrının takdiri, Mücteba'nın o anda bahçeye çıkmasıydı. Tam geri dönmek üzereyken bina vuruldu."

İddiaya göre, 28 Şubat sabahı yerel saatle 09.32'de İsrail'e ait balistik füzeler liderlik kompleksine isabet etti. Saldırının hedefinde yalnızca askeri noktalar değil, doğrudan liderlik yapısı ve aile bireyleri de bulunuyordu.

AİLE HEDEF ALINDI: EŞİ VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Ses kaydına göre saldırı, sadece askeri değil aynı zamanda sivil ve ailevi alanları da kapsayacak şekilde geniş çaplı gerçekleştirildi.

  • Mücteba Hamaney'in eşi ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti
  • Kayınbiraderinin başının koptuğu öne sürüldü
  • Askeri büro şefi Mohammad Shirazi'nin ise parçalanarak öldüğü aktarıldı

Bu detaylar, saldırının boyutuna ve etkisine dair insani açıdan ağır bir tabloyu ortaya koydu.

"Tüm KOMPLEKSİ YOK ETMEYİ HEDEFLEDİLER"

Hosseini'nin aktardığına göre saldırı, tek bir noktaya değil, kompleks içindeki birden fazla hedefe eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

"Kompleks içinde birden fazla noktayı seçtiler. Liderin bulunduğu yer de dahil olmak üzere birçok nokta vuruldu," ifadeleri kullanıldı.

Bu durum, saldırının sadece askeri değil, liderlik yapısını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olduğu iddialarını güçlendirdi.

SALDIRI ANI: ÜST DÜZEY İSİMLER HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sırasında liderlik kompleksinde üst düzey bir toplantı yapıldığı belirtildi. Bu toplantıda:

  • Devrim Muhafızları Komutanı Mohammad Pakpour
  • Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh
  • Ali Hamaney

hayatını kaybeden isimler arasında yer aldı.

LİDER ORTADA YOK: "YAŞIYOR MU BİLİNMİYOR"

Saldırının ardından Mücteba Hamaney'in kamuoyuna çıkmaması dikkat çekti. Seçilmesinden bu yana hiç görüntü vermemesi, sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerini artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayatta olup olmadığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

İranlı bazı kaynaklar ise askeri yetkililerin dahi liderin durumu hakkında net bilgiye sahip olmadığını öne sürüyor.

TARTIŞMALI HALEFİYET: "İSTENMEYEN LİDER" İDDİASI

Haberde yer alan iddialara göre, Ali Hamaney'in hayattayken oğlunun yerine geçmesine sıcak bakmadığı ve onu liderlik için yeterli görmediği öne sürülüyor.

Bu durum, İran içinde bazı çevrelerde "monarşik bir geçiş" eleştirilerini de beraberinde getirdi. 1979 Devrimi'nin ruhuna aykırı olduğu savunulan bu süreç, ülke içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

ABD istihbarat değerlendirmeleri, Ali Hamaney'in oğlunun kendisinden sonra göreve gelmesi konusunda çekinceleri olduğunu gösteriyor. CBS News'e göre, Hamaney, Mücteba'yı "çok zeki değil" ve "lider olmaya uygun değil" olarak görüyordu.

KAMUOYUNUN İLGİSİNİ IRAK-İRAN SAVAŞINDA ÇEKTİ

Telegraph'ın aktardığına göre Mücteba, ilk olarak 17 yaşındayken, Mart 1985'te Irak-İran savaşının ön cephesinde görev yaparken bir hafta boyunca ortadan kaybolmasıyla kamuoyunun dikkatini çekti. O sırada babası henüz en yüksek liderlik konumuna yükselmemişti.

O dönemde, Devrim Muhafızları komutanları tarafından savaşta beceriksiz olarak görülen uzun boylu gencin bir gün ülkeyi yöneteceğine dair pek bir işaret yoktu.

Savaş sırasında Devrim Muhafızları Komutanlarından Ali Fazlı, Mücteba'nın bir hafta ortadan kaybolmasına ilişkin daha sonra anılarında şunları yazdı:

"Şehit olması sorun değil, ancak yakalanırsa, kamuoyu nezdinde bizim için çok pahalıya mal olur."

Mobil uygulamalarımızı indirin