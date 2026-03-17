Mücteba Hamaney ABD ve İsrail saldırısından nasıl kurtuldu? Ses kaydı ortaya çıktı

LİDER ORTADA YOK: "YAŞIYOR MU BİLİNMİYOR" Saldırının ardından Mücteba Hamaney'in kamuoyuna çıkmaması dikkat çekti. Seçilmesinden bu yana hiç görüntü vermemesi, sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerini artırdı. ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayatta olup olmadığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. İranlı bazı kaynaklar ise askeri yetkililerin dahi liderin durumu hakkında net bilgiye sahip olmadığını öne sürüyor.

TARTIŞMALI HALEFİYET: "İSTENMEYEN LİDER" İDDİASI Haberde yer alan iddialara göre, Ali Hamaney'in hayattayken oğlunun yerine geçmesine sıcak bakmadığı ve onu liderlik için yeterli görmediği öne sürülüyor. Bu durum, İran içinde bazı çevrelerde "monarşik bir geçiş" eleştirilerini de beraberinde getirdi. 1979 Devrimi'nin ruhuna aykırı olduğu savunulan bu süreç, ülke içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

ABD istihbarat değerlendirmeleri, Ali Hamaney'in oğlunun kendisinden sonra göreve gelmesi konusunda çekinceleri olduğunu gösteriyor. CBS News'e göre, Hamaney, Mücteba'yı "çok zeki değil" ve "lider olmaya uygun değil" olarak görüyordu.

KAMUOYUNUN İLGİSİNİ IRAK-İRAN SAVAŞINDA ÇEKTİ Telegraph'ın aktardığına göre Mücteba, ilk olarak 17 yaşındayken, Mart 1985'te Irak-İran savaşının ön cephesinde görev yaparken bir hafta boyunca ortadan kaybolmasıyla kamuoyunun dikkatini çekti. O sırada babası henüz en yüksek liderlik konumuna yükselmemişti. O dönemde, Devrim Muhafızları komutanları tarafından savaşta beceriksiz olarak görülen uzun boylu gencin bir gün ülkeyi yöneteceğine dair pek bir işaret yoktu.

Savaş sırasında Devrim Muhafızları Komutanlarından Ali Fazlı, Mücteba'nın bir hafta ortadan kaybolmasına ilişkin daha sonra anılarında şunları yazdı: "Şehit olması sorun değil, ancak yakalanırsa, kamuoyu nezdinde bizim için çok pahalıya mal olur."