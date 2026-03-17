Mücteba Hamaney ABD ve İsrail saldırısından nasıl kurtuldu? Ses kaydı ortaya çıktı
The Telegraph gazetesinin yayımladığı özel habere göre, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıda sadece dakikalarla hayatta kaldı. Sızdırılan ve doğrulanan bir ses kaydı, saldırının perde arkasına dair çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı.
Haberde yer alan bilgilere göre, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in de hayatını kaybettiği saldırıda, liderlik kompleksi doğrudan hedef alındı. Ancak Mücteba Hamaney'in saldırı anında kısa süreliğine bahçeye çıkması, onun ölümden kurtulmasını sağladı.
SANİYELERLE KURTULUŞ: "BAHÇEDEYDİ, FÜZE O ANDA GELDİ"
Sızdırılan ses kaydında konuşan Mazaher Hosseini, saldırı anını şu sözlerle anlattı:
"Tanrının takdiri, Mücteba'nın o anda bahçeye çıkmasıydı. Tam geri dönmek üzereyken bina vuruldu."
İddiaya göre, 28 Şubat sabahı yerel saatle 09.32'de İsrail'e ait balistik füzeler liderlik kompleksine isabet etti. Saldırının hedefinde yalnızca askeri noktalar değil, doğrudan liderlik yapısı ve aile bireyleri de bulunuyordu.
AİLE HEDEF ALINDI: EŞİ VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Ses kaydına göre saldırı, sadece askeri değil aynı zamanda sivil ve ailevi alanları da kapsayacak şekilde geniş çaplı gerçekleştirildi.
- Mücteba Hamaney'in eşi ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti
- Kayınbiraderinin başının koptuğu öne sürüldü
- Askeri büro şefi Mohammad Shirazi'nin ise parçalanarak öldüğü aktarıldı
Bu detaylar, saldırının boyutuna ve etkisine dair insani açıdan ağır bir tabloyu ortaya koydu.
"Tüm KOMPLEKSİ YOK ETMEYİ HEDEFLEDİLER"
Hosseini'nin aktardığına göre saldırı, tek bir noktaya değil, kompleks içindeki birden fazla hedefe eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
"Kompleks içinde birden fazla noktayı seçtiler. Liderin bulunduğu yer de dahil olmak üzere birçok nokta vuruldu," ifadeleri kullanıldı.
Bu durum, saldırının sadece askeri değil, liderlik yapısını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olduğu iddialarını güçlendirdi.
SALDIRI ANI: ÜST DÜZEY İSİMLER HAYATINI KAYBETTİ
Saldırı sırasında liderlik kompleksinde üst düzey bir toplantı yapıldığı belirtildi. Bu toplantıda:
- Devrim Muhafızları Komutanı Mohammad Pakpour
- Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh
- Ali Hamaney
hayatını kaybeden isimler arasında yer aldı.