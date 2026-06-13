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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 993'e yükseldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 993'e yükseldi

İsrail işgal güçlerinin Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 993'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 11 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 983 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 122 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 783 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCESİ BULUNUYOR

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 993'e, yaralı sayısının 173 bin 230'a yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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