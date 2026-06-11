Sofya'da kritik temas! Bakan Fidan Türk iş dünyası ve siyasetçilerle buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temasları kapsamında Türk iş insanları ve siyasetçilerle bir araya geldi. Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin ele alındığı görüşmeler, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi sonrasında gerçekleşirken, diplomasi trafiğinin yoğunluğu dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'daki temaslarını hız kesmeden sürdürüyor. Sofya'da yoğun bir diplomasi mesaisi yürüten Bakan Fidan, Bulgaristan'da faaliyet gösteren Türk iş insanları ve siyasetçilerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

SOFYA'DA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Toplantısı'na katılan Bakan Fidan, Bulgaristan'daki temasları kapsamında kritik görüşmeler gerçekleştirdi.