"ImmoralArmy" (Ahlaksız ordu) etiketi dünya gündeminde! Katil İsrail ordusuna tepkiler çığ gibi
Katil İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma yönelik gazeteciler, aktivistler ve sivil toplum temsilcilerinin öncülüğünde ImmoralArmy (Ahlaksız Ordu) etiketiyle sosyal medyada tepki gösterildi. Başlatılan akım dünya gündemine kısa sürede gündem olurken, milyonlarca kullanıcı Filistin halkına uygulanan zulme sessiz kalmadı.
Terör devleti İsrail'in katil ordusu ateşkese rağmen Gazze'de soykırımı sürdürürken, dünya bu durumuna kayıtsız kalmayarak tepkisinin sürdürüyor.
IMMORALARMY ETİKETİYLE İSRAİL'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eylemlerine yönelik tepkiler, sosyal medyada küresel ölçekte başlatılan #ImmoralArmy (Ahlaksız Ordu) etiketiyle dünyada gündem oldu.
Gazeteciler, aktivistler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından başlatılan sosyal medya çalışması kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, etiket birçok ülkede gündem listelerinde yer aldı.
İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR
Kampanya kapsamında paylaşılan videolarda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda yaşanan sivil kayıplar, yıkılan yerleşim alanları ve insani kriz görüntülerine yer verildi.
Sosyal medya kullanıcıları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının uluslararası hukuk ve insan hakları açısından değerlendirilmesi çağrısında bulunurken, etikete destek veren paylaşımlar gün boyunca artış gösterdi. Soykırım dünya çapında kınandı.
SALDIRILARDA 72 BİNDEN FAZLA SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan İsrail'in, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor.
Paylaşılan verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 72 bin 988'e, yaralı sayısı ise 173 bin 205'e ulaştı.
Ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ise 978 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 97 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Sosyal medya platformlarında yaygın şekilde kullanılan #ImmoralArmy etiketi altında yapılan paylaşımlarda, uluslararası toplumun Gazze'deki gelişmelere karşı daha etkin tutum alması yönünde çağrılar öne çıktı.