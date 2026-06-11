"ImmoralArmy" (Ahlaksız ordu) etiketi dünya gündeminde! Katil İsrail ordusuna tepkiler çığ gibi

Terör devleti İsrail'in katil ordusu ateşkese rağmen Gazze'de soykırımı sürdürürken, dünya bu durumuna kayıtsız kalmayarak tepkisinin sürdürüyor.

Gazeteciler, aktivistler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından başlatılan sosyal medya çalışması kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, etiket birçok ülkede gündem listelerinde yer aldı.



SALDIRILARDA 72 BİNDEN FAZLA SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan İsrail'in, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Paylaşılan verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 72 bin 988'e, yaralı sayısı ise 173 bin 205'e ulaştı.

Ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ise 978 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 97 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Sosyal medya platformlarında yaygın şekilde kullanılan #ImmoralArmy etiketi altında yapılan paylaşımlarda, uluslararası toplumun Gazze'deki gelişmelere karşı daha etkin tutum alması yönünde çağrılar öne çıktı.