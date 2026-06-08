Guardiola'dan dünyaya Gazze isyanı: "Bu vahşet karşısında nasıl sessiz kalabiliyoruz?"

Guardiola, Filistin'de yaşanan katliamı eleştirdiği için kendisine yönelik tehditte bulunan Manchester Yahudi Temsilciler Konseyi'ne "Ben tarafsız değilim, ben Filistinliyim." diyerek tokat gibi bir yanıt vermişti.

İspanyol teknik adam, Gazze'deki soykırıma dair yaptığı açıklamalar nedeniyle bazı İsrail lobilerinin açık tehditlerine maruz kalmasına rağmen insanlık onurunu savunmaktan vazgeçmedi.

İsrail'in Filistin'deki sistematik katliamlarına karşı ilk günden bu yana dik bir duruş sergileyen Pep Guardiola, bu tavrıyla uluslararası kamuoyunda büyük takdir toplarken karanlık odakların da hedefi haline geldi.

VİCDANLARA SESLENDİ: TEK İSTEĞİMİZ ÇOCUKLAR İÇİN DAHA İYİ BİR DÜNYA

RPS Music isimli YouTube kanalına konuk olan ve burada bir kez daha dünya gündemine oturan açıklamalarda bulunan Guardiola, tek gayesinin gelecek nesillere huzurlu bir dünya bırakmak olduğunu dile getirdi.

İnsanlığın en temel görevini unuttuğuna dikkat çeken başarılı teknik adam, "Dünyada yolunda gitmeyen şeylere karşı ayağa kalkıp sesini çıkaramayacak tek bir insan bile yok" sözleriyle küresel vicdana seslendi. Çocukların güven içinde büyümesi gerektiğinin altını çizen Guardiola, "Hepimiz ebeveyniz ve tek istediğimiz çocuklarımız için daha iyi bir dünya" ifadelerini kullandı.