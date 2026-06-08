Guardiola'dan dünyaya Gazze isyanı: "Bu vahşet karşısında nasıl sessiz kalabiliyoruz?"
Dünyaca ünlü İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Gazze'de yaşanan insani krize ve dünya genelinde devam eden çatışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uluslararası toplumun yaşanan trajediler karşısındaki sessizliğini eleştiren Guardiola, insanlığın önemli bir sınav verdiğini belirterek, sivillerin yaşadığı acıların görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı.
İsrail'in Filistin'deki sistematik katliamlarına karşı ilk günden bu yana dik bir duruş sergileyen Pep Guardiola, bu tavrıyla uluslararası kamuoyunda büyük takdir toplarken karanlık odakların da hedefi haline geldi.
İspanyol teknik adam, Gazze'deki soykırıma dair yaptığı açıklamalar nedeniyle bazı İsrail lobilerinin açık tehditlerine maruz kalmasına rağmen insanlık onurunu savunmaktan vazgeçmedi.
Filistin davasına verdiği destekle milyonların gönlünde taht kuran tecrübeli hoca, baskılara boyun eğmeyerek mazlumların sesi olmaya devam etti.
"BEN TARAFSIZ DEĞİLİM, BEN FİLİSTİNLİYİM"
Guardiola, Filistin'de yaşanan katliamı eleştirdiği için kendisine yönelik tehditte bulunan Manchester Yahudi Temsilciler Konseyi'ne "Ben tarafsız değilim, ben Filistinliyim." diyerek tokat gibi bir yanıt vermişti.
VİCDANLARA SESLENDİ: TEK İSTEĞİMİZ ÇOCUKLAR İÇİN DAHA İYİ BİR DÜNYA
RPS Music isimli YouTube kanalına konuk olan ve burada bir kez daha dünya gündemine oturan açıklamalarda bulunan Guardiola, tek gayesinin gelecek nesillere huzurlu bir dünya bırakmak olduğunu dile getirdi.
İnsanlığın en temel görevini unuttuğuna dikkat çeken başarılı teknik adam, "Dünyada yolunda gitmeyen şeylere karşı ayağa kalkıp sesini çıkaramayacak tek bir insan bile yok" sözleriyle küresel vicdana seslendi. Çocukların güven içinde büyümesi gerektiğinin altını çizen Guardiola, "Hepimiz ebeveyniz ve tek istediğimiz çocuklarımız için daha iyi bir dünya" ifadelerini kullandı.
"GELDİĞİMİZ NOKTADA HALA BUNLARI ENGELLEYEMİYORSAK BİR ŞEYLERİ YANLIŞ YAPMIŞIZ DEMEKTİR"
Sadece Filistin'de değil, dünyanın dört bir yanındaki çatışmalarda dökülen kanın durdurulamamasına tepki gösteren Guardiola, sessiz kalan kitleleri anlamakta güçlük çektiğini vurguladı.
Yaşanan vahşeti engelleyemeyen modern dünyanın bir yerde büyük bir hata yaptığını belirten İspanyol teknik adam, "Bugün yaşanan vahşetlere, sadece devam eden Filistin'de değil, dünyadaki diğer pek çok çatışmada olanlara karşı insanların nasıl seslerini çıkarmadığını anlamıyorum" sözleriyle sitemini aktardı.
Meselenin özünde daha basit bir insani refleksin yatması gerektiğini ifade eden hoca, "Geldiğimiz noktada hala bunların yaşanmasını engelleyemiyorsak, bir şeyleri yanlış yapmışız demektir; bu çok açık. Her şey daha basit olmalı" ifadeleriyle tüm dünyaya adeta bir insanlık dersi verdi.