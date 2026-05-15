Lamine Yamal Filistin bayrağı açmasının ardından ilk kez konuştu

Lamine Yamal, Barcelona'nın La Liga şampiyonluğu kutlamaları sırasında yaptığı tek bir hareketle uluslararası siyasetin merkezine yerleşti.

Yaklaşık 750 bin kişinin katıldığı kutlamalarda kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. Görüntüler yalnızca spor gündemini değil, İsrail-Filistin hattındaki siyasi gerilimi de yeniden dünya kamuoyunun merkezine taşıdı.

İngiliz spor platformu The Athletic'in haberine göre genç yıldız, Barcelona'nın üstü açık otobüsle gerçekleştirdiği şampiyonluk turu sırasında Filistin bayrağını eline aldı ve binlerce taraftarın önünde dalgalandırdı.

Haberde yer alan bilgilere göre genç futbolcu o an tamamen içgüdüsel hareket etti. Ancak kaynaklar, bunun tesadüfi bir jest olmadığını, Yamal'ın Filistin meselesine ilişkin güçlü duygular taşıdığını özellikle vurguladı.

The Athletic'e konuşan ve isimleri açıklanmayan kaynaklar, Yamal'ın Filistin bayrağını sallamasının planlı bir organizasyon olmadığını belirtti.

"MÜSLÜMAN KİMLİĞİNİ HİÇ GİZLEMEDİ"

The Athletic'in haberinde Yamal'ın dini kimliğine ve Filistin konusundaki hassasiyetine de dikkat çekildi.

Haberde, genç futbolcunun Müslüman olduğu ve daha önce verdiği röportajlarda inancının hayatındaki öneminden açıkça söz ettiği belirtildi. Yamal'ın özellikle Ramazan ayında hem profesyonel futbol kariyerini sürdürüp hem de oruç ibadetini yerine getirmesi İspanya'da uzun süre gündem olmuştu.

Kaynaklara göre Yamal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımı konusunda da güçlü hislere sahip ve platformunu inandığı meseleler için kullanmaktan geri durmuyor.

"Müslüman olan Yamal inançlarını ifade etmekten hiçbir zaman çekinmiyor"