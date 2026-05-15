Lamine Yamal Filistin bayrağı açmasının ardından ilk kez konuştu

İspanyol devi Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açması dünya gündemine oturdu. The Athletic'in özel haberine göre Yamal'ın bu hareketi spontane gelişti ancak genç yıldızın Filistin meselesine ilişkin güçlü duygular taşıdığı ve inançlarını ifade etmekten hiçbir zaman çekinmediği belirtildi.

Lamine Yamal, Barcelona'nın La Liga şampiyonluğu kutlamaları sırasında yaptığı tek bir hareketle uluslararası siyasetin merkezine yerleşti.

İngiliz spor platformu The Athletic'in haberine göre genç yıldız, Barcelona'nın üstü açık otobüsle gerçekleştirdiği şampiyonluk turu sırasında Filistin bayrağını eline aldı ve binlerce taraftarın önünde dalgalandırdı.

Yaklaşık 750 bin kişinin katıldığı kutlamalarda kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. Görüntüler yalnızca spor gündemini değil, İsrail-Filistin hattındaki siyasi gerilimi de yeniden dünya kamuoyunun merkezine taşıdı.

THE ATHLETIC: "BU HAREKET TAMAMEN SPONTAN GELİŞTİ"

The Athletic'e konuşan ve isimleri açıklanmayan kaynaklar, Yamal'ın Filistin bayrağını sallamasının planlı bir organizasyon olmadığını belirtti.

Haberde yer alan bilgilere göre genç futbolcu o an tamamen içgüdüsel hareket etti. Ancak kaynaklar, bunun tesadüfi bir jest olmadığını, Yamal'ın Filistin meselesine ilişkin güçlü duygular taşıdığını özellikle vurguladı.

Kaynaklar, "Lamine Yamal inançlarını ifade etmekten hiçbir zaman çekinmedi." değerlendirmesinde bulundu.

"MÜSLÜMAN KİMLİĞİNİ HİÇ GİZLEMEDİ"

The Athletic'in haberinde Yamal'ın dini kimliğine ve Filistin konusundaki hassasiyetine de dikkat çekildi.

Haberde, genç futbolcunun Müslüman olduğu ve daha önce verdiği röportajlarda inancının hayatındaki öneminden açıkça söz ettiği belirtildi. Yamal'ın özellikle Ramazan ayında hem profesyonel futbol kariyerini sürdürüp hem de oruç ibadetini yerine getirmesi İspanya'da uzun süre gündem olmuştu.

Kaynaklara göre Yamal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımı konusunda da güçlü hislere sahip ve platformunu inandığı meseleler için kullanmaktan geri durmuyor.

İSRAİL'DEN SKANDAL SUÇLAMA

Filistin bayrağı görüntülerinin yayılmasının ardından İsrail hükümeti genç futbolcuyu doğrudan hedef aldı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, X hesabından İspanyolca yaptığı paylaşımda Yamal'ı "İsrail'e karşı nefret körüklemekle" suçladı.

Katz, "Lamine Yamal askerlerimiz Hamas'a karşı savaşırken İsrail'e yönelik nefreti körüklemeyi seçti." ifadelerini kullandı.

Ancak İsrailli bakan, Yamal'ın yalnızca Filistin bayrağı sallaması dışında hangi davranışının "nefret söylemi" oluşturduğuna dair somut bir açıklama yapmadı.

İSRAİL GAZZE'DE ON BİNLERCE SİVİLİ KATLETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından aylardır ağır şekilde eleştiriliyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre İsrail saldırılarında 70 binden fazla Filistinli şehit düştü. Vefat edenlerin önemli bölümünü kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

Hastaneler, mülteci kampları ve sivil yerleşim alanlarının hedef alınması dünya genelinde büyük tepki çekerken, birçok uluslararası kuruluş İsrail'in saldırılarını "soykırım" ve "etnik temizlik" suçlamalarıyla gündeme taşıyor.

Bu atmosferde Yamal'ın Filistin bayrağıyla verdiği görüntü, milyonlarca kişi tarafından "Gazze halkına dayanışma mesajı" olarak yorumlandı.

PEDRO SANCHEZ: "YAMAL'LA GURUR DUYUYORUZ"

İsrail'in sert suçlamalarına karşı İspanya Başbakanı Pedro Sánchez genç futbolcuya açık destek verdi.

Sanchez yaptığı paylaşımda, "Bir devletin bayrağını sallamayı nefret olarak görenler ya muhakemelerini kaybetmiştir ya da kendi utançları tarafından kör edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İspanyol lider ayrıca, "Lamine sadece milyonlarca İspanyol'un Filistin'le dayanışma hissini yansıttı. Bu da onunla gurur duymak için başka bir sebep." dedi.

GAZZE'DE DUVARLARA ÇİZİLDİ

Yamal'ın görüntüleri yalnızca Avrupa'da değil, Gazze'de de büyük yankı uyandırdı.

Çatışmalarda ağır yıkıma uğrayan bölgelerden birinde Filistinli sanatçılar, genç futbolcunun Filistin bayrağı tuttuğu anı duvara resmetti.

Filistinli sanatçı Ubay el-Kurşali, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu resmi, Lamine Yamal'ın tüm dünyanın gördüğü kutlamalarda Filistin bayrağını kaldırmasının ardından yaptım." dedi.

Kurşali ayrıca, "Lamine Yamal kariyerini, futbol hayatını ve geleceğini riske attı ama buna rağmen Filistin davasını destekledi." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN'DEN YAMAL'A TEŞEKKÜR

Birleşmiş Milletler nezdindeki Filistin misyonunun resmi hesabı da Yamal'ın bayrak salladığı fotoğrafı milyonlarca kullanıcıyla paylaştı.

Palestine Football Association da yayımladığı mesajda genç futbolcuya teşekkür etti.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Yamal'ın hareketini "cesur", "onurlu" ve "insani" olarak yorumladı.

BARCELONA CEPHESİNDEN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA

Barcelona kulübünden konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili ise İsrail hükümetinden gelen tepkilerin farkında olduklarını söyledi.

Kulüp yetkilisi, Yamal'ın Barcelona adına siyasi bir açıklama yapmadığını ve herhangi bir halka ya da topluluğa karşı mesaj verme amacı taşımadığını belirtti.

Ancak tüm tartışmalara rağmen genç yıldızın Filistin bayrağıyla verdiği görüntü, spor dünyasında son yılların en güçlü sembollerinden biri haline geldi.

Özellikle İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım nedeniyle uluslararası kamuoyunda artan öfke düşünüldüğünde, Yamal'ın hareketinin yalnızca bir kutlama anı değil; küresel vicdana verilen güçlü bir mesaj olduğu yorumları yapılıyor.

