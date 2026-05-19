CANLI YAYIN

Gazze çıkışı sonrası hedef oldular: İspanya hükümetinden sanatçılara destek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Gazze çıkışı sonrası hedef oldular: İspanya hükümetinden sanatçılara destek

İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun, Gazze’de yaşananlara karşı ses yükselttikleri gerekçesiyle “Hollywood kara listesine” alındıkları ve sektörde sansüre uğradıkları öne sürülen dünyaca ünlü oyuncu Javier Bardem ile diğer sanatçılara destek verdi. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Urtasun, Filistin konusunda vicdani duruş sergileyen sanatçıların hedef alınmasını sert sözlerle eleştirerek, İspanya hükümetinin baskı altındaki sanatçıların yanında olduğunu söyledi.

Bakan Urtasun, Bakanlar Kurulunun yaptığı haftalık olağan toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

İspanyol Bakan, özellikle Javier Bardem'in, Gazze'deki soykırımı kamuoyu önünde kınayan Susan Sarandon ve Mark Ruffalo gibi diğer isimlerin de yer aldığı bir "Hollywood kara listesine" dahil edildiği iddialarına değindi.

Yamal’dan dünyaya Gazze mesajıYamal’dan dünyaya Gazze mesajı YAMAL'DAN DÜNYAYA GAZZE MESAJI

"Hükümet, görüşlerini özgürce ifade eden ulusal sanatçılarımıza yönelik her türlü sansür veya saldırıyı reddediyor." diyen Urtasun, vatandaş olarak özgürce görüşlerini ifade ettikleri ve özellikle Filistin'deki soykırımı kınadıkları için sansür ve saldırılara uğrayan Javier Bardem ve Sergi Lopez'e hükümet olarak tam destek verdiklerini ve sempati duyduklarını söyledi.

Dünyaca ünlü aktörden İsrail’e tokat gibi sözlerDünyaca ünlü aktörden İsrail’e tokat gibi sözler DÜNYACA ÜNLÜ AKTÖRDEN İSRAİL'E TOKAT GİBİ SÖZLER

Javier Bardem, 17 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde, yönetmen Rodrigo Sorogoyen'in Altın Palmiye'ye aday olan "Sevgili" adlı filminin tanıtımında yaptığı konuşmada, "sözde kara listeler oluşturanların asıl ifşa edilecek olanlar olduğunu" ifade etmişti.

Katalan oyuncu Sergi Lopez de Fransız sinemasının ana finansörlerinden olan, Vincent Bollore'nin sahibi olduğu Canal Plus'ın "kültürel ve ideolojik" olarak İsrail'e verdiği desteğe karşı uyarıda bulunan bir mektuba imza atanlar arasında yer alıyor.

İSPANYOL AKTÖR JAVİER BARDEM'DEN FİLİSTİN MESAJI

Söz konusu mektuba, Fransız aktristler Juliette Binoche, Blanche Gardin ve Adele Haenel'in yanı sıra oyuncu ve yönetmen Jean-Pascal Zadi de imza atmıştı.

Gazzede insanlık can çekişiyorGazzede insanlık can çekişiyor GAZZE'DE İNSANLIK CAN ÇEKİŞİYOR
Başkan Erdoğan Gazzeli Ebu Cezer’i kabul ettiBaşkan Erdoğan Gazzeli Ebu Cezer’i kabul etti BAŞKAN ERDOĞAN GAZZELİ EBU CEZER'İ KABUL ETTİ
Eurovision’a Gazze damgası! İsrail sahnede yuhalandıEurovision’a Gazze damgası! İsrail sahnede yuhalandı EUROVİSİON’A GAZZE DAMGASI! İSRAİL SAHNEDE YUHALANDI
Üst düzey Kassam Komutanı hedef alındıÜst düzey Kassam Komutanı hedef alındı ÜST DÜZEY KASSAM KOMUTANI HEDEF ALINDI
Danimarkada maratonun adı FilistinDanimarkada maratonun adı Filistin DANİMARKA'DA MARATONUN ADI FİLİSTİN

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın