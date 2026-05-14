Lamine Yamal'ı eleştirenlere Pep Guardiola'dan tokat gibi yanıt! Filistin bayrağı açmıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

2023 yılından bu yana Gazze'de binlerce sivili hedef alan İsrail saldırıları tüm vahşetiyle sürerken, magazin ve spor dünyasından "insanlık" sesleri yükselmeye devam ediyor. Son olarak İspanya La Liga devlerinden Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında genç yıldız Lamine Yamal, Filistin bayrağı açarak Gazze'ye desteğini gösterdi. Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, genç yıldızın duruşunu eleştirirken, Manchester City'nin efsane hocası Pep Guardiola Yamal'a destek verdi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) şampiyonluk düğümü dev derbide çözüldü. Sahasında Real Madrid'i konuk eden Barcelona, mücadeleden 2-0'lık net galibiyetle ayrılarak puanını 91'e yükseltti.

BARCELONA LA LİGA'DA ŞAMPİYON

En yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki puan farkını 14'e çıkaran Katalan ekibi, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu zaferle birlikte Barcelona, tarihindeki 29. lig şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

FİLİSTİN BAYRAĞIYLA MESAJ VERDİ

Şampiyonluk coşkusunun doruğa çıktığı kutlamalarda, Lamine Yamal tüm dünyanın dikkatini çeken bir harekete imza attı. Genç yıldız, takım arkadaşıyla birlikte üstü açık otobüsle gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açarak destek mesajı verdi.

HANSI FLICK TEPKİ GÖSTERDİ

Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, bu eylemle ilgili düşüncelerini açıkladı.

Olay, özellikle futbolcunun saatler sonra kutlamanın fotoğraflarını resmi Instagram hesabında yeniden paylaşması ve Filistin bayrağını tutarken görünmesiyle birlikte, sosyal medyada ve Avrupa haber kaynaklarında hızla yayılarak gündem oldu. Yamal için çok sayıda destek mesajı gelirken, Alman teknik adamın konuya ilişkin olumsuz yaklaşımı tepki çekti.

FLICK'E TEPKİ

Flick olayla ilgili "18 yaşında, artık reşit, kendi kararı ama biz futbol oynamaya odaklanmalıyız. Bu hoşuma giden bir şey değil. Onunla konuştum ve bunu yapmak istiyorsa bunun kendi kararı olduğunu söyledim. Fakat kendimizi futbol oynamaya adıyoruz ve insanların bizden ne beklediğini dikkate almalıyız. Sokakta insanların duygudan ağladığını görünce, neden burada olduğumuzu anlıyorsunuz ve benim için en önemli şey, ilk şey bu" dedi.

Yaşananlardan rahatsızlığını dile getiren Hansi Flick'e Katalan taraftarlar başta olmak üzere, sosyal medyada bir çok futbolsever tepki gösterdi.

GUARDIOLA'DAN YAMAL'A DESTEK
İsrail'in Gazze'deki katliamlarını her fırsatta kınayan ve Filistinliler'e sahip çıkan teknik direktör Pep Guardiola, Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Lamine Yamal'ın Filistin bayrağı açmasını eleştirenlere tokat gibi bir yanıt verdi.

Crystal Palace maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında bir muhabirin, "Futbolcu siyasi meselelere karışmalı mı?" sorusunu yanıtlayan Manchester City'nin hocası Guardiola, "Eğer eşini ve çocuklarını oradakiler gibi (Gazze) evlerin enkazı altında bulsaydın ne yapardın? Buraya gelip bir futbolcu hakkında mı konuşurdun? Tabii ki hayır! Futbolcular milyonlarca insan tarafından takip edilen rol modellerdir ve gerektiğinde fikirlerini söylemelidirler" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncunun sergilediği tavrın tüm dünyanın dilinde olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Lamine'in bu duruşu, onun gurur duyması gereken bir şeydir. O artık sadece bir yetenek değil, bir karakter olarak dünyanın konuştuğu bir isim haline geldi" açıklamalarında bulundu.

DAHA ÖNCE DE GAZZE MESAJI VERMİŞTİ

Pep Guardiola, Gazze'de yaşanan insanlık dramına daha önce de dikkat çekmişti.

PEP GUARDİOLA'DAN İSRAİL SOYKIRIMINA TEPKİ

İnsan haklarını savunmanın ideolojik değil, insanlıkla ilgili bir mesele olduğunu vurgulayan Guardiola, çocukların bombalar altında hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Bu bizim meselemiz değil diyebilirsiniz ama dikkatli olun; bir sonraki ölen çocuklar bizimkiler olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

FİLİSTİN'DEN DESTEK!

İsrail'in 2 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım, abluka ve saldırıların dünya gündeminde etkisinin artmasına neden olan futbolcu Yamal'ın Filistin bayrağı taşıması, Gazze halkı tarafından minnetle karşılandı.

Filistinli sanatçılar, Gazze kentindeki Mülteci Kampı'nda, savaş sırasında yıkılan binaların enkazı üzerine, Katalan ekibinin şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı sallayan futbolcu Lamine Yamal'ın yer aldığı bir duvar resmi çizdi.

"FİLİSTİN DAVASININ HALA YAŞADIĞINI GÖSTERİYOR"

Resmi yapan sanatçılardan Ahmed el-Halebi, Lamine Yamal'ın Filistin bayrağını kaldırmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Dünya çapında tanınan, milyonlarca takipçisi olan bir kişinin Filistin bayrağını kaldırması, Filistin davasının hala yaşadığını ve dünyada hala bu davaya bakan, onu gören insanların olduğunu gösteriyor." dedi.

Bu dayanışmanın dünya kamuoyunda Filistin'e yönelik farkındalık oluşturduğunu vurgulayan Halebi, söz konusu eylemden sonra birçok ülkede insanların "Filistin nedir, neden Lamine Yamal Filistin bayrağı taşıdı?" sorularını sormaya başladığını dile getirdi.

Kendilerinin de bu futbolcunun resmini Şati Mülteci Kampı'nda bir duvara çizdiklerini aktaran Filistinli sanatçı, "Gazze bugün tamamen enkaza dönüşmüş durumda. Her yerde yıkılmış binalar ve moloz yığınları var. Bu yüzden resmi yapmak için Şati Kampı'ndan daha uygun bir yer olmadığını düşündük." diye konuştu.

Lamine Yamal'a teşekkür mesajı göndermek istediklerini belirten Halebi, "Bu, hakikatin, insanlığın ve Filistin davasının yanında durmaktır. Toprakları gasbedilen, hakları ellerinden alınan, çocukları öldürülen insanların yanında durmaktır." ifadelerini kullandı.

Filistinli sanatçı Halebi ayrıca dünyadaki futbolculara ve ünlülere de çağrıda bulunarak, "Filistin'in yanında durun. Filistin sizin sesinize ve somut tavırlarınıza ihtiyaç duyuyor." dedi.

Tüm tehlikelere rağmen enkazın üzerinde, basit imkanlarla resim yapmaya devam ettiklerini belirten Halebi, amaçlarının Gazze'den yükselen teşekkürü dünyaya ulaştırmak olduğunu söyledi.

