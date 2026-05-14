FLICK'E TEPKİ Flick olayla ilgili "18 yaşında, artık reşit, kendi kararı ama biz futbol oynamaya odaklanmalıyız. Bu hoşuma giden bir şey değil. Onunla konuştum ve bunu yapmak istiyorsa bunun kendi kararı olduğunu söyledim. Fakat kendimizi futbol oynamaya adıyoruz ve insanların bizden ne beklediğini dikkate almalıyız. Sokakta insanların duygudan ağladığını görünce, neden burada olduğumuzu anlıyorsunuz ve benim için en önemli şey, ilk şey bu" dedi.

Yaşananlardan rahatsızlığını dile getiren Hansi Flick'e Katalan taraftarlar başta olmak üzere, sosyal medyada bir çok futbolsever tepki gösterdi.

GUARDIOLA'DAN YAMAL'A DESTEK

İsrail'in Gazze'deki katliamlarını her fırsatta kınayan ve Filistinliler'e sahip çıkan teknik direktör Pep Guardiola, Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Lamine Yamal'ın Filistin bayrağı açmasını eleştirenlere tokat gibi bir yanıt verdi.

Crystal Palace maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında bir muhabirin, "Futbolcu siyasi meselelere karışmalı mı?" sorusunu yanıtlayan Manchester City'nin hocası Guardiola, "Eğer eşini ve çocuklarını oradakiler gibi (Gazze) evlerin enkazı altında bulsaydın ne yapardın? Buraya gelip bir futbolcu hakkında mı konuşurdun? Tabii ki hayır! Futbolcular milyonlarca insan tarafından takip edilen rol modellerdir ve gerektiğinde fikirlerini söylemelidirler" ifadelerini kullandı.