Lamine Yamal'ı eleştirenlere Pep Guardiola'dan tokat gibi yanıt! Filistin bayrağı açmıştı
2023 yılından bu yana Gazze'de binlerce sivili hedef alan İsrail saldırıları tüm vahşetiyle sürerken, magazin ve spor dünyasından "insanlık" sesleri yükselmeye devam ediyor. Son olarak İspanya La Liga devlerinden Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında genç yıldız Lamine Yamal, Filistin bayrağı açarak Gazze'ye desteğini gösterdi. Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, genç yıldızın duruşunu eleştirirken, Manchester City'nin efsane hocası Pep Guardiola Yamal'a destek verdi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) şampiyonluk düğümü dev derbide çözüldü. Sahasında Real Madrid'i konuk eden Barcelona, mücadeleden 2-0'lık net galibiyetle ayrılarak puanını 91'e yükseltti.
BARCELONA LA LİGA'DA ŞAMPİYON
En yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki puan farkını 14'e çıkaran Katalan ekibi, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu zaferle birlikte Barcelona, tarihindeki 29. lig şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.
FİLİSTİN BAYRAĞIYLA MESAJ VERDİ
Şampiyonluk coşkusunun doruğa çıktığı kutlamalarda, Lamine Yamal tüm dünyanın dikkatini çeken bir harekete imza attı. Genç yıldız, takım arkadaşıyla birlikte üstü açık otobüsle gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açarak destek mesajı verdi.
HANSI FLICK TEPKİ GÖSTERDİ
Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, bu eylemle ilgili düşüncelerini açıkladı.
Olay, özellikle futbolcunun saatler sonra kutlamanın fotoğraflarını resmi Instagram hesabında yeniden paylaşması ve Filistin bayrağını tutarken görünmesiyle birlikte, sosyal medyada ve Avrupa haber kaynaklarında hızla yayılarak gündem oldu. Yamal için çok sayıda destek mesajı gelirken, Alman teknik adamın konuya ilişkin olumsuz yaklaşımı tepki çekti.