Putin'in yakın müttefiki Mordashov'a ait lüks yat Hürmüz'den geçti

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 13:05 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın müttefiklerinden Rus milyarder Alexey Mordashov ile bağlantılı olduğu belirtilen süperyat, devam eden abluka ve artan gerilime rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçmeyi başardı.

142 metre uzunluğundaki (465 feet) ultra lüks "Nord" isimli yatın, yaptırım altındaki Rus milyarder Alexey Mordashov ile bağlantılı olduğu belirtiliyor. Yatın hafta sonu Dubai'den Umman'ın başkenti Maskat'a geçtiği ve son aylarda boğazı kullanan az sayıdaki özel tekneden biri olduğu ifade edildi.

DÜNYA PETROLÜNÜN KALBİ: HÜRMÜZ BOĞAZI Hürmüz Boğazı, küresel ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik bir su yolu olarak biliniyor. İran ile ABD arasında boğazın yeniden açılması konusunda gerilim sürerken, Tahran bu hafta Rusya ile üst düzey temaslarını yoğunlaştırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan güçlerinin İran limanlarına abluka uygulayacağını açıklamasının ardından İran da bu hayati geçiş noktasındaki deniz trafiğini kısıtlamayı sürdürdü.

NORD NASIL GEÇTİ? Marine Traffic platformundaki verilere göre değeri 500 milyon doların (yaklaşık 370 milyon sterlin) üzerinde olduğu tahmin edilen Nord, cuma gecesi Dubai'den ayrıldı ve pazar sabahı Umman'ın başkenti Maskat'taki Al Mouj Marina'ya ulaştı. Bölgede deniz trafiği savaş öncesine kıyasla ciddi şekilde azalırken, Rus bayraklı Nord'un boğazı sorunsuz şekilde geçmesi dikkat çekti. Özellikle özel teknelerin çatışmaların başlamasından bu yana bu rotadan büyük ölçüde kaçındığı belirtiliyor.

PETROL FİYATLARI SERT YÜKSELDİ Bölgedeki kriz küresel enerji piyasalarını da sert şekilde etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı pazartesi günü 109 dolara (yaklaşık 80 sterlin) kadar yükseldi. Bu artışta Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat risklerinin belirleyici olduğu ifade ediliyor.