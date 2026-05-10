Putin’den Zelenskiy’e şartlı görüşme mesajı: “Müzakere değil, nihai imza”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü sonrası Kremlin’de yaptığı açıklamada, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile ancak “nihai barış anlaşmasını imzalamak” için görüşebileceğini söyledi. Moskova’ya yönelik İHA tehdidi ve Kiev’e olası füze saldırıları üzerinden tansiyon yükselirken Putin, “Biz bu oyunu oynamıyoruz” diyerek sert mesaj verdi.

Rusya-Ukrayna hattında savaşın gölgesinde diplomasi trafiği sürerken Kremlin'den gelen açıklamalar dünya gündemine bomba gibi düştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hem Kiev yönetimine hem de Batılı müttefiklere peş peşe sert mesajlar gönderdi. Moskova'ya yönelik tehditleri "provokasyon" olarak değerlendiren Putin, Zelenskiy ile yapılacak olası bir görüşmenin yalnızca "nihai anlaşma" için gerçekleşebileceğini vurguladı. Kremlin'in açıklamaları, savaşta yeni ve daha sert bir dönemin kapısının aralandığı yorumlarına neden oldu.

"BU BİR KOMEDİ ŞOVU DEĞİL"

Putin, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına yönelik Ukrayna'dan gelen İHA tehdidine sert tepki gösterdi. Rus lider, "9 Mayıs, klavyeli enstrümanların çalındığı bir komedi şovu değil. Bizim için kutsal bir gün" dedi. Kremlin Sarayı'nda konuşan Putin, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda verdiği kayıpları hatırlatarak, "Burada şaka yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Moskova'ya yönelik olası saldırılar nedeniyle Rusya Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev'e büyük füze saldırıları düzenleme ihtimalini değerlendirdiğini açıklayan Putin, Çin, Hindistan ve ABD dahil birçok ülkeyle temas kurduklarını da duyurdu. Kremlin'in bu çıkışı, savaşın diplomasi masasında değil sahada daha da sertleşebileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

"ZELENSKİY İLE MASAYA DEĞİL, İMZAYA OTURURUZ"

Putin'in en dikkat çeken açıklaması ise Zelenskiy ile olası görüşmeye ilişkin oldu. Rus lider, "Bu görüşmede bir şeyler imzalanmalı ve nihai bir nokta konulmalı. Müzakere yapılmamalı" diyerek Kiev yönetimine açık rest çekti.

Putin, Zelenskiy ile Moskova'da ya da üçüncü bir ülkede görüşebileceğini belirtirken, görüşmenin ancak uzun vadeli bir barış anlaşmasının son aşamasında mümkün olacağını ifade etti. Kremlin'in bu çıkışı, "önce şartlar kabul edilsin, sonra liderler masaya gelsin" mesajı olarak değerlendirildi.

ESİR TAKASI GERİLİMİ

Rus lider, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ateşkes ve esir takası planına destek verdiklerini de açıkladı. Putin, "5 Mayıs'ta Ukrayna tarafına 500 askerin yer aldığı değişim listesi sunduk ancak Kiev doğrudan takasa hazır olmadığını bildirdi" dedi.

Kiev yönetiminin süreci ağırdan aldığını ima eden Putin, "Ateşkesi iki gün boyunca önerdik ve hiçbir tepki olmadı. Sonra birdenbire bununla ilgili bazı oyunlar başladı. Biz bu oyunu oynamıyoruz" sözleriyle Ukrayna tarafını hedef aldı. Kremlin'in sert tonu, savaşta diplomatik zeminin giderek daha kırılgan hale geldiğini bir kez daha ortaya koydu.