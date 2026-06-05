BMGK Ukrayna için acil toplanıyor
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Rusya’nın yoğun hava saldırılarının ardından Ukrayna’nın çağrısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 8 Haziran’da olağanüstü toplanacak. Kiev yönetimi, Moskova’ya yönelik baskının artırılması çağrısı yaptı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırıları sonrası diplomasi trafiği hız kazandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun hafta başında Ukrayna'ya düzenlediği yoğun hava saldırısı nedeniyle BMGK'nin acilen toplanmasını talep ettiklerini belirtti.
BMGK'nin 8 Haziran'da toplanacağını aktaran Sybiha, Rusya'nın barış yerine gerilimi tırmandırmayı seçtiğini ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde Moskova'ya önemli bir teklifte bulunduğunu kaydeden Sybiha, savaşın bitirilmesi için Rusya'ya yönelik baskının sürdürülmesi gerektiğini savundu.