ABD’den İran Milli Takımı’na vize krizi

ABD'nin, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacak İran Milli Futbol Takımı’nın bazı teknik ve idari üyelerine henüz vize vermediği açıklandı. Bazı uluslararası basın kuruluşları ise İran Milli Futbol Takımı’nın ABD vizesi aldığını duyurmuştu.