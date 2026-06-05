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ABD’den İran Milli Takımı’na vize krizi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD’den İran Milli Takımı’na vize krizi

ABD'nin, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacak İran Milli Futbol Takımı’nın bazı teknik ve idari üyelerine henüz vize vermediği açıklandı. Bazı uluslararası basın kuruluşları ise İran Milli Futbol Takımı’nın ABD vizesi aldığını duyurmuştu.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre ABD, İran Milli Futbol Takımı'nın bazı teknik ve idari üyelerine şu ana kadar vize vermedi.

İran Milli Futbol Takımı, vize için ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine başvuruda bulunmuştu.

Bazı uluslararası basın kuruluşları ise İran Milli Futbol Takımı'nın ABD vizesi aldığını duyurmuştu.

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