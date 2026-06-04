Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi
Muhammed Ali'nin vefatının üzerinden 10 yıl geçti. 12 yaşında başladığı boks yolculuğunda olimpiyat şampiyonluğundan dünya ağır sıklet tahtına uzanan efsane sporcu, Müslüman kimliği, Vietnam Savaşı'na karşı duruşu ve ırkçılıkla mücadelesiyle yalnızca ringlerin değil, tarihin de unutulmaz isimleri arasına girdi.
Irkçılığın ve ayrımcılığın gölgesindeki bir dünyada, sadece yumruklarıyla değil, sarsılmaz imanı ve dik duruşuyla da milyonların kalbinde taht kuran Muhammed Ali, vefatının yıl dönümünde rahmetle anılıyor.
Ringlerden beyaz perdeye, siyasetten insan hakları mücadelesine kadar her alanda iz bırakan efsane isim, boks tarihinin ötesine geçerek mazlumların gür sesi oldu.
BOKSLA TANIŞMA VE İLK BAŞARILAR
17 Ocak 1942'de Kentucky'de dünyaya gelen Cassius Marcellus Clay Jr., boks dünyasına tesadüf eseri ancak büyük bir hırsla adım attı. Henüz 12 yaşındayken bisikletinin çalınması üzerine karakola giden genç Ali, orada öfkesini kontrol etmesi için kendisine boks yapması tavsiye edilince ringlerin kapısını araladı.
Kısa sürede yeteneğini kanıtlayan Ali, amatör kariyerinde çıktığı 167 maçın 161'ini kazanarak bir rekora imza attı. Henüz 18 yaşındayken 1960 Roma Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken genç sporcu hakkında boks otoriteleri, "O, tüm zamanların en iyi ağır sıklet boks şampiyonu olmaya aday" değerlendirmelerini yaptı.
DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNDAN İSLAM'A UZANAN YOL
Profesyonel kariyerine hızlı bir giriş yapan Ali, 22 yaşında dönemin yenilmez şampiyonu Sonny Liston'ı devirerek en genç ağır sıklet boks şampiyonu unvanını kazandı. Maç öncesinde kendinden emin tavırlarıyla dikkat çeken Ali, "Ben ringe adım atmış en büyük dövüşçüyüm. Bu, tüm boks tarihinin en büyük sürprizi olacak" sözleriyle zaferini müjdeledi.
Bu tarihi zaferin hemen ardından Müslüman olduğunu ve adını Muhammed Ali olarak değiştirdiğini duyuran efsane boksör, hidayet süreciyle ilgili olarak, "Bana bodyguardınız var mı diye soruyorlar. Benim tek bir korumam var. O'nun gözleri yoktur ama görür, kulakları yoktur ama duyar. Bir şeyi yaratmak istediğinde sadece 'ol' der. O benim de sizin de koruyucunuz olan Allah'tır" ifadelerini kullandı.