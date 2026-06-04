Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi

Irkçılığın ve ayrımcılığın gölgesindeki bir dünyada, sadece yumruklarıyla değil, sarsılmaz imanı ve dik duruşuyla da milyonların kalbinde taht kuran Muhammed Ali, vefatının yıl dönümünde rahmetle anılıyor.

Ringlerden beyaz perdeye, siyasetten insan hakları mücadelesine kadar her alanda iz bırakan efsane isim, boks tarihinin ötesine geçerek mazlumların gür sesi oldu.