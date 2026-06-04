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Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi

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ahaber.com.tr - Özel Haber

Muhammed Ali'nin vefatının üzerinden 10 yıl geçti. 12 yaşında başladığı boks yolculuğunda olimpiyat şampiyonluğundan dünya ağır sıklet tahtına uzanan efsane sporcu, Müslüman kimliği, Vietnam Savaşı'na karşı duruşu ve ırkçılıkla mücadelesiyle yalnızca ringlerin değil, tarihin de unutulmaz isimleri arasına girdi.

Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi 1

Irkçılığın ve ayrımcılığın gölgesindeki bir dünyada, sadece yumruklarıyla değil, sarsılmaz imanı ve dik duruşuyla da milyonların kalbinde taht kuran Muhammed Ali, vefatının yıl dönümünde rahmetle anılıyor.

MUHAMMED ALİ 10 YIL ÖNCE ARAMIZDAN AYRILDI

Ringlerden beyaz perdeye, siyasetten insan hakları mücadelesine kadar her alanda iz bırakan efsane isim, boks tarihinin ötesine geçerek mazlumların gür sesi oldu.

Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi 2

BOKSLA TANIŞMA VE İLK BAŞARILAR

17 Ocak 1942'de Kentucky'de dünyaya gelen Cassius Marcellus Clay Jr., boks dünyasına tesadüf eseri ancak büyük bir hırsla adım attı. Henüz 12 yaşındayken bisikletinin çalınması üzerine karakola giden genç Ali, orada öfkesini kontrol etmesi için kendisine boks yapması tavsiye edilince ringlerin kapısını araladı.

Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi 3

Kısa sürede yeteneğini kanıtlayan Ali, amatör kariyerinde çıktığı 167 maçın 161'ini kazanarak bir rekora imza attı. Henüz 18 yaşındayken 1960 Roma Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken genç sporcu hakkında boks otoriteleri, "O, tüm zamanların en iyi ağır sıklet boks şampiyonu olmaya aday" değerlendirmelerini yaptı.

Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi 4

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNDAN İSLAM'A UZANAN YOL

Profesyonel kariyerine hızlı bir giriş yapan Ali, 22 yaşında dönemin yenilmez şampiyonu Sonny Liston'ı devirerek en genç ağır sıklet boks şampiyonu unvanını kazandı. Maç öncesinde kendinden emin tavırlarıyla dikkat çeken Ali, "Ben ringe adım atmış en büyük dövüşçüyüm. Bu, tüm boks tarihinin en büyük sürprizi olacak" sözleriyle zaferini müjdeledi.

Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi 5

Bu tarihi zaferin hemen ardından Müslüman olduğunu ve adını Muhammed Ali olarak değiştirdiğini duyuran efsane boksör, hidayet süreciyle ilgili olarak, "Bana bodyguardınız var mı diye soruyorlar. Benim tek bir korumam var. O'nun gözleri yoktur ama görür, kulakları yoktur ama duyar. Bir şeyi yaratmak istediğinde sadece 'ol' der. O benim de sizin de koruyucunuz olan Allah'tır" ifadelerini kullandı.

Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi 6

VİETNAM SAVAŞI VE DİK DURUŞUN BEDELİ

Amerika'da ırkçılığın zirve yaptığı yıllarda Müslüman bir siyahi olarak varlık gösteren Muhammed Ali, 1967 yılında Vietnam Savaşı'na gitmeyi reddederek tarihi bir duruş sergiledi. Savaş karşıtı tutumu nedeniyle ağır bedeller ödeyen Ali, "Vietnamlılarla bir problemim yok. Onlar beni hiç aşağılamadılar, bana hiç zenci demediler" diyerek orduya katılmayacağını kesin bir dille belirtti.

Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi 7

Bu kararı sonrası şampiyonluk unvanı ve lisansı elinden alınan, 5 yıl hapis cezasına çarptırılan efsane boksör, "Dini inançlarımı yaşamanın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım ama haksız bir savaşın parçası olmayacağım" sözleriyle geri adım atmayacağını tüm dünyaya ilan etti.

Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi 8

MAZLUMLARIN YUMRUĞU

Üç buçuk yıl ringlerden uzak kalmasına ve ciddi maddi sıkıntılar yaşamasına rağmen davasından dönmeyen Muhammed Ali, 1971'de hukuk mücadelesini kazanarak ringlere muhteşem bir dönüş yaptı.

Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi 9

Emekli olduğunda boks tarihinin en büyük efsanesi olarak anılan Ali, 1984 yılında Parkinson hastalığına yakalandı. Hastalığıyla uzun yıllar mücadele eden efsane isim, 3 Haziran 2016'da Arizona'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi 10

EBEDİYETE YOLCULUK

Muhammed Ali'nin cenaze törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, efsane boksörün dünya mazlumları için taşıdığı değeri vurgularken, Ali'nin hayatı boyunca sürdürdüğü mücadele "Ben şampiyon olacağım dediğimde bunu sadece kendim için değil, Amerika'da beton zeminlerde uyuyan kardeşlerimin sesini duyurmak için söyledim" ifadeleriyle hafızalara kazındı.

Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi 11

Muhammed Ali'nin efsaneye dönüşen hayatından kareler

Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi 12

Muhammed Ali'nin efsaneye dönüşen hayatından kareler

Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi 13

Muhammed Ali'nin efsaneye dönüşen hayatından kareler

Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi 14

Muhammed Ali'nin efsaneye dönüşen hayatından kareler

Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi 15

Muhammed Ali'nin efsaneye dönüşen hayatından kareler

Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi 16

Muhammed Ali'nin efsaneye dönüşen hayatından kareler

Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi 17

Muhammed Ali'nin efsaneye dönüşen hayatından kareler

Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi 18

Muhammed Ali'nin efsaneye dönüşen hayatından kareler

Muhammed Ali'nin ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: İşte tüm zamanların en büyük boksörünün hayat hikayesi 19

Muhammed Ali'nin efsaneye dönüşen hayatından kareler

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