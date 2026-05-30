Gazze'de değişmeyen takvim: Her gün acı her gün kayıp
Bayram günlerinde bile kayıplarına ağlayan Gazze'de insanlık dramı büyüyor. UNICEF, Filistin halkının yıkıntılar, moloz yığınları ve biriken atıklar arasında yaşam mücadelesi verdiğini belirterek acı tabloyu gözler önüne serdi.
Siyonist İsrail ne ateşkes ne de bayram dinliyor. Gazze'deki soykırım ve işgaline devam ediyor. Her gün yeni şehitler veren Gazze'de on binlerce Filistinli acı bir döngünün içinde hapsolmuş durumda. İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) dün de birçok bölgede polis noktası, gıda deposu, boş arazi ve sivillerin toplandığı alanları hedef aldı.
En az 7 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İletişim Uzmanı Salim Oweis, "Gazze'de çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanamaması, onları sonsuz bir acı döngüsüne hapsediyor" ifadeleriyle bölgede yaşanan drama dikkat çekti. Gazze'nin dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden biri olduğunu vurugulayan Oweis, insanların Gazze'nin yaklaşık yüzde 40'lık bölümüne sıkıştırılmış, yıkık binalar, molozlar ve biriken katı atıklar arasında barındığını söyledi.
SAĞLIK KRİZİ DERİNLEŞİYOR
Oweis, "Gazze genelindeki ailelerin yeterli temiz suyu yok. Aileler ellerindeki az miktardaki suyla içmek, yıkanmak ve yemek pişirmek arasında seçim yapmak zorunda kalıyor" diye konuştu.