İşgal ordusundan Gazze'de katliam! Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusu insansız hava aracı (İHA) ile Gazze kentindeki limana kanlı bir saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı.

BALIKÇI LİMANINDALİ FİLİSTİNLİLERİ VURDULAR

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail İHA'ları, Gazze kenti sahilindeki balıkçı limanında bir arada bulunan bir grup sivil Filistinliyi hedef aldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, aralarında durumu ağır çocukların da olduğu 18 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.