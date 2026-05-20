
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Şi ve Putin bir arada: Rusya-Çin zirvesi başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD-İran savaşı gölgesinde Çin’e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Pekin’de bir araya geldi. Putin, Orta Doğu’daki kriz ortamına da değinerek Rusya’nın güvenilir enerji tedarikçisi olmaya devam ettiğini ifade etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Çin'in başkentinden aktardı.

Putin, Çin'in başkenti Pekin'de Büyük Halk Salonu önünde düzenlenen resmi törenle karşılandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus lideri törende bizzat karşıladı. İki lider daha sonra kritik görüşme için masaya oturdu.

RUS LİDER PUTİN ÇİN'DE: GÖRÜŞME BAŞLADI

GÜNDEMDE ABD-İRAN SAVAŞI VE UKRAYNA VAR

Görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret, ABD ile İran arasındaki savaş, enerji iş birliği ve Ukrayna'daki savaşın öne çıkan başlıklar arasında yer almasının beklendiği belirtildi.

Putin'e ziyaret sırasında 5 başbakan yardımcısı, 8 bakan ve çok sayıda iş insanının da eşlik ettiği bildirildi.

ORTAK BİLDİRİ İMZALANACAK

Putin ve Şi'nin görüşmelerin ardından ortak bildiri ve çeşitli anlaşmalara imza atmasının beklendiği ifade edildi.

Rus liderin ayrıca Çin Başbakanı Li Çiang ile bir araya gelerek ticaret ve ekonomik iş birliğini ele alacağı aktarıldı.

Şİ'DEN PUTİN'E "STRATEJİK GÜVEN" MESAJI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Pekin'de gerçekleştirdiği görüşmede iki ülkenin birbirlerinin kalkınma ve yeniden güçlenme süreçlerine destek olması gerektiğini söyledi.

Şi, Çin ve Rusya ilişkilerinin mevcut seviyeye ulaşmasının temel nedeninin "karşılıklı siyasi güvenin ve stratejik iş birliğinin derinleştirilmesi" olduğunu ifade etti.

Çin devlet medyasına göre Şi Cinping, "Çin ile Rusya ilişkilerinin bu seviyeye ulaşmasının nedeni, siyasi karşılıklı güveni ve stratejik iş birliğini derinleştirebilmiş olmamızdır" dedi.

"DAHA ADİL BİR KÜRESEL YÖNETİM SİSTEMİ" VURGUSU

Şi Cinping ayrıca Çin ve Rusya'nın daha adil ve makul bir küresel yönetim sisteminin inşasını teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Çin lideri, iki ülkenin küresel düzende daha güçlü koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Şi Cinping, Pekin'de Putin ile görüşmesinde Çin ve Rusya'nın "daha adil ve eşitlikçi" bir küresel yönetim sistemi kurulmasına yardımcı olması gerektiğini söyledi.

"DÜNYA ORMAN KANUNUNA DÖNME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"

Şi Cinping görüşmede dikkat çeken bir küresel uyarıda da bulundu.

Çin devlet medyasına göre Şi, "Dünya, orman kanununa geri dönme tehlikesiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, küresel sistemde artan çatışmalar ve güç mücadelelerine yönelik mesaj olarak değerlendirildi.

PUTİN: "RUSYA-ÇİN İLİŞKİLERİ TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ SEVİYEDE"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise görüşmede Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin "eşi benzeri görülmemiş" bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Putin, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlü şekilde ilerlediğini belirterek, "Ekonomik ilişkilerimiz iyi bir dinamizm gösteriyor" dedi.

"RUSYA KRİZ DÖNEMİNDE GÜVENİLİR ENERJİ TEDARİKÇİSİ"

Putin, Orta Doğu'daki kriz ortamına da değinerek Rusya'nın güvenilir enerji tedarikçisi olmaya devam ettiğini ifade etti.

Rus lider, "Orta Doğu krizine rağmen Rusya güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak kalmayı sürdürüyor" mesajını verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD-İran savaşı sürerken Orta Doğu'daki durumun "kritik bir dönemeçte" olduğunu söyledi ve tüm çatışmaların "derhal sona erdirilmesi" çağrısında bulundu.

"RUSYA VE ÇİN KÜRESEL İSTİKRARA KATKI SAĞLIYOR"

Putin ayrıca Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin küresel istikrara katkı sağladığını söyledi.

Rus liderin açıklamaları, Moskova ile Pekin'in Batı karşısında stratejik ortaklığını daha da güçlendirdiği şeklinde yorumlandı.

DOSTLUK VE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI UZATILACAK

Çin devlet televizyonu CCTV'nin aktardığına göre Çin ile Rusya arasındaki dostluk ve iş birliği anlaşmasının uzatılması kararlaştırıldı.

İki ülkenin ayrıca "sırt sırta stratejik koordinasyonu" kararlı şekilde sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

PUTİN'DEN Şİ'YE RUSYA DAVETİ

Vladimir Putin görüşme sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i gelecek yıl Rusya'ya davet etti.

Pekin'deki görüşmelerin ardından iki liderin ortak açıklamalar yapması ve yeni anlaşmalara imza atması bekleniyor.

ZİYARETİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Putin'in Çin ziyareti, iki ülke arasındaki "İyi Komşuluk ve Dostane İş Birliği Anlaşması"nın 25'inci yılına denk geldi.

Çin-Rusya dostluk anlaşması, 2001 yılında dönemin Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin ile Vladimir Putin tarafından imzalanmıştı.

EĞİTİM YILLARI PROGRAMINA KATILACAKLAR

Putin ve Şi'nin ayrıca "Rusya-Çin Eğitim Yılları 2026-2027" programının açılış törenine katılması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, planlanan görüşme ve etkinliklerin ardından ülkesine döneceği bildirildi.

PUTİN'İN 25'İNCİ ÇİN ZİYARETİ

Bu ziyaret, Vladimir Putin'in Çin'e gerçekleştirdiği 25'inci resmi ziyaret olarak kayıtlara geçti.

TİCARET HACMİ 240 MİLYAR DOLARI AŞTI

Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin 2023 yılında 240 milyar doların üzerine çıktığı belirtildi.

Bu rakamın, Ukrayna savaşı öncesindeki seviyenin iki katından fazla olduğu ifade edildi.

2024-2025 tahminlerine göre Çin'in, Rusya'nın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini satın aldığı kaydedildi.

