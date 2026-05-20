Şi ve Putin bir arada: Rusya-Çin zirvesi başladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD-İran savaşı gölgesinde Çin’e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Pekin’de bir araya geldi. Putin, Orta Doğu’daki kriz ortamına da değinerek Rusya’nın güvenilir enerji tedarikçisi olmaya devam ettiğini ifade etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Çin'in başkentinden aktardı.
Putin, Çin'in başkenti Pekin'de Büyük Halk Salonu önünde düzenlenen resmi törenle karşılandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus lideri törende bizzat karşıladı. İki lider daha sonra kritik görüşme için masaya oturdu.
GÜNDEMDE ABD-İRAN SAVAŞI VE UKRAYNA VAR
Görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret, ABD ile İran arasındaki savaş, enerji iş birliği ve Ukrayna'daki savaşın öne çıkan başlıklar arasında yer almasının beklendiği belirtildi.
Putin'e ziyaret sırasında 5 başbakan yardımcısı, 8 bakan ve çok sayıda iş insanının da eşlik ettiği bildirildi.
ORTAK BİLDİRİ İMZALANACAK
Putin ve Şi'nin görüşmelerin ardından ortak bildiri ve çeşitli anlaşmalara imza atmasının beklendiği ifade edildi.
Rus liderin ayrıca Çin Başbakanı Li Çiang ile bir araya gelerek ticaret ve ekonomik iş birliğini ele alacağı aktarıldı.
Şİ'DEN PUTİN'E "STRATEJİK GÜVEN" MESAJI
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Pekin'de gerçekleştirdiği görüşmede iki ülkenin birbirlerinin kalkınma ve yeniden güçlenme süreçlerine destek olması gerektiğini söyledi.
Çin devlet medyasına göre Şi Cinping, "Çin ile Rusya ilişkilerinin bu seviyeye ulaşmasının nedeni, siyasi karşılıklı güveni ve stratejik iş birliğini derinleştirebilmiş olmamızdır" dedi.
"DAHA ADİL BİR KÜRESEL YÖNETİM SİSTEMİ" VURGUSU
Şi Cinping, Pekin'de Putin ile görüşmesinde Çin ve Rusya'nın "daha adil ve eşitlikçi" bir küresel yönetim sistemi kurulmasına yardımcı olması gerektiğini söyledi.
"DÜNYA ORMAN KANUNUNA DÖNME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"
Şi Cinping görüşmede dikkat çeken bir küresel uyarıda da bulundu.
Çin devlet medyasına göre Şi, "Dünya, orman kanununa geri dönme tehlikesiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.
Bu açıklama, küresel sistemde artan çatışmalar ve güç mücadelelerine yönelik mesaj olarak değerlendirildi.