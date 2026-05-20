Şi ve Putin bir arada: Rusya-Çin zirvesi başladı

Görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret, ABD ile İran arasındaki savaş, enerji iş birliği ve Ukrayna'daki savaşın öne çıkan başlıklar arasında yer almasının beklendiği belirtildi.

GÜNDEMDE ABD-İRAN SAVAŞI VE UKRAYNA VAR

Putin, Çin'in başkenti Pekin'de Büyük Halk Salonu önünde düzenlenen resmi törenle karşılandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus lideri törende bizzat karşıladı. İki lider daha sonra kritik görüşme için masaya oturdu.

Putin ve Şi'nin görüşmelerin ardından ortak bildiri ve çeşitli anlaşmalara imza atmasının beklendiği ifade edildi.

Putin'e ziyaret sırasında 5 başbakan yardımcısı, 8 bakan ve çok sayıda iş insanının da eşlik ettiği bildirildi.

Rus liderin ayrıca Çin Başbakanı Li Çiang ile bir araya gelerek ticaret ve ekonomik iş birliğini ele alacağı aktarıldı.

Şİ'DEN PUTİN'E "STRATEJİK GÜVEN" MESAJI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Pekin'de gerçekleştirdiği görüşmede iki ülkenin birbirlerinin kalkınma ve yeniden güçlenme süreçlerine destek olması gerektiğini söyledi.

Şi, Çin ve Rusya ilişkilerinin mevcut seviyeye ulaşmasının temel nedeninin "karşılıklı siyasi güvenin ve stratejik iş birliğinin derinleştirilmesi" olduğunu ifade etti.

Çin devlet medyasına göre Şi Cinping, "Çin ile Rusya ilişkilerinin bu seviyeye ulaşmasının nedeni, siyasi karşılıklı güveni ve stratejik iş birliğini derinleştirebilmiş olmamızdır" dedi.

"DAHA ADİL BİR KÜRESEL YÖNETİM SİSTEMİ" VURGUSU

Şi Cinping ayrıca Çin ve Rusya'nın daha adil ve makul bir küresel yönetim sisteminin inşasını teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Şi Cinping, Pekin'de Putin ile görüşmesinde Çin ve Rusya'nın "daha adil ve eşitlikçi" bir küresel yönetim sistemi kurulmasına yardımcı olması gerektiğini söyledi.

"DÜNYA ORMAN KANUNUNA DÖNME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"

Şi Cinping görüşmede dikkat çeken bir küresel uyarıda da bulundu.

Çin devlet medyasına göre Şi, "Dünya, orman kanununa geri dönme tehlikesiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, küresel sistemde artan çatışmalar ve güç mücadelelerine yönelik mesaj olarak değerlendirildi.