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İsrail basını mercek altına aldı: Türkiye'nin denizlerdeki yükselişi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail merkezli Epoch dergisinde yayımlanan bir analizde, Türkiye'nin son yıllarda insansız su altı ve su üstü sistemlerine yaptığı yatırımların Ankara'yı bölgesel deniz gücü dengelerinde yeni bir konuma taşıdığı değerlendirildi.

İsrail basını mercek altına aldı: Türkiye'nin denizlerdeki yükselişi 1

Analizde, Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil platformların yalnızca savunma kapasitesini artırmakla kalmadığı, aynı zamanda bölgesel güvenlik denkleminde etkisini güçlendiren stratejik bir dönüşümün parçası olduğu vurgulandı.

İsrail basını mercek altına aldı: Türkiye'nin denizlerdeki yükselişi 2

Orta Doğu analisti Doron Peskin imzasını taşıyan analizde, Türkiye'nin bu alandaki adımları "sessiz ama kararlı" olarak nitelendirilirken, Ankara'nın denizlerdeki caydırıcılık kapasitesini hızla artırdığı ifade edildi.

İsrail basını mercek altına aldı: Türkiye'nin denizlerdeki yükselişi 3

TÜRKİYE'NİN İLK KAMİKAZE OTONOM SU ALTI ARACI DİKKAT ÇEKTİ

Epoch'a göre Türkiye'nin deniz harp teknolojilerindeki son hamleleri, Mayıs 2026'da İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma Fuarı'nda sergilendi. Analizde, ASELSAN tarafından geliştirilen sistemlerin fuarın en dikkat çekici projeleri arasında yer aldığı belirtildi.

ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol'un fuardaki açıklamalarına yer verilen analizde, Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ'ın, "son derece maliyet etkin, caydırıcı sistem olarak bahriyemizin, dost ve müttefiklerimizin envanterine girmek üzere" geliştirildiği aktarıldı.

İsrail basını mercek altına aldı: Türkiye'nin denizlerdeki yükselişi 4

Habere göre KILIÇ Otonom Kamikaze Su Altı Aracı, su altı harp sahasında doğrudan hedef imhası amacıyla tasarlanmış tek kullanımlık ve düşük görünürlüklü bir sistem olarak öne çıkıyor. Çok hafif sınıfta yer alan KILIÇ 10'un kompakt ve hidrodinamik yapısı sayesinde düşük tespit edilebilirlik sunduğu, kablo güdümlü kontrol sistemiyle hassas angajman ve sürü operasyon kabiliyetine sahip olduğu ifade edildi.

İsrail basını mercek altına aldı: Türkiye'nin denizlerdeki yükselişi 5

TUFAN GELİYOR: AĞIR TORPİDO GÜCÜNDE VURUCU KAPASİTE

Analizde Türkiye'nin geliştirdiği bir diğer sistem olan TUFAN kamikaze su üstü aracına da geniş yer verildi.

İsrail merkezli Epoch'a göre TUFAN, ağır torpido seviyesinde harp başlığı taşıyabilen, otonom görev yapabilen ve uydu üzerinden kontrol edilebilen bir platform olarak geliştiriliyor. Sistemin 2027 yılında Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girmesinin planlandığı kaydedildi.

İsrail basını mercek altına aldı: Türkiye'nin denizlerdeki yükselişi 6

REİS SINIFI DENİZALTILAR VE MİLDEN PROJESİ ÖNE ÇIKTI

İsrail merkezli Epoch'un analizinde Türkiye'nin denizaltı modernizasyon programı da ayrıntılı şekilde ele alındı.

Analize göre hava bağımsız tahrik sistemiyle donatılan ve uzun süre su altında görev yapabilen REİS sınıfı denizaltıların ilk gemisi TCG Piri Reis, 2024 yılında envantere girdi. Bu sınıfın Türkiye'nin su altı harekât kapasitesini önemli ölçüde artırdığı değerlendirmesi yapıldı.

İsrail basını mercek altına aldı: Türkiye'nin denizlerdeki yükselişi 7

Türkiye'nin uzun vadeli hedefinin ise tamamen yerli tasarım ve üretime dayanan MİLDEN projesi olduğu vurgulandı. Analize göre Aralık 2025 itibarıyla inşa aşamasına geçen proje, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma stratejisinin en kritik adımlarından biri olarak görülüyor.

İsrail basını mercek altına aldı: Türkiye'nin denizlerdeki yükselişi 8

TÜRKİYE'NİN DENİZ STRATEJİSİ YENİ BİR AŞAMAYA GEÇTİ

İsrail merkezli Epoch'ta yayımlanan analizde, Türkiye'nin deniz stratejisinin artık yalnızca savunma odaklı bir yaklaşım olmadığı ifade edildi.

Analizde, Mavi Vatan doktrini doğrultusunda su altı alanını stratejik bir merkez haline getiren Türkiye'nin, geliştirdiği yeni nesil sistemlerle bölgesel güç dengelerini etkileyebilecek kapasiteye ulaştığı belirtildi.

Türkiye'nin denizlerdeki varlığını güçlendiren bu projelerin, Ankara'nın hareket alanını genişlettiği ve bölgesel deniz güvenliği denkleminde daha etkin bir rol üstlenmesini sağlayabileceği değerlendirmesine yer verildi.

İsrail basını mercek altına aldı: Türkiye'nin denizlerdeki yükselişi 9

BÖLGESEL DENGELERİ ETKİLEYEBİLECEK KAPASİTE

İsrail merkezli Epoch'a göre Ankara'nın geliştirdiği bu platformların ilerleyen dönemde dost ve müttefik ülkelere ihracatının da gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Analizde, Türkiye'nin insansız deniz sistemleri ve yeni nesil denizaltı projeleriyle oluşturduğu kapasitenin bölgesel güvenlik mimarisi açısından dikkatle takip edildiği belirtilirken, Ankara'nın deniz gücü alanındaki yükselişinin önümüzdeki yıllarda daha da belirgin hale gelebileceği vurgulandı.

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