İsrail basını mercek altına aldı: Türkiye'nin denizlerdeki yükselişi

İsrail merkezli Epoch dergisinde yayımlanan bir analizde, Türkiye'nin son yıllarda insansız su altı ve su üstü sistemlerine yaptığı yatırımların Ankara'yı bölgesel deniz gücü dengelerinde yeni bir konuma taşıdığı değerlendirildi.

Analizde, Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil platformların yalnızca savunma kapasitesini artırmakla kalmadığı, aynı zamanda bölgesel güvenlik denkleminde etkisini güçlendiren stratejik bir dönüşümün parçası olduğu vurgulandı.

Orta Doğu analisti Doron Peskin imzasını taşıyan analizde, Türkiye'nin bu alandaki adımları "sessiz ama kararlı" olarak nitelendirilirken, Ankara'nın denizlerdeki caydırıcılık kapasitesini hızla artırdığı ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN İLK KAMİKAZE OTONOM SU ALTI ARACI DİKKAT ÇEKTİ Epoch'a göre Türkiye'nin deniz harp teknolojilerindeki son hamleleri, Mayıs 2026'da İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma Fuarı'nda sergilendi. Analizde, ASELSAN tarafından geliştirilen sistemlerin fuarın en dikkat çekici projeleri arasında yer aldığı belirtildi. ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol'un fuardaki açıklamalarına yer verilen analizde, Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ'ın, "son derece maliyet etkin, caydırıcı sistem olarak bahriyemizin, dost ve müttefiklerimizin envanterine girmek üzere" geliştirildiği aktarıldı.

Habere göre KILIÇ Otonom Kamikaze Su Altı Aracı, su altı harp sahasında doğrudan hedef imhası amacıyla tasarlanmış tek kullanımlık ve düşük görünürlüklü bir sistem olarak öne çıkıyor. Çok hafif sınıfta yer alan KILIÇ 10'un kompakt ve hidrodinamik yapısı sayesinde düşük tespit edilebilirlik sunduğu, kablo güdümlü kontrol sistemiyle hassas angajman ve sürü operasyon kabiliyetine sahip olduğu ifade edildi.