Yetkililer içeride halen kaç kişinin bulunduğunu açıklamazken, bankada kalan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Saatler süren görüşmeler sonucunda önce bir rehinenin, daha sonra da ikinci rehinenin güvenli şekilde serbest bırakıldığı açıklandı. Polis, olay sırasında şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirilmediğini duyurdu.

İlk aşamada yetkililer rehine durumu olduğunu doğrulamaktan kaçınsa da ilerleyen saatlerde bunun aktif bir rehine krizi olduğu netleşti.

Bakersfield Polis Departmanı'na göre olay, salı günü yerel saatle 13.00 sıralarında şehir merkezindeki Chase Bank binasında gelen bomba ihbarı üzerine ortaya çıktı. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, kimliği açıklanmayan bir erkeğin binaya girerek içerideki kişilerle birlikte barikat kurduğunu tespit etti.

Kaliforniya, Bakersfield'daki Chase Bank binasında meydana gelen bomba tehdidi ihbarı üzerine yetkililer olay yerinde (ABD basını)

ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDE BOMBA OLDUĞU İDDİASI

Yerel medya kuruluşlarının aktardığı bilgilere göre şüpheli, üzerinde bomba bulunduğunu öne sürdü. Bazı haberlerde ise bombanın vücuduna bağlanmış olabileceği ve hatta bir rehineye düzenek bağlandığı yönünde iddialar yer aldı. Ancak polis şu aşamada binada gerçekten bir patlayıcı olup olmadığını doğrulamadı.

Bakersfield Polis Sözcüsü Eric Celedon, kriz müzakere ekiplerinin şüpheliyle telefon üzerinden temas kurduğunu ve olayın barışçıl şekilde sona erdirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

FBI VE İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI DEVREDE

Olayın büyümesi üzerine federal kurumlar da sürece dahil oldu. Polis, soruşturmaya FBI ile ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın destek verdiğini açıkladı. Ayrıca eyalet genelinden özel ekiplerin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

SWAT, BOMBA İMHA VE DRONE EKİPLERİ BÖLGEDE

Bölgeye çok sayıda özel operasyon birimi konuşlandırıldı. SWAT timleri, bomba imha uzmanları, K9 köpek ekipleri, drone operatörleri ve kriz müzakerecileri olay yerinde görev yapıyor. Polis, "Bu olayı güvenli şekilde sonlandırmak için elimizdeki tüm kaynaklar sahada" açıklamasını yaptı.

BELEDİYE BİNASI VE ÇEVREDEKİ KAMU KURUMLARI KAPATILDI

Olayın yaşandığı bölgenin çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturuldu. Bakersfield Belediye Binası'nın kuzey ve güney binaları, polis karargâhı ve çeşitli kamu kurumları tedbir amaçlı karantinaya alınırken bazı binalar tamamen tahliye edildi. Şehir merkezindeki çok sayıda yol da ulaşıma kapatıldı.

SAATLERDİR SÜREN KRİZ DEVAM EDİYOR

Olayın başlamasının üzerinden 10 saati aşkın süre geçmesine rağmen kriz henüz sona ermedi. Polis ekipleri şüpheliyle müzakereleri sürdürürken, yetkililer halkı şehir merkezinden uzak durmaları konusunda uyardı. Şüphelinin kimliği ve olası motivasyonuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.