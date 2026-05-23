A Haber savaşın sıfır noktasında! Ukrayna ordusunun gizli hazırlıkları görüntülendi

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 5. yılına girerken, çatışmaların şiddeti her geçen gün artıyor. A Haber muhabiri Abdullah Ünver ve kameraman Uğur Koçak, Rusya sınırına sadece 20 kilometre mesafedeki Sumi kentinde Ukraynalı askerlerin gerçekleştirdiği zorlu eğitimleri yerinde görüntüledi. 21. Mekanize Tugayı’nın eğitim alanında süren hazırlıklar, cephe hattındaki amansız mücadelenin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Savaşın en sıcak noktalarından biri olan Sumi kentinde bulunan A Haber muhabiri Abdullah Ünver, "Ukrayna'nın Sumi kentinden iyi yayınlar diliyoruz. Rusya sınırına oldukça yakın bir noktada, 21. Mekanize Tugay'ın eğitim alanındayız. Arkamda Ukrayna askerleri eğitimlerine devam ediyorlar" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Kursk şehriyle komşu olan bu bölgede, her gün yüzlerce insansız hava aracı saldırısı gerçekleşirken, Ukraynalı askerler gerçek mermiler ve el bombalarıyla savaşa hazırlanıyor. Ünver, bölgenin stratejik önemini, "Rusya sınırına 20 kilometre mesafedeyiz. Burası Sumi kenti ve Rusya ile 300 kilometrelik bir sınırı var" sözleriyle aktardı.

MAYIN VE PATLAYICI TUZAKLARINA KARŞI ÖZEL EĞİTİM

Sahada askerlerin en büyük tehditlerinden biri olan el yapımı patlayıcılar ve mayınlara karşı eğitimler de aralıksız sürüyor. Eğitimlerin içeriğine değinen Abdullah Ünver, "Askerler burada sahada en sık karşılaşılan mayın türlerini tanımayı, patlayıcı düzenekleri nasıl tespit edeceklerini ve bu tehditlerden uzak durmaları gerektiğini öğreniyorlar" dedi. Komutanların sahadaki tecrübelerini askerlere aktardığını belirten Ünver, "Müdahale etmek değil, fark etmek ve uzaklaşmak esaslı bir eğitim yapılıyor. Çünkü cephe hattında gelişigüzel bırakılmış çok sayıda patlayıcı ve mayın olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

HAYAT KURTARAN İLK YARDIM MÜDAHALESİ

Çatışma bölgelerinde ilk dakikaların hayati önem taşıdığına dikkat çeken A Haber ekibi, askerlere verilen tıbbi eğitimleri de kayıt altına aldı. Ünver, sahadaki sağlık eğitimleri hakkında, "Burada askerlere kanamayı durdurma, turnike ve diğer ilk yardım eğitimleri veriliyor" bilgisini paylaştı. Yoğun çatışma bölgelerine gitmeden önce her askerin bu prosedürleri eksiksiz bilmesi hedefleniyor.

İKİNCİ HATTAN CEPHEYE SEVKİYAT

Eğitimlerini tamamlayan birliklerin bir sonraki durağı ise doğrudan çatışmaların yaşandığı ön hatlar oluyor. Mevcut durumu özetleyen Abdullah Ünver, "Şu anda ikinci cephe hattındayız. Askerler buradaki eğitimlerini tamamladıktan sonra birinci cephe hattına gönderilecekler" ifadelerini kullandı. Ukrayna-Rusya savaşının 5. yılında tüm şiddetiyle devam ettiğini vurgulayan Ünver, "Biz de A Haber ekibi olarak sıcak noktalardan birindeyiz ve gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz" diyerek sözü stüdyoya bıraktı.