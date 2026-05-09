Trump’tan Rusya-Ukrayna savaşına 72 saatlik fren!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-10-11 Mayıs tarihlerinde üç günlük ateşkes ilan edileceğini açıkladı. Zafer Günü kutlamaları öncesi devreye giren ateşkes kararının tüm saldırıları durduracağı ve tarafların karşılıklı biner savaş esiri takası yapacağı belirtilirken, Trump’ın “Bu savaşın sonunun başlangıcı olabilir” sözleri dünya gündemine damga vurdu.

Rusya-Ukrayna hattında aylardır süren kanlı çatışmalar sürerken gelen bu kritik açıklama, diplomasi trafiğinin perde arkasında yoğun pazarlıkların yürütüldüğünü ortaya koydu. Trump, hem Vladimir Putin hem de Volodymyr Zelenskyy ile temas kurduğunu belirterek dikkat çeken mesajlar verdi.

"ATEŞKESİ BEN İSTEDİM"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üç günlük ateşkes kararının doğrudan kendi girişimiyle gerçekleştiğini savundu. Trump, "Rusya-Ukrayna arasında 9-10-11 Mayıs tarihlerinde 3 günlük bir ateşkes ilan edileceğini duyurmaktan gurur duyuyorum" dedi.

ABD Başkanı, saldırıların tamamen durdurulacağını vurgulayarak, "Bu ateşkes bütün kinetik faaliyetlerin askıya alınmasını kapsayacak" ifadelerini kullandı.

ESİR TAKASI MASADA

Trump açıklamasında dikkat çeken bir başka detayı da duyurdu. Tarafların karşılıklı olarak biner savaş esirini serbest bırakacağını belirten Trump, savaşın seyrini değiştirebilecek bir adımın atıldığını söyledi.

Washington yönetiminin süreci doğrudan yönlendirdiği mesajını veren Trump, "Bu istek doğrudan benim tarafımdan gerçekleştirildi" diyerek diplomatik hamlenin mimarı olduğunu öne sürdü.

"BU, SAVAŞIN SONUNUN BAŞLANGICI OLABİLİR"

Trump, açıklamasında savaşın geldiği noktaya da dikkat çekti. "Umuyorum ki bu çok uzun, ölümcül ve yıkıcı savaşın sonunun başlangıcı olacaktır" diyen Trump, müzakerelerin sürdüğünü ve tarafların kritik bir eşiğe geldiğini savundu.

ABD Başkanı ayrıca, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaş olan bu büyük çatışmanın sonlandırılmasına yönelik görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

MOSKOVA ZAFER GÜNÜ İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Öte yandan Kremlin yönetimi de daha önce 8-9 Mayıs tarihlerinde geçici ateşkes ilan etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zafer Günü kutlamaları nedeniyle silahların geçici olarak susacağı belirtilmişti.

Açıklamada, "Ukrayna tarafının da buna uymasını bekliyoruz" denilmişti. Ancak savaş hattında daha önce ilan edilen ateşkeslerin sık sık ihlal edilmesi, uluslararası kamuoyunda yeni sürece ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.