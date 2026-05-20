CANLI YAYIN

AB'den Ukrayna düğümünü çözmesi için Merkel planı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Financial Times'ın dikkat çeken haberine göre Avrupa Birliği'nde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan temas kurabilecek özel bir temsilci atanması fikri giderek güç kazanıyor. ABD öncülüğündeki Ukrayna görüşmelerinin tıkanması sonrası Avrupa başkentlerinde yeni diplomatik arayışlar hızlanırken, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin isimleri ön plana çıktı.

AB'den Ukrayna düğümünü çözmesi için Merkel planı 1

Financial Times'ın haberine göre Avrupa Birliği ülkeleri, Ukrayna savaşı konusunda Rusya ile yeniden resmi temas kanalları açılması ihtimalini masaya yatırdı.

Haberde, AB dışişleri bakanlarının gelecek hafta Kıbrıs'ta yapılacak toplantıda olası adayları değerlendireceği belirtildi.

AB'den Ukrayna düğümünü çözmesi için Merkel planı 2

Kulislerde öne çıkan isimlerin:

Angela Merkel,
Mario Draghi,
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb,
eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö olduğu ifade edildi.

AB'den Ukrayna düğümünü çözmesi için Merkel planı 3

"ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ GÖRÜŞMELER İŞE YARAMIYOR"

Financial Times'a konuşan kaynaklara göre Avrupa'da, ABD öncülüğünde yürütülen Ukrayna görüşmelerinin sonuç vermediği yönünde güçlü bir kanaat oluşmuş durumda.

Haberde yer alan dikkat çekici ifadelerden birinde bir kaynak, mevcut süreci kastederek, "Bunun işe yaramadığını biliyorlar" dedi.

Gazeteye göre Donald Trump yönetimi de Avrupa'nın Putin ile paralel diplomatik temas kurmasına artık karşı çıkmıyor.

Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki kriz nedeniyle dikkatinin başka alanlara kayması sonrası Avrupa'nın kendi diplomatik kanalını oluşturma isteğinin hızlandığı belirtiliyor.

AB'den Ukrayna düğümünü çözmesi için Merkel planı 4

AVRUPA'DA "MERKEL FORMÜLÜ" TARTIŞMASI

Financial Times'ın haberinde en dikkat çekici başlıklardan biri Angela Merkel oldu.

Putin ile uzun yıllar boyunca doğrudan çalışan Merkel'in, Moskova ile iletişim kurabilen nadir Avrupalı liderlerden biri olarak görüldüğü ifade edildi.

AB'den Ukrayna düğümünü çözmesi için Merkel planı 5

Haberde Merkel'in son dönemde yaptığı açıklamalara da dikkat çekildi. Merkel'in Avrupa'nın Putin ile yürütülen görüşmelerde yer almamasından rahatsızlık duyduğu belirtilirken, Rus liderin küçümsenmemesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

AB'den Ukrayna düğümünü çözmesi için Merkel planı 6

Ancak Merkel'in böyle bir görev için net şekilde "evet" demediği, Putin'in daha çok görevdeki liderleri ciddiye alacağını düşündüğünü söylediği kaydedildi.

AB'den Ukrayna düğümünü çözmesi için Merkel planı 7

PUTİN AVRUPA'DAN NASIL BİR İSİM İSTİYOR?

Financial Times'ın aktardığına göre Putin, Avrupa'dan bir temsilciyle görüşmeye açık olduğunu söyledi ancak bunun için önemli bir şart koydu.

Rus liderin, "Rusya hakkında daha önce kötü ve sert açıklamalar yapmamış" bir isimle görüşmek istediği ifade edildi.

Haberde Putin'in eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'i önerdiği ancak bu ismin hem Avrupa'da hem de Kiev'de kabul görmediği belirtildi.

AB'den Ukrayna düğümünü çözmesi için Merkel planı 8

AVRUPA KENDİ "UKRAYNA MASASI"NI MI KURUYOR?

Financial Times'a göre Avrupa'daki temel kaygı, ABD ile Rusya arasında Avrupa'nın çıkarlarını dikkate almayan bir anlaşma yapılması ihtimali.

Bu nedenle Brüksel'de:

Avrupa'nın kendi temsilcisini belirlemesi,
Ukrayna konusunda ortak kırmızı çizgiler oluşturması,
savaş sonrası Rusya ilişkilerini yeniden tanımlaması gibi başlıkların yoğun şekilde tartışıldığı ifade edildi.

AB'den Ukrayna düğümünü çözmesi için Merkel planı 9

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın da bu ay yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Putin ile "olası görüşmelere" hazırlandığını söylediği aktarıldı.

AB'den Ukrayna düğümünü çözmesi için Merkel planı 10

ZELENSKİY: "AVRUPA MASADA OLMALI"

Haberde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de Avrupa'nın müzakere sürecinde daha aktif rol üstlenmesini istediği belirtildi.

Zelenskiy'nin Antonio Costa ile yaptığı görüşmenin ardından, "Avrupa'nın müzakerelerde yer alması gerektiği konusunda hemfikiriz" dediği ifade edildi.

Ukraynalı üst düzey bir yetkilinin ise Financial Times'a yaptığı değerlendirmede, Zelenskiy'nin Avrupa tarafında "Draghi gibi güçlü bir isim" görmek istediğini söylediği aktarıldı.

AB'den Ukrayna düğümünü çözmesi için Merkel planı 11

AVRUPA İÇİNDE DE ÇATLAK VAR

Haberde Avrupa ülkeleri arasında da ciddi görüş ayrılıkları bulunduğu belirtildi.

Bazı Avrupa hükümetlerinin, bu tartışmaların kamuoyu önünde yapılmasının AB içindeki Ukrayna ve Rusya ayrılıklarını daha görünür hale getireceğinden endişe duyduğu ifade edildi.

Bir AB diplomatının, "Bu, yapılmadan önce kamuoyu önünde tartışılacak bir konu değil" sözlerine yer verildi.

AB'den Ukrayna düğümünü çözmesi için Merkel planı 12

KREMLİN'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Financial Times'ın haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Avrupa'nın Moskova ile iletişim kurma girişimlerini olumlu karşıladı.

Peskov'un, "Putin Avrupa ülkeleri için sadece bir telefon kadar uzakta" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

AB'den Ukrayna düğümünü çözmesi için Merkel planı 13

GÖZLER HAZİRAN ZİRVESİNDE

Haberde son olarak Avrupa başkentleri arasındaki temasların farklı diplomatik seviyelerde sürdüğü ve Haziran ayında yapılacak AB zirvesinde konunun liderler düzeyinde resmi şekilde ele alınabileceği belirtildi.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin