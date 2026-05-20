AB'den Ukrayna düğümünü çözmesi için Merkel planı
Financial Times'ın dikkat çeken haberine göre Avrupa Birliği'nde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan temas kurabilecek özel bir temsilci atanması fikri giderek güç kazanıyor. ABD öncülüğündeki Ukrayna görüşmelerinin tıkanması sonrası Avrupa başkentlerinde yeni diplomatik arayışlar hızlanırken, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin isimleri ön plana çıktı.
Financial Times'ın haberine göre Avrupa Birliği ülkeleri, Ukrayna savaşı konusunda Rusya ile yeniden resmi temas kanalları açılması ihtimalini masaya yatırdı.
Haberde, AB dışişleri bakanlarının gelecek hafta Kıbrıs'ta yapılacak toplantıda olası adayları değerlendireceği belirtildi.
Kulislerde öne çıkan isimlerin:
Angela Merkel,
Mario Draghi,
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb,
eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö olduğu ifade edildi.
"ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ GÖRÜŞMELER İŞE YARAMIYOR"
Financial Times'a konuşan kaynaklara göre Avrupa'da, ABD öncülüğünde yürütülen Ukrayna görüşmelerinin sonuç vermediği yönünde güçlü bir kanaat oluşmuş durumda.
Haberde yer alan dikkat çekici ifadelerden birinde bir kaynak, mevcut süreci kastederek, "Bunun işe yaramadığını biliyorlar" dedi.
Gazeteye göre Donald Trump yönetimi de Avrupa'nın Putin ile paralel diplomatik temas kurmasına artık karşı çıkmıyor.
Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki kriz nedeniyle dikkatinin başka alanlara kayması sonrası Avrupa'nın kendi diplomatik kanalını oluşturma isteğinin hızlandığı belirtiliyor.
AVRUPA'DA "MERKEL FORMÜLÜ" TARTIŞMASI
Financial Times'ın haberinde en dikkat çekici başlıklardan biri Angela Merkel oldu.
Putin ile uzun yıllar boyunca doğrudan çalışan Merkel'in, Moskova ile iletişim kurabilen nadir Avrupalı liderlerden biri olarak görüldüğü ifade edildi.
Haberde Merkel'in son dönemde yaptığı açıklamalara da dikkat çekildi. Merkel'in Avrupa'nın Putin ile yürütülen görüşmelerde yer almamasından rahatsızlık duyduğu belirtilirken, Rus liderin küçümsenmemesi gerektiğini söylediği aktarıldı.