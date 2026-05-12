Almanya'dan Yıldırımhan ve Tayfun hamlesi: Türk füzeleri Avrupa'da dengeleri değiştirebilir
Welt gazetesi, Almanya'nın Türkiye tarafından geliştirilen Yıldırımhan kıtalararası balistik füzesi ile hipersonik Tayfun Blok-4 sistemlerini değerlendirdiğini yazdı. Haberde, Avrupa'daki savunma kapasitesinin güçlendirilmesinde Türkiye'nin öne çıkan alternatiflerden biri haline geldiği belirtilirken, olası iş birliğinin temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde gündeme gelebileceği ifade edildi.
Avrupa savunma hattında dengeleri değiştirebilecek dikkat çekici bir iddia Alman basınından geldi. Welt gazetesi, Almanya'nın Türkiye'nin geliştirdiği uzun menzilli füze sistemlerini gündemine aldığını yazdı.
Gazetenin Avrupa Birliği ve NATO kaynaklarına dayandırdığı habere göre Berlin yönetimi, Türkiye'nin geliştirdiği Yıldırımhan kıtalararası balistik füzesi ile hipersonik Tayfun Blok-4 sistemlerini Avrupa'nın savunma açığını kapatabilecek güçlü alternatifler arasında değerlendiriyor.
ALMAN MEDYASINDA GÜNDEM SARSILDI
Alman basınında geniş yankı uyandıran gelişmeyi A Haber muhabiri Fatih Yılmaz da canlı yayında değerlendirdi. Yılmaz, "Alman medyasında aslında gündemi de sarsan bir haber bu. Haberi ilk duyuran gazete Welt gazetesi oldu. Almanya'nın savunma stratejisinde dikkat çekici bir değişikliği yazdı gazete" ifadelerini kullandı. Habere göre Berlin yönetimi, Avrupa'daki savunma boşluğunu kapatmak için yönünü Türkiye'ye çevirmiş durumda.
ABD'NİN TOMAHAWK KARARI SONRASI TÜRKİYE FORMÜLÜ
Sürecin hız kazanmasındaki en önemli gelişmenin ABD Başkanı Donald Trump'ın Tomahawk kararı olduğu belirtiliyor. Fatih Yılmaz, "ABD Başkanı Trump, Almanya'ya uzun menzilli Tomahawk füzelerinin konuşlandırılmayacağını açıkladı. İşte bu açıklamanın ardından Berlin yönetimi alternatif arayışına girdi. Masadaki seçeneklerden bir tanesi de Türkiye'den füze alımı" dedi.
Welt'in haberine göre Almanya, bir yandan ABD'li RTX (Raytheon) şirketiyle ortak üretim modelini değerlendirirken, diğer yandan Türkiye'den doğrudan füze tedarikini de masada tutuyor.