Almanya'dan Yıldırımhan ve Tayfun hamlesi: Türk füzeleri Avrupa'da dengeleri değiştirebilir

AVRUPA'DAKİ SİLAH BOŞLUĞUNU TÜRKİYE DOLDURABİLİR Haberde, ABD-İran savaşı sonrası ABD'nin kendi stoklarını korumaya yöneldiği ve Avrupa'daki NATO ülkelerinde uzun menzilli füze kapasitesi konusunda ciddi bir boşluk oluştuğu vurgulandı. Berlin yönetiminin de bu nedenle Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirecek alternatif sistemler üzerinde çalıştığı belirtildi.

YILDIRIMHAN VE TAYFUN İÇİN KRİTİK DETAYLAR Almanya'nın radarına giren sistemlerin başında Türkiye'nin son dönemde öne çıkan stratejik füze projeleri geliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) AR-GE birimi tarafından geliştirilen Yıldırımhan füzesinin geçtiğimiz günlerde SAHA 2026 Fuarı'nda ilk kez tanıtıldığı ve yaklaşık 6 bin kilometre menzile ulaşmasının hedeflendiği belirtildi. Roketsan tarafından geliştirilen hipersonik Tayfun Blok-4 füzesinin ise 1500 kilometrenin üzerinde menzile sahip olmasının beklendiği ifade edildi.

TESLİMAT İÇİN 2028 DETAYI Welt'in haberine göre Berlin yönetimi, Yıldırımhan sisteminin geliştirme sürecini dikkate alarak teslimatların en erken 2028 yılında başlayabileceğini değerlendiriyor. Haberde Tayfun Blok-4 için de birkaç yıllık teslimat sürecinin öngörüldüğü kaydedildi.

NATO ZİRVESİ İDDİASI Haberde dikkat çeken en önemli detaylardan biri ise NATO Zirvesi oldu. Diplomatik kaynaklara dayandırılan iddiaya göre Türkiye ile Almanya arasında olası bir savunma anlaşmasının temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi sırasında kamuoyuna duyurulabileceği öne sürüldü.

İKİ FORMÜL MASADA Welt'e göre Berlin yönetimi satın alma süreci için iki farklı modeli değerlendiriyor. İlk seçenekte anlaşmanın doğrudan Almanya ile Türkiye arasında yapılması planlanırken, ikinci seçenekte ise Almanya öncülüğünde bazı Avrupa ülkelerinin dahil olacağı ortak finansman modeli üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

Haberde ayrıca Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın, Avrupa Birliği ortak savunma fonu üzerinden yapılabilecek olası bir alıma karşı çıkabileceği değerlendirmesine de yer verildi.