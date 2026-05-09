Batı ittifakı çatırdıyor! Avrupa ABD'ye sırtını döndü: Trump’tan peş peşe yaptırımlar
Küresel siyasette dengeler sarsılırken, Washington ile Avrupa başkentleri arasındaki gerilim kritik eşiğe ulaştı. İran savaşı ve Hürmüz Boğazı krizinde müttefiklerinden beklediği desteği alamayan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa’ya karşı sert adımlar atmaya hazırlanıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in dikkat çeken açıklamaları tansiyonu daha da yükseltirken, Trump’ın yalnızca asker çekme planlarıyla değil, Avrupa’nın otomotiv sektörünü hedef alan ekonomik hamlelerle de mesaj verdiği belirtiliyor.
ABD ve Avrupa arasındaki soğuk rüzgarlar, İran meselesiyle birlikte adeta bir fırtınaya dönüştü.
Müzakere süreçlerinde İran'ın Amerikalıları küçük düşürdüğünü savunan Donald Trump, "Özellikle de İranlılar açıkça çok ustaca müzakere ediyorlar. Daha doğrusu çok ustaca müzakere etmiyorlar ve Amerikalıların İslamabad'a gidip hiçbir sonuç almadan tekrar ayrılmalarına izin veriyorlar. İran yönetimi ve Devrim Muhafızları ABD ulusunu bütünüyle küçük düşürdü" ifadelerini kullanarak hem Tahran'a hem de Amerikan diplomasisine ateş püskürdü.
Bu öfkenin hedefinde ise sadece İran değil, Washington'u stratejisizlikle suçlayan Avrupalı liderler de vardı.
PENTAGON'A "GERİ ÇEKİL" TALİMATI: BERLİN-WASHINGTON HATTINDA KRİZ
Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, ABD'nin İran politikasını eleştirerek Washington'un süreçte zayıf kaldığını savunması, Beyaz Saray'da büyük rahatsızlık yarattı. ABD Başkanı Donald Trump ise bu çıkışlara sert karşılık verdi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Almanya'daki 5 bin Amerikan askerinin geri çekilmesine yönelik sürecin resmen başladığını ve operasyonun 6 ila 12 ay içinde tamamlanmasının planlandığını açıkladı.
Pentagon cephesi kararın "sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda" alındığını savunsa da, Berlin yönetiminin bu adıma hazırlıksız yakalandığı yorumları yapıldı. Başbakan Merz ise yaşanan gerilimi yatıştırmaya çalışarak, taraflar arasında görüş ayrılıklarının uzun süredir bilindiğini ifade etti. Merz, farklı bakış açılarına rağmen ortak çözüm yolları üzerinde çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.
İTALYA VE İSPANYA KARA LİSTEDE: LOJİSTİK HATTA KRİTİK KIRILMA
ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefindeki tek ülke Almanya olmadı. İran operasyonları açısından kritik öneme sahip İspanya ve İtalya'daki askeri hava üslerinin kullanımına yönelik taleplerin reddedilmesi, Washington ile Avrupa arasındaki müttefiklik ilişkilerinde yeni bir krize yol açtı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i doğrudan hedef alan Trump, "Büyük ihtimalle çekeceğim. Neden olmasın ki? İtalya bize hiç yardımcı olmadı. İspanya da berbattı. İran'da yardıma ihtiyacımız yoktu zaten ama ben yardım ederler mi diye bakmak için sordum" sözleriyle iki ülkeye yönelik sert mesaj verdi.
Bu çıkışın ardından ABD'nin, İran operasyonlarında kritik rol oynayan iki stratejik lojistik noktasında ciddi kayıp yaşadığı değerlendirmeleri yapılırken, Washington ile Avrupa arasındaki askeri iş birliğinin de kırılma noktasına geldiği yorumları öne çıktı.
TİCARET SAVAŞI BAŞLADI: %25 EK VERGİ RESTİ
Askeri alandaki gerilimi ekonomik cepheye de taşıyan Trump, Avrupa Birliği'ni bu kez ticaret üzerinden hedef aldı. Mevcut ticaret anlaşmalarına uyulmadığını savunan Trump, Avrupa otomotiv sektörünü doğrudan etkileyecek adımı şu sözlerle duyurdu:
"Harika bir ticaret anlaşması yaptık ancak Avrupa Birliği buna uymadı. Bu yüzden ABD'ye gelen tüm otomobillerin ve kamyonların gümrük vergilerini %25 artırdık. Onlara ücret alacağımızı bildirdik, gümrük vergilerini artıracağız."