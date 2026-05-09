Batı ittifakı çatırdıyor! Avrupa ABD'ye sırtını döndü: Trump’tan peş peşe yaptırımlar

ABD ve Avrupa arasındaki soğuk rüzgarlar, İran meselesiyle birlikte adeta bir fırtınaya dönüştü.

Müzakere süreçlerinde İran'ın Amerikalıları küçük düşürdüğünü savunan Donald Trump, "Özellikle de İranlılar açıkça çok ustaca müzakere ediyorlar. Daha doğrusu çok ustaca müzakere etmiyorlar ve Amerikalıların İslamabad'a gidip hiçbir sonuç almadan tekrar ayrılmalarına izin veriyorlar. İran yönetimi ve Devrim Muhafızları ABD ulusunu bütünüyle küçük düşürdü" ifadelerini kullanarak hem Tahran'a hem de Amerikan diplomasisine ateş püskürdü.

Bu öfkenin hedefinde ise sadece İran değil, Washington'u stratejisizlikle suçlayan Avrupalı liderler de vardı.

PENTAGON'A "GERİ ÇEKİL" TALİMATI: BERLİN-WASHINGTON HATTINDA KRİZ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, ABD'nin İran politikasını eleştirerek Washington'un süreçte zayıf kaldığını savunması, Beyaz Saray'da büyük rahatsızlık yarattı. ABD Başkanı Donald Trump ise bu çıkışlara sert karşılık verdi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Almanya'daki 5 bin Amerikan askerinin geri çekilmesine yönelik sürecin resmen başladığını ve operasyonun 6 ila 12 ay içinde tamamlanmasının planlandığını açıkladı.