Atlantik'te tarihi hesaplaşma! Trump'tan Hürmüz intikamı: Avrupa'ya askeri ve ekonomik darbe

ABD ve Avrupa arasında artan gerilim ardından Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. İran savaşı ve Hürmüz Boğazı krizi üzerinden tırmanan gerilimin ardından Trump, Almanya'dan askerlerini çekme kararı alırken İspanya ve İtalya içinde benzer bir durumun uygulanabileceğini söyledi. Öte yandan Pentagon, 5 bin ABD askerinin 6 ila 12 ay içerisinde çekilmeyi tamamlanacağını vurgularken Almanya Şansölyesi Friedrich Merz kararın sürpriz olmadığını ima etmesi "ABD-Avrupa ittifakı kopma noktasında mı?" sorularını gündeme getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşının ardından "Yalnız bırakıldık" sözleriyle Avrupa'yı suçlarken intikamının faturasını Almanya'ya kesti. Trump, ABD askerlerinin Almanya'dan çekileceğini açıklaması ve benzer bir kararın İtalya ve İspanya için de alınabileceğini vurgulaması müttefikler arasındaki soğuk rüzgarı yeniden gündeme taşıdı. A Haber'in derlediği Özel Dosya'da ABD'nin İran savaşındaki öfkesi ve Avrupa'ya olan yansımaları ele alındı. TRUMP İTALYA VE İSPANYA'DAN ASKER ÇEKECEK Mİ? "ONLARA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNDA ORADA DEĞİLLERDİ" İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz, ABD ile müttefikleri arasındaki derin çatlağı gün yüzüne çıkardı. İstediği desteği bulamayan ABD Başkanı Donald Trump, müttefiklerine olan öfkesini gizlemedi. Trump, "Onlara ihtiyacımız olduğunda orada değillerdi. Bunu hatırlamamız gerekiyor" ifadelerini kullanarak, Avrupa'nın kriz anındaki tutumunu asla unutmayacağının altını çizdi. Washington-Berlin hattındaki gerilimi tırmandıran son damla ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve siyasi çevresinden gelen sert eleştiriler oldu.

Almanya Şansölyesi Merz, Trump'ın asker çekme kararının sürpriz olmadığını belirtti. (Foto: AA) ALMANYA'DAN "STRATEJİSİZLİK" SUÇLAMASI: AMERİKA KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜ Almanya cephesinden yükselen sesler, Washington'ı adeta çılgına çevirdi. Özellikle Friedrich Merz'in ABD'nin İran politikasını hedef alan sözleri gündeme bomba gibi düştü. Merz, "İranlılar açıkça çok ustaca müzakere ediyorlar. Amerikalıların İslamabad'a gidip hiçbir sonuç almadan tekrar ayrılmalarına izin veriyorlar. İran yönetimi ve Devrim Muhafızları, ABD ulusunu bütünüyle küçük düşürdü" değerlendirmesinde bulundu. Merz ayrıca, ABD'nin İran'daki savaşla ilgili herhangi bir stratejisi olmadığını savunarak eleştirilerinin dozunu artırdı.

Trump'ın asker çekme kararının ardından Pentagon, 5 bin askerin 6 ila 12 ay içerisinde çekileceğini vurguladı. (AA) PENTAGON DÜĞMEYE BASTI: 5 BİN ASKER GERİ ÇEKİLİYOR Trump, kendisine yönelik eleştirilere ve destek taleplerinin reddedilmesine askeri bir yaptırımla karşılık verdi. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Almanya'daki Amerikan askeri varlığına ilişkin alınan radikal kararı duyurdu. Hegseth, "5 bin askeri Almanya'dan geri çekeceğiz. Bu çekilme işlemi 6 ile 12 ay arasında tamamlanacak" açıklamasını yaptı. Pentagon'dan yapılan resmi duyuruda, bu kararın sahadaki gereksinimler doğrultusunda alındığı belirtilse de, Amerika'nın Almanya'dan çok daha fazla asker çekebileceği konuşuluyor. İTALYA VE İSPANYA DA HEDEFTE: "YARDIM ETMEDİLER, BERBATLARDI" Trump'ın radarına takılan sadece Almanya değil; İtalya ve İspanya da lojistik destek taleplerini reddettikleri için hedef tahtasına oturtuldu. NATO müttefiklerinin İran operasyonuna köprü olma görevini kabul etmemesi üzerine Trump, "Büyük ihtimalle askerlerimizi buralardan da çekeceğim, neden olmasın? İtalya bize hiç yardımcı olmadı. İspanya da berbattı. İran'da yardıma ihtiyacımız yoktu zaten ama yardım ederler mi diye bakmak için sordum" şeklinde konuştu. Trump, Avrupa'dan yükselen aykırı seslere karşı tavizsiz bir tutum sergileyeceğinin sinyalini verdi.