Avrupa'da siyasi deprem!

Avrupa’da son dönemde peş peşe yaşanan siyasi krizler, kıta siyasetinde yeni bir kırılma dönemine girildiği yorumlarını beraberinde getirdi. İngiltere’de Başbakan Keir Starmer üzerindeki istifa baskısı büyürken, Almanya’da Şansölye Friedrich Merz’in koltuğu tartışılmaya başlandı. Yunanistan’da ise eski Başbakan Alexis Çipras’ın yeni partisiyle siyasete dönüş yapması dengeleri sarstı. NATO içindeki gerilimler, ekonomik sorunlar ve aşırı sağın yükselişi Avrupa’nın büyük başkentlerinde siyasi tansiyonu her geçen gün artırıyor.